HayatÄ±ndan kimler geldi, kimler geÃ§ti.. HiÃ§ bÃ¶yle bir sevgilisi olmamÄ±ÅŸtÄ±

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Elbette Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ve ÅŸansÄ±nÄ±n da bu konuda bÃ¼yÃ¼k etkisi vardÄ±.

Ama Brad Pitt pek az kiÅŸiye nasip olacak bir ayrÄ±calÄ±ÄŸa da sahipti: Benzerine Ã§ok rastlanmayan fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼.

Haydi daha doÄŸrudan sÃ¶yleyelim, tÄ±pkÄ± ÅŸimdi olduÄŸu gibi genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda da yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n eÅŸini benzerini bulmak zordu.

Bunun da etkisiyle Hollywood'da kendine saÄŸlam bir kariyer yaptÄ±.

Ama elbette sÄ±rf gÃ¶rselliÄŸine sÄ±ÄŸÄ±nmadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onun gibi yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ± sayesinde bir anda yÃ¼kselip sonra yine hÄ±zla unutulup giden birÃ§ok aktÃ¶r de Ã§Ä±ktÄ± Hollywood sahnesine. Pitt, onlardan biri olmadÄ±.

BugÃ¼n 60 yaÅŸÄ±na gelen Brad Pitt, hala Hollywood'un en gÃ¶zde erkek yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri.

Elbette bu kadar gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bir Ã¼nlÃ¼nÃ¼n Ã¶zel hayatÄ±nÄ±n da milyonlarÄ±n ilgi odaÄŸÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kalmasÄ± zor. Brad Pitt de bu konudan nasibini aldÄ±.

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GenÃ§lik yÄ±llarÄ±ndan bu yana hangi kadÄ±nla birlikte olsa; kiminle niÅŸanlansa, kiminle evlense basÄ±nÄ±n manÅŸetlerinde yer aldÄ± hep.

Son olarak bir zamanlar Brangelina adÄ±yla anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± altÄ± Ã§ocuÄŸunun annesi Angelia Jolie ile olaylÄ± bir ÅŸekilde ayrÄ±ldÄ±. Ki bu konu her ikisi aÃ§Ä±sÄ±ndan da tamamen kapanmÄ±ÅŸ deÄŸil.

Ã–te yandan Pitt, Ã§oktan yeni bir aÅŸka kalbinin kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ± bile.

Bir sÃ¼redir oyuncu Paul Wesley'in eski eÅŸi olarak bilinen mÃ¼cevher tasarÄ±mcÄ±sÄ± Ines de Ramon ile birlikte. Hatta Ã§ift ilk kez 81'inci Venedik Film Festivali'nin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±nda el ele kamera karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

KÄ°M BU EN YAKIÅžIKLI ERKEÄžÄ°N KALBÄ°NÄ° Ã‡ALAN ESMER KADIN?

Peki ama kim bu dÃ¼nyanÄ±n en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± erkeklerinden birinin kalbini Ã§alan Ines de Ramon?

Bu soru hiÃ§ de haksÄ±z sayÄ±lmaz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Pitt'in bugÃ¼ne kadar hayatÄ±na giren kadÄ±nlardan farklÄ± biri yeni sevgilisi.

Elbette Hollywood piyasasÄ±na hiÃ§ yabancÄ± deÄŸil, ama yine de Pitt'in eski eÅŸleri Jennifer Aniston ve Angelina Jolie ya da eski niÅŸanlÄ±larÄ± Juliette Lewis ile Gwyneth Paltrow kadar da gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde biri deÄŸil.

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Ä°nce bedeni, uzun koyu renk saÃ§larÄ± ve gÃ¼zel gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼ ile dikkat Ã§eken cezbedici bir kadÄ±n. BÃ¶yle olmasÄ±na raÄŸmenÂ Pitt'in hayatÄ±na giren diÄŸer kadÄ±nlardan her anlamda Ã§ok farklÄ±.

Ines de Ramon her ne kadar mÃ¼cevher tasarÄ±mcÄ±sÄ± olarak tanÄ±nÄ±yor olsa da iyi bir eÄŸitim gÃ¶rmÃ¼ÅŸ bir genÃ§ kadÄ±n.

BÄ°R SÃœRÃœ YABANCI DÄ°L BÄ°LÄ°YORÂ

Ä°sviÃ§re'deki Cenevre Ãœniversitesi'nde iÅŸ idaresi eÄŸitimi gÃ¶rdÃ¼. 2013 yÄ±lÄ±nda okulunu bitiren genÃ§ kadÄ±n aynÄ± zamanda Ä°ngilizce dÄ±ÅŸÄ±nda Ä°spanyolca, FransÄ±zca ve Almanca biliyor.

Ines de Ramon, okulunu bitirdikten sonra moda ve mÃ¼cevher tasarÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÅŸine yÃ¶neldi. Bir sÃ¼redir de Los Angeles merkezli bir mÃ¼cevher firmasÄ±nÄ±n yÃ¶netim kurulu baÅŸkanÄ±.

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Ama onun donanÄ±mÄ± bu kadarla da sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Ines de Ramon aynÄ± samanda sertifikalÄ± bir saÄŸlÄ±k koÃ§u ve beslenme uzmanÄ±.

Ines de Ramon, Brad Pitt'in hayatÄ±na giren kadÄ±nlardan Ã§ok farklÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi.

ESKÄ° EÅžÄ° DE OYUNCUYDU

Ama o da eski eÅŸini yine Hollywood Ã§evresinden seÃ§ti. The Vampire Diaries adlÄ± yapÄ±mla tanÄ±nan Paul Wesley ile 2019 yÄ±lÄ±nda evlenen de Ramon 2022'de boÅŸandÄ±.

Brad Pitt ile Ines de Ramon, ilk kez 2022 yÄ±lÄ±nda Los Angeles'taki Bono konserinde birlikte gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ler. Sonra da Meksika'da bir tatile Ã§Ä±ktÄ±lar.

Daha Ã¶nceki aÅŸklarÄ±nÄ±n aksine Brad Pitt bu kez Ã¶zel hayatÄ±nÄ± meraklÄ± gÃ¶zlerden uzakta yaÅŸÄ±yor. Bunda sevgilisinin bu konudaki tercihinin de etkisi var kuÅŸkusuz.

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Her ne kadar iliÅŸkilerinin baÅŸÄ±nda daha kapalÄ± bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m sergilese de Pitt sonunda George Clooney ile iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± The Wolfs filminin Venedik galasÄ±nda sevgilisinin elinden tuttu ve dÃ¼nyanÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Ã‡iftin iliÅŸkisinin geleceÄŸini ise zaman gÃ¶sterecek.

HAYATINDAN KÄ°MLER GELDÄ°, KÄ°MLER GEÃ‡TÄ°

Pitt'in sinema dÃ¼nyasÄ±na adÄ±m atÄ±p dikkat Ã§ekmeye baÅŸladÄ±ktan sonra hayatÄ±na giren ilk tanÄ±nmÄ±ÅŸ kiÅŸi Shalane McCall oldu.

1987 yÄ±lÄ±nda Dallas dizisinde dÃ¶rt bÃ¶lÃ¼m yer alan Pitt'in bu iliÅŸkisi o dÃ¶nemde eleÅŸtiri konusu da olmuÅŸtu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ McCall henÃ¼z 15 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

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BRAD TERK EDÄ°LDÄ°

Brad Pitt, bu kÄ±sa iliÅŸkinin ardÄ±ndan 1987 ile 1988 arasÄ±nda ÅŸarkÄ±cÄ± Sinitta ile romantik bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Fakat Pitt, Thelma ve Louise adlÄ± filmle ÅŸÃ¶hreti yakalamadan Ã¶nce Sinitta onu terk etti.

1989 yÄ±lÄ±nda Pitt, Robin Givens'Ä±n rol aldÄ±ÄŸÄ± Head of the Class adlÄ± komedi dizisine konuk oyuncu oldu. AralarÄ±nda bir iliÅŸki baÅŸladÄ±. Fakat bu iliÅŸki, Givens'Ä±n o dÃ¶nem evli olduÄŸu Mike Tyson'Ä±n onlarÄ± yatakla yakalamasÄ±ndan sonra bitti.

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ADI ONUNLA DA ANILDI

Brad Pitt'in adÄ± 1989 yÄ±lÄ±nda Married With Children adlÄ± diziyle o dÃ¶nemde Ã§ok tanÄ±nan Christina Applegate ile anÄ±ldÄ± bir sÃ¼re.

AynÄ± yÄ±l Cutting Class adlÄ± yapÄ±mda birlikte rol aldÄ±ÄŸÄ± Jill Schoelen ile bir iliÅŸki yaÅŸadÄ± Pitt. ÃœÃ§ ay sonra niÅŸanlandÄ±lar. Ama Schoelen bir yÃ¶netmen iÃ§in Brad Pitt'i terk etti. Pitt bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra ÅŸarkÄ±cÄ± E.G Daily ile birlikte oldu.

ONU SEVGÄ°YLE ANIYOR

Pitt, Hollywood'daki ilk "yÃ¼ksek profilli" iliÅŸkisini Too Young To Die filmindeki rol arkadaÅŸÄ± Juliette Lewis ile yaÅŸadÄ±.

Ã‡ift, 1989'dan 1993'e kadar flÃ¶rt etti. Ama Lewis Ã¼zerinde Ã¶yle derin izler bÄ±raktÄ± ki Pitt gÃ¼zel oyuncu hala bu iliÅŸkiden sevgi dolu bir ÅŸekilde sÃ¶z ediyor.

ROL ARKADAÅžLARIYLA AÅžK SÃ–YLENTÄ°SÄ°

Brad Pitt, kendisine ÅŸÃ¶hret kapÄ±larÄ±nÄ± aralayan Thelma ve Louise filmindeki rol arkadaÅŸÄ± Geena Davis ile kÄ±sa sÃ¼reli bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Pitt'den yaÅŸ olarak bÃ¼yÃ¼k olan Davis, bu iliÅŸkiyi tamamen gizlemek istese de yine de bÃ¼tÃ¼n Ã¶nlemlere raÄŸmen sÄ±r olarak kalmadÄ±.

Brad Pitt'in adÄ±nÄ±n aÅŸk sÃ¶ylentilerine karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼ ise Legends of the Fall filminde birlikte oynadÄ±ÄŸÄ± Julia Ormond. Ä°kili, bu iddialar hakkÄ±nda hiÃ§ konuÅŸmadÄ±, kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na da asla el ele Ã§Ä±kmadÄ±.

ARKADAÅž KALMAYA KARAR VERDÄ°LER

Pitt ile Interview with the Vampire filminin setinde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Thandie Newton kÄ±sa bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Ä°kili daha sonra arkadaÅŸ kalmaya karar verdi.

Brad Pitt ile Gwyneth Paltrow, 1994 ile 1997 arasÄ±nda Ã§ok konuÅŸulan bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Paltrow'a "meleÄŸim", " hayatÄ±mÄ±n aÅŸkÄ±" diye hitap eden Pitt ona evlenme teklifinde de bulundu. Ã‡ift, niÅŸanlandÄ± ama evlenmeden yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Bu iliÅŸki Paltrow'da da derin izler bÄ±raktÄ±.

Bir sÃ¶yleÅŸide bu konuda ÅŸÃ¶yle konuÅŸmuÅŸtu Paltrow: "Ona kesinlikle aÅŸÄ±k olmuÅŸtum. HarikaydÄ±, Ã§ok tatlÄ±ydÄ±. AyrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda babam da Ã§ok Ã¼zÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼." Paltrow, Brad Pitt ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda 22 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu ve aslÄ±nda bunun evlilik kararÄ± verilebilecek bir yaÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sonradan fark ettiÄŸini anlattÄ±.

ANISTON Ä°LE EVLENDÄ°

Brad Pitt 1998 yÄ±lÄ±nda menajeri tarafÄ±ndan Jennifer Aniston ile tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Ã‡ift, 2000 yÄ±lÄ±nda evlendi. Fakat 2004 yÄ±lÄ±nda Pitt, Angelina Jolie ile birlikte Mr and Mrs Smith filmini Ã§ekmeye baÅŸlayÄ±nca evlilikleri de bozuldu.

Bunda Aniston'Ä±n Ã§ocuk sahibi olmak istememesinin de etkili olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ama bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla asÄ±l faktÃ¶r Brad Pitt ile Angelina Jolie arasÄ±nda doÄŸan aÅŸktÄ±.





BRANGELINA DA TARÄ°HE GÃ–MÃœLDÃœ

Pitt ile Jolie uzun bir birlikteliÄŸin ardÄ±ndan 2014 yÄ±lÄ±nda, altÄ± Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir tÃ¶renle evlendi. Ancak bu evlilik, flÃ¶rtleri kadar bile sÃ¼rmedi. Ã‡ift, 2019 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmaya karar verdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

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