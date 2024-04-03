Kocasını ikna etti, hamile kalma tehlikesi sona erdi: Çocuk defteri kapandı

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Elbette bu onların tercihi. Nasıl olsa geniş imkanları da olduğundan istedikleri kadar çocuk sahibi olmalarında bir sakınca yok. Ama insan ne kadar zengin olursa olsun o kadar çok çocuğu büyütmek de hiç kolay değil. Bazıları çocuklarını dadılara emanet edemeyecek kadar da titiz bu konuda. Bu yüzden de sayıyı kısıtlı tutmaya çalışıyorlar.

Tabii bu konuda tam olarak anlaşamayan çiftler de var... Aralarından biri ne kadar çok çocuk istiyorsa diğeri de bu konuda elinden geldiğince temkinli davranmaya çalışıyor.

HİÇ PLANDA YOKKEN DÖRDÜNCÜ BEBEK GELDİ

İşte bunlardan biri de daha bu yılın başlarında dördüncü bebeklerini kucaklarına alan Jessie James Decker ile kocası Eric Decker.

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Şarkıcı ve sporcu evliliğini çarpıcı örneklerinden birini sergileyen çift tam dört çocuk sahibi. Üstelik Jessie James'in daha hamileliğini açıklarken yaptığı sosyal medya paylaşımına göre kendisi artık yeni bir çocuk istemiyordu.

Ama kocası Eric Decker ise bu konuda onunla aynı fikirde değildi. Zaten dördüncü bebek öncesinde Jessie James'in yeniden anne olmak gibi bir düşüncesi yoktu. Ama yine de bu sürpriz hamilelik onu da mutlu etti.

O paylaşımda Jessie James Decker çok çarpıcı bir söz sarf etmişti. Buna göre kocası Eric'in kendini kısırlaştırması için ona neredeyse yalvarıyordu.

'BU BENİM DOĞURACAĞIM SON BEBEK' DEMİŞTİ

Ama o çok çocuklu bir aile olmak istediğinden buna pek olumlu yaklaşmıyordu. Ama işin sonunda ünlü çift dördüncü bebeklerini kucaklarına aldı ve Eric Decker da karısının çok istediği o operasyonu geçirdi.

Yani bundan böyle bir beşinci çocukları daha olmayacak ünlü çiftin. Eric Decker hayatlarındaki bu önemli gelişmeyi sosyal medya sayfasından duyurdu. Sonunda karısının istediği kısırlaştırma operasyonunu geçirdiğini belirtti.

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Böylece dördüncü bebekten sonra Jessie James Decker'ın isteği gerçekleşmiş oldu. Zaten Jessie James de dördüncü bebeğini dünyaya getirdikten sonra verdiği bir röportajda yaptığı artık bir kez daha anne olmak istemediğini açık bir şekilde ifade etmişti.

O röportajında Denver adını verdikleri dördüncü bebeği dünyaya getirdikten sonra öncekilerden daha uzun bir doğum iznine ayrılacağını belirtti Jessie James.

Bu konuda "Yeni doğmuş bir bebeğim var. Ayrıca toplamda dört çocuk annesiyim. Tam olarak hazır hissetmeden önce işe dönmek için acele etmek istemiyorum" diye konuştu.

Fox Digital'e dört çocuklu hayatı ve gelecek planlarıyla ilgili konuşan Jessie James Decker, bir çocuk daha istemediğini de tekrarladı:

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"Bu benim son bebeğim. Bu yüzden onunla geçirdiğim zamanların keyfini çıkarmak istiyorum. Bana her zamankinden daha fazla ihtiyacı olan aileme de vakit ayırmak istiyorum. Benim için aile her şeyden önce gelir."

GECE UYKUSU YOK!

Jessie James Decker, yeni bebeğini dünyaya getirdikten sonra kendisini en çok zorlayan ayrıntının geceleri uykusuz kalmak olduğunu ekledi. "Şu anda uzun süre uyuyamıyorum. Bebeğimi emziriyorum, bu yüzden de bütün gece uyanık kalıyorum. Bu benim için zor çünkü ben uykuyu severim" dedi Decker.

Sabahın erken saatlerinde uyanan kocası Eric Decker'ın minik Denver'ın bakımını üstlendiğini sonra da kendisinin birkaç saat kesintisiz uyuduğunu sözlerine ekledi.

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Jessie James Decker, diğer üç çocuğunun minik Denver'ın bakımı konusunda kendisine yardımcı olduklarını söyledi.

Yeri gelmişken çiftin 9 yaşında Vivianne, 8 yaşında Eric Jd ve 5 yaşında Forrest adında büyük çocukları olduğunu da ekleyelim.

KÜÇÜK KARDEŞİNE ABLALIK YAPIYOR

Jessie James Decker'ın anlattığına göre büyük kızı Vivianne, minik Denver'ın bakımı konusunda ona yardım ediyor.

Küçük kardeşini kucağına almayı çok seven Vivianne'in yardımıyla Jessie James de rahatça diğer çocukları ve kocası için yemek hazırlayabiliyor.

Jessie James Decker'ın anlattığına göre büyük kardeşleri bebek Denver'ı çok seviyor ve ona gayet koruyucu davranıyorlar.

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HAMİLELİK SÜRPRİZ OLDU

Jessie James Decker ile Eric Decker'ın dördüncü bebeği, hamileliğin ilk döneminden bu yana magazin basınının da gündeminden düşmedi.

Jessie James, dördüncü hamileliğini bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. Hatta o paylaşımında artık çocuk istemediğini ve bu konuda kocası Eric Decker'ı ikna etmeye çalıştığını söylemişti.

Her ne zaman Eric'i kısırlaştırma operasyonu geçirmeye ikna etmek için uğraşsa kendini hamile bulduğunu gizlememişti Jessie James. Ama görünüşe göre bu kez bu konuda kararlı ve kocasını da ikna etti ve amacına ulaştı ünlü çift, çocuk defterini geçen şubat ayında doğan bebekleriyle kapattı.