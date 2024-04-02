Eski aÅŸklarÄ±nÄ±n Ã¶zel sÄ±rlarÄ±nÄ± ele vermiÅŸti, ÅŸimdi kendini anlattÄ±: Ã‡ok eÅŸli deÄŸilim, bana kocam yeter

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Bu yÃ¼zden bazÄ±larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k evlilik yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmesi ya da sÄ±k sÄ±k sevgili deÄŸiÅŸtirmesi artÄ±k Ã¼zerinde konuÅŸulacak bir konu bile deÄŸil. Bir de bazÄ± Ã¼nlÃ¼lerin Ã¶zel hayatlarÄ± konusunda aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k konuÅŸmalarÄ± var.

BazÄ±larÄ± bu konularÄ± sÄ±r gibi kendilerine saklasalar da bazÄ±larÄ± kimi zaman kulaÄŸa "fazla aÃ§Ä±k fikirli diye yorumlanacak tarzda konuÅŸmalar da yapÄ±yor.

Ä°ÅŸte bunlardan biri Gwyneth Paltrow... Brad Pitt'in eski niÅŸanlÄ±sÄ± olarak bilinen, sonra boÅŸandÄ±ÄŸÄ± ilk eÅŸi Chris Martin onun yeni sevgilisi Dakota Johnson ve kendi yeni eÅŸi Brad Falchuk ile birlikte tatile Ã§Ä±kan Paltrow kendisine yÃ¶neltilen Ã¶zel sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

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'KÄ°MSEYÄ° YARGILAMAM AMA BANA GÃ–RE DEÄžÄ°L'

51 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuk annesi Paltrow, Instagram sayfasÄ± Ã¼zerinden hayranlarÄ±yla buluÅŸtu ve onlarÄ±n kendisine yÃ¶nelttiÄŸi sorularÄ± yanÄ±tladÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncuya takipÃ§ilerinden biri ilginÃ§ bir soru sordu: "HiÃ§ Ã§ok eÅŸli iliÅŸki yaÅŸamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼nÃ¼z mÃ¼?"

Kimi zaman yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarla sÄ±nÄ±rlarÄ± zorlayan Paltrow bu soruya ise kendisinden Ã§ok da beklenmeyen bir yanÄ±t verdi. GÃ¼zel oyuncu "HayÄ±r, teÅŸekkÃ¼rler" diye yanÄ±t verdi. Sonra da "Bunu yapanÄ± yargÄ±lamam ama bu benim iÃ§in deÄŸil. Ben tek eÅŸliliÄŸe inanan bir insanÄ±m" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

ÅžÄ°MDÄ°KÄ° EÅžÄ°YLE DÄ°ZÄ° SETÄ°NDE TANIÅžTI

Paltrow'un en Ã§ok konuÅŸulan Ã¶zel iliÅŸkisi Brad Pitt ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± oldu. Ä°kili, 1994 ile 1997 arasÄ±nda niÅŸanlÄ± kaldÄ±. Fakat sonra evlenmeden ayrÄ±ldÄ±lar.

Gwyneth Paltrow bir dÃ¶nem de Jennifer Lopez'in ÅŸu andaki kocasÄ± Ben Affleck ile iliÅŸki yaÅŸadÄ±.

Sonra 2003 ile 2016 arasÄ±nda Coldplay grubunun solisti Chris Martin ile evli kaldÄ±. Ä°ki Ã§ocuklarÄ± olan Ã§ift, hiÃ§ umulmadÄ±k bir anda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.



Paltrow 2018 yÄ±lÄ±nda da TV dÃ¼nyasÄ±nda tanÄ±nmÄ±ÅŸ bir yazar ve yapÄ±mcÄ± olan Brad Falchuk ile evlendi. Ã‡ift, ilk olarak 2010 yÄ±lÄ±nda Glee dizisinin setinde tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

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Gwyneth Paltrow, eski eÅŸi Chris Martin ile de iyi geÃ§iniyor. Ama bunu alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¼zere sadece iki Ã§ocuÄŸunun babasÄ± olduÄŸu iÃ§in yapmÄ±yor. Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not Chris Martin, bir sÃ¼redir genÃ§ oyuncu Dakota Johnson ile niÅŸanlÄ±.

Paltrow, eski eÅŸi, onun yeni sevgilisi, kendi kocasÄ± ve eski eÅŸinden olan Ã§ocuklarÄ±yla birlikte tatile Ã§Ä±kacak kadar da geniÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼.

Ä°KÄ° ESKÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ°NÄ°N SIRLARINI ORTAYA SERMÄ°ÅžTÄ°

Gwyneth Paltrow, geÃ§en yÄ±l eski sevgilileri Brad Pitt ve Ben Affleck'i karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±yla da Ã§ok konuÅŸulmuÅŸtu. ÃœnlÃ¼ oyuncu, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir sohbet programÄ±nda Brad Pitt ve Ben Affleck'in o zamana kadar bilinmeyen sÄ±rlarÄ±nÄ± ortaya dÃ¶ktÃ¼.

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Alice Cooper'Ä±n Ã¼stlendiÄŸi Call Her Daddy adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±na konuk olan Paltrow, biraz utana sÄ±kÄ±la da olsa iki eski sevgilisiyle kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

Her ikisinin de Ã¶pÃ¼ÅŸme konusunda iyi olduÄŸunu sÃ¶yleyen Paltrow'a hemen ardÄ±ndan Alice Cooper'dan daha zor bir soru geldi. Sunucu Cooper, Pitt ve Affleck'in yatak odasÄ±ndaki durumunu sordu.

Paltrow bu konudaki sÃ¶zlerine "Bu gerÃ§ekten zor" diyerek baÅŸladÄ±. ArdÄ±ndan da Brad Pitt ile kimyalarÄ±nÄ±n daha uygun olduÄŸunu ekledi: "HayatÄ±nÄ±zÄ±n aÅŸkÄ± gibi" diye konuÅŸtu. DiÄŸer eski sevgilisi Ben Affleck hakkÄ±nda da "Teknik olarak harikaydÄ±" dedi.

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'BRAD Ä°LE YENÄ°DEN AÅžK YAÅžAYABÄ°LÄ°RÄ°M... BEN BENÄ° GÃœLDÃœRÃœYORDU'

Ama Paltrow'un sÃ¶zleri bu kadarla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±. GeÃ§miÅŸindeki her iki erkeÄŸi de gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne getiren Gwyneth Paltrow "Brad Pitt ile yeniden aÅŸk yaÅŸayabileceÄŸini" sÃ¶zlerine ekledi.

Gwyneth Paltrow, konuÅŸmasÄ±nda eski sevgilileri Brad Pitt ve Ben Affleck hakkÄ±nda genel bir deÄŸerlendirme de yaptÄ±. Bu konuda ÅŸu sÃ¶zleri sarf etti oyuncu: "Ben, beni daha Ã§ok gÃ¼ldÃ¼rÃ¼yordu. Brad ise daha romantikti."





NÄ°ÅžANLANIP AYRILDILAR: Gwyneth Paltrow, ÅŸÃ¶hrete ulaÅŸtÄ±ktan sonra en Ã§ok konuÅŸulan aÅŸkÄ±nÄ± Brad Pitt ile yaÅŸadÄ±. Ä°liÅŸki, 1994 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ±. Ã‡ift, 1996 yÄ±lÄ±nda niÅŸanlandÄ±. Fakat bir yÄ±l sonra yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar.

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ÃœÃ‡ YILLIK Ä°LÄ°ÅžKÄ°: Bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan Paltrow, Ben Affleck ile romantik bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Bu iliÅŸki, 1997 ile 2000 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda devam etti.

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Ä°LK EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NÄ° CHRIS MARTIN Ä°LE YAPTI: Paltrow, ilk evliliÄŸini 2003 ile 2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Coldplay grubunun solisti Chris Martin ile yaptÄ±. Ã‡iftin bu evlilikten Apple adÄ±nda bir kÄ±zÄ± ve Moses adÄ±nda bir oÄŸlu dÃ¼nyaya geldi.



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Ä°KÄ°NCÄ° EÅžÄ° BRAD FALCHUK: Paltrow, 2018 yÄ±lÄ±ndan bu yana Brad Falchuk ile evli.

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'ARADIÄžIM BRAD'Ä° BULDUM, BU BENÄ°M 20 YILIMI ALDI'

Eski niÅŸanlÄ±sÄ± Gwyneth Paltrow'un bu sÃ¶zlerine karÅŸÄ±lÄ±k Pitt gÃ¼lerek "Her ÅŸey yolunda deÄŸil mi?" diye sordu. Bunun Ã¼zerine Paltrow da "Evet" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi ve sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±: "Sonunda evlenmem gereken Brad'i buldum. Bu benim 20 yÄ±lÄ±mÄ± aldÄ±." Paltrow, bu sÃ¶zlerle ÅŸu anda evli olduÄŸu Brad Falchuk'a gÃ¶nderme yaptÄ±.

Sonra eski niÅŸanlÄ±lar birbirlerini hala ne kadar sevdiklerini ifade etti. Brad Pitt "Åžimdi benim arkadaÅŸÄ±m olman Ã§ok gÃ¼zel. Seni seviyorum" dedi. Paltrow da ona "Seni Ã§ok seviyorum" diye yanÄ±t verdi.

Paltrow Hollywood'un "hanedan" ailelerinden birine mensup demiÅŸtik. Bunu da hemen aÃ§alÄ±m. Paltrow'un birlikte tatile gittikleri Ä°talya'da hayatÄ±nÄ± yitiren babasÄ± Bruce Ã¼nlÃ¼ bir yapÄ±mcÄ±. Annesi Blytne Danner de Hollywood'un bir dÃ¶nemine damga vuran bir oyuncu.