Oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı... Kocasının köyünde yeni hayat... Ne güzel bir aileye gelin gitmişim

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Daha önceki hafta büyük aşkının uğruna oyunculuk kariyerini bitirmeye karar verdiğini açıkladı. Şimdi de yeni bir adım attı ve kocasının ailesine ait olan çiftliğe yerleşti. Ama bunu yapmasının bir amacı var elbette.

KENDİ TV ŞOVLARINA HAZIRLANIYORLAR

Yıllarını verdiği oyunculuğu bir kenara bırakıp kocası uğruna yeni bir hayata yelken açan bu ünlü Kelly Brook'un ta kendisi.

44 yaşındaki Kelly Brook, daha önceki hafta verdiği bir röportajda "Ben evli bir kadınım, filmlerde, dizilerde başkasına aşıkmışım gibi rol yapamam" diyerek oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı.

Sonunda bunun altında başka bir plan olduğu ortaya çıktı. Brook, 2022 yılında evlendiği 39 yaşındaki Jeremy Parisi ile birlikte kendi TV şovunu yapmaya hazırlanıyor.

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KOCASININ AİLESİNE AİT ÇİFLİĞİ VAR... ONLAR DA ORADA EVLENDİ

Mutlu çift bunun için de Jeremy Parisi'nin ailesi ait olan İtalya'da Arpino köyündeki çiftliğe taşındı. Oradaki günlük hayatları da ITV kanalında reality şov olarak ekrana gelecek. Programın adı ise Called Dolce Vita (Buna Tatlı Hayat Denir) olarak belirlendi.

Kelly Brook ile Jeremy Parisi'nin programı gündüz kuşağında ekrana gelecek. Bir başka deyişle Kelly Brook oyunculuğa veda etti ama bu onun kameralardan tamamen uzaklaştığı anlamına da gelmiyor.

Brook, programının serüvenini yaptığı sosyal medya paylaşımında anlattı. Geçen yılın sonbahar aylarında Jeremy Parisi ile birlikte bir deneme bölümü çektiklerini yazdı Brook.

O sırada Parisi'nin ailesinin sahip olduğu çiftlikte zeytin hasadına katıldıklarını belirtti. Bu sayede evlendiği ailenin nasıl büyük güzelliklere sahip olduğunu gördüğünü de sözlerine ekledi.

Kelly Brook ve Jeremy Parisi için yeni bir TV şovuna esin kaynağı olan İtalya'nın Arpino köyünün farklı bi anlamı var. Çünkü çift önceki yıl bu köyde evlendi.

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Brook, 28 yıl süren oyunculuk kariyerine veda edeceğini geçtiğimiz hafta açıklamıştı.Kendini "kötü bir oyuncu" olarak tanımlayan Brook bu kararında artık evli bir kadın olmasının rol oynadığını da sözlerine ekledi.

Zaten son yıllarda modellik, moda tasarımcılığı ve radyo programcılığına ağırlık veren 44 yaşındaki Brook, artık evli bir kadın olmasının da bu kararında etkisi bulunduğunu sözlerine ekledi.

The Daily Star gazetesine konuşan Brook "Oyunculuğu bırakıyorum.. Uzun süre evimden ayrı kalmak istemiyorum" dedi.

Güzel yıldız, o röportajda tam 28 yılını verdiği oyunculuğu bırakmasının bir değil birçok nedeni olduğunu söyledi.

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' KOCAMIN BUNA İZİN VERECEĞİNİ SANMIYORUM'

Onun bu kararının ardındaki en önemli neden evinden uzak kalmayı istememesi. Buna ek olarak bu mesleğin kendisini aşırı şekilde yorduğunu da saklamadı.

Kelly Brook "Kendi yatağımda uyumayı seviyorum. Bakmam gereken bir köpeğim var Ayrıca berbat bir oyuncuydum. Bu mesleği de aşırı yorucu buluyorum" diye konuştu.

Ama sadece bu kadar değil. Brook'un oyunculuğa veda etme kararının ardında başka önemli nedenler de var.

Söylediğine göre kendi kişiliği öylesine baskın ki bir başka karakteri canlandırmak, senaryoda yazılı olan birinin kişiliğine girmek onu zorluyor.

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Üstelik canlandırdığı karaktere uyum sağlayınca da ondan kurtulmak da onun için çok zor oluyor.

'İKİ HAFTA KENDİMİ ONUNLA EVLİ HİSSEDİYORUM'

Bunu da şöyle dile getirdi: " O kadar baskın bir kişiliğim var ki, başka biri olmayı her zaman oldukça zor buluyorum. Bir filmde birisinin karısını oynadığımda iki hafta sonra onunla evli olduğuma inandım. Korkunç bir durumdu.”

Kelly Brook önceki yıl "hayallerimin erkeği, ruh eşim" diye nitelendirdiği Jeremy Parisi ile hayatını birleştirdi.

Zaten evinden uzak kalmak istememesinin nedenlerinden biri bu. "Dönüp Jeremy'ye ben altı hafta evde olmayacağım demek istemiyorum" cümlesini kurdu Brook.

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Evliyken oyunculuk yapmanın bir başka zorluğu da senaryo gereği başkasıyla sevgili ya da evli gibi görünmek Brook'a göre.

Hatta bu konuda bakın sözlerine nasıl devam etti Brook: "Kocamın da buna razı olacağını sanmıyorum."