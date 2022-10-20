GenÃ§ yaÅŸta Ã¶len ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n oÄŸluna boynu bÃ¼kÃ¼k doÄŸum gÃ¼nÃ¼: BabalarÄ±ndan mahrum bÃ¼yÃ¼yecekler, Ã¼zÃ¼lÃ¼yorum

Haberin DevamÄ±

ACI DOLU 'Ä°LKLER' YAÅžIYOR

Åžimdi o, bu yÄ±lÄ±n nisan ayÄ±nda, yakalandÄ±ÄŸÄ± hastalÄ±ÄŸa yenilen kocasÄ±nÄ±n yokluÄŸuna alÄ±ÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Her seferinde de bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ± olmadan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± "ilklerin", ruhunda yarattÄ±ÄŸÄ± derin acÄ±yÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor. BunlarÄ±n bir Ã¶rneÄŸini de dÃ¼n gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

'BABALARINDAN MAHRUM BÃœYÃœYECEKLER'

The Wanted grubuyla mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda adÄ±nÄ± duyuran ve 2020'de yakalandÄ±ÄŸÄ± glioblastoma hastalÄ±ÄŸÄ±na (beyin kanseri) bu yÄ±lÄ±n nisan ayÄ±nda teslim olan Tom Parker'Ä±n eÅŸi Kelsey Hardwick Parker, kocasÄ± yanÄ±nda olmadan kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸullarÄ±nÄ±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlamaya hazÄ±rlanÄ±yor. BÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸi eÅŸi Tom'u Ã§ok erken kaybeden 32 yaÅŸÄ±ndaki Kelsey Parker, bu konuda duygu dolu bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±. AcÄ±lÄ± eÅŸ, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n, babalarÄ±yla zaman geÃ§iremeyeceklerini ve ondan mahrum bÃ¼yÃ¼yeceklerinigÃ¶rmenin kendisi iÃ§in Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼ olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Haberin DevamÄ±

Tom Parker'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce dÃ¼nyaya gelen kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸullarÄ± Bodhi'nin ikinci yaÅŸÄ±nÄ± kutlayacaklarÄ±nÄ± belirten Kelsey Parker, Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±na "Tom olmadan yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ±z bir "ilk" daha. YarÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k adamÄ±mÄ±zÄ±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼" diye baÅŸladÄ±. Minik Bodhi ile kÄ±zlarÄ± Aurelia'nÄ±n babalarÄ± Tom ile Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinden bir kolaj hazÄ±rlayan Kelsey Parker "Ã‡ocuklarÄ±m,benim her sabah kalkmak ve olumlu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimi korumak iÃ§in sebebim. Ama bazÄ± gÃ¼nler, babalarÄ± yanlarÄ±nda olmayacaÄŸÄ± iÃ§in neleri kaÃ§Ä±racaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p onlar adÄ±na Ã¼zÃ¼lÃ¼yorum" diye yazdÄ±.

'BABALARININ ONLARI NE KADAR SEVDÄ°ÄžÄ°NÄ° HEP HATIRLATACAÄžIM'

KocasÄ± Tom Parker hayattayken, birlikte ellerinden geldiÄŸi kadar Ã§ok anÄ± biriktirdiklerini belirten Kelsey Parker, o anÄ±larÄ±n hep kendisi ve Ã§ocuklarÄ±yla birlikte olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Sonra da satÄ±rlarÄ±nÄ± "Ve ben, babalarÄ±nÄ±n onlarÄ± ne kadar sevdiÄŸini hep hatÄ±rlatacaÄŸÄ±m" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Kelsey Parker, Bodhi'nin doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde, onun yeni yaÅŸÄ±nÄ± kutlamaya odaklanacaklarÄ±nÄ± belirtip "Ama bugÃ¼n zor" diye paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± bitirdi.Â Tom Parker'Ä±n acÄ±lÄ± eÅŸi Kelsey'in bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da kutlama ve destek mesajÄ± geldi.

Haberin DevamÄ±

'EÅžÄ°M Ä°KÄ°NCÄ° KEZ HAMÄ°LE, AÄ°LEM Ä°Ã‡Ä°N SAVAÅžACAÄžIM' DEMÄ°ÅžTÄ°

Tom Parker ve eÅŸi Kelsey, bir yandan iki yÄ±l boyunca, zor hastalÄ±kla mÃ¼cadele ederken diÄŸer yandan kÄ±zlarÄ± Aurelia ve oÄŸullarÄ± Bodhi'yi bÃ¼yÃ¼tmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. MÃ¼zisyen Tom Parker,beyin kanserinin saldÄ±rgan bir tÃ¼rÃ¼ olan glioblastomaya yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n ekim ayÄ±nda sosyal medyadan duyurmuÅŸtu. Parker, o dÃ¶nemde Instagram'dan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, kendisine beyin tÃ¼mÃ¶rÃ¼ teÅŸhisi konulduÄŸunu belirtti. O sÄ±rada iki yÄ±llÄ±k evli olan genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± aynÄ± paylaÅŸÄ±mda eÅŸinin de ikinci kez hamile olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Sonra da "ailesine olan sevgisinden dolayÄ±" hastalÄ±kla sonuna kadar mÃ¼cadele edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Haberin DevamÄ±

SIR GÄ°BÄ° SAKLAMAK YERÄ°NE AÃ‡IKLAMAYI TERCÄ°H ETTÄ°LER

O dÃ¶nemde hem kendisinin hem de eÅŸinin uzun sÃ¼redir sosyal medyada aktif olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Tom Parker mesajÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Åžimdi bunun nedenini aÃ§Ä±klama zamanÄ±. Bunu sÃ¶ylemenin kolay bir yolu yok, ama beyin tÃ¼mÃ¶rÃ¼ teÅŸhisi aldÄ±m, tedavi de Ã§oktan baÅŸladÄ±. Tom Parker eÅŸi Kelsey Hardwick ile bu konuda uzun uzun tartÄ±ÅŸÄ±p gerÃ§eÄŸi bir sÄ±r gibi gizlemek yerine aÃ§Ä±klamaya karar verdiklerini belirtti. HastalÄ±k yÃ¼zÃ¼nden ailece yÄ±kÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± belirten Tom Parker, ne olursa olsun sonuna kadar ve her biÃ§imde savaÅŸacaklarÄ±nÄ± da ekledi.

Haberin DevamÄ±

RÃ–PORTAJDA HER ÅžEYÄ° ANLATMIÅžLARDI

Tom Parker ve eÅŸi Kelsey Hardwick Parker, hastalÄ±ÄŸÄ±n teÅŸhisinden kÄ±sa bir sÃ¼re sonra OK! dergisine verdikleri rÃ¶portajda, 2020 yÄ±lÄ±nÄ±ntemmuz ayÄ±ndan beri bir ÅŸeylerin ters gittiÄŸinin farkÄ±nda olduklarÄ±nÄ± anlattÄ±. Parker, nÃ¶betler geÃ§irmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yapÄ±lan testler sonucunda da beyninde tÃ¼mÃ¶r olduÄŸunun ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

ZOR GÃœNLER YAÅžADILAR

Daha Ã¶nce sosyal medyadan, tÃ¼mÃ¶rÃ¼n ameliyat edilebilir durumda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Tom Parker, aile olarak Ã§ok kÃ¶tÃ¼ ve karanlÄ±k gÃ¼nlerden geÃ§tiklerini belirterek "gÃ¶zyaÅŸÄ± dolu gÃ¼nler, yataktan Ã§Ä±kamayacak duruma gelinen gÃ¼nler, yiyecek gÃ¶rmek bile istemediÄŸim gÃ¼nler, merdivenlerden bile inemediÄŸim gÃ¼nler" diye yazdÄ±. 32 yaÅŸÄ±ndaki Tom Parker, karÄ±sÄ± Kelsey Hardwick'in bu yolun her adÄ±mÄ±nda yanÄ±nda olduÄŸunu ekledi. Parker, Hardwick'i "her ne kadar parÃ§alara bÃ¶lÃ¼nsen de benim gÃ¼Ã§ dayanaÄŸÄ±msÄ±n" diye tanÄ±mladÄ±.

Haberin DevamÄ±

Â

BU YILIN MART AYINDA HAYATA VEDA ETTÄ°

Tom Parker her ne kadar hastalÄ±kla savaÅŸsa da olmadÄ±... Bu yÄ±lÄ±n 30 Mart gÃ¼nÃ¼ yanÄ±nda eÅŸi, Ã§ocuklarÄ± ve The Wanted grubundan arkadaÅŸlarÄ±yla son nefesini verdi. Kelsey Hardwick Parker acÄ± haberi sosyal medya sayfasÄ±ndan duyurdu. HastalÄ±ÄŸÄ± boyunca Parker'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi olan Hardwick yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda Parker'Ä±n son nefesini, tÃ¼m ailesi yanÄ±ndayken huzurlu bir ÅŸekilde verdiÄŸini belirtti.

'ONSUZ HAYATA NASIL DEVAM EDECEÄžÄ°MÄ°ZÄ° HAYAL BÄ°LE EDEMÄ°YORUZ': "Kalplerimiz kÄ±rÄ±k; Tom bizim dünyamÄ±zÄ±n merkezindeydi ve biz onun bulaÅŸÄ±cÄ± gülümsemesi ve enerjisi olmadan hayatÄ±mÄ±zÄ± nasÄ±l sürdüreceÄŸimizi hayal bile edemiyoruz" diye yazdÄ±. Kelsey Hardwick, eÅŸinin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iki çocuklarÄ±nda yanmaya devam edeceÄŸini de sözlerine ekledi. EÅŸini kaybetmenin acÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸayan genç kadÄ±n, hastalÄ±kla mücadele sÄ±rasÄ±nda yanlarÄ±nda olan herkese de teÅŸekkür etti.

GRUP ARKADAÅžLARININ VEDASI

The Wanted grubunun resmi sosyal medya sayfasÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da Parker'Ä±n erken kaybÄ±nÄ±n kendileri iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir yÄ±kÄ±m ve travma olduÄŸu belirtildi. O paylaÅŸÄ±mda Tom Parker'Ä±n ailesi ve sevenleriyle Ã§evrili olarak huzur iÃ§inde hayata veda ettiÄŸi belirtildi.

EN SEVDÄ°ÄžÄ° ÅžARKIYI DÄ°NLEYEREK HAYATA VEDA ETTÄ°

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Tom Parker, son nefesini Oasis grubunun Ã§ok sevdiÄŸi Live Forever ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± dinleyerek bu dÃ¼nyaya veda etti. Parker'Ä±n son isteÄŸi buydu ve ailesi de onun bu arzusunu geri Ã§evirmedi. Tom Parker'Ä±n bu dÃ¼nyaya veda ederken Oasis'in Live Forever adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± dinlemeyi istemesinin nedenine gelirsek. Onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bu ÅŸarkÄ±nÄ±n sÃ¶zlerinin, hastalÄ±kla mÃ¼cadelesine tercÃ¼man olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu genÃ§ mÃ¼zisyen. Yine aynÄ± arkadaÅŸÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Tom Parker, Ã§ocuklarÄ±, ailesi, hayranlarÄ± ve mÃ¼ziÄŸi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gerÃ§ekten de sonsuza kadar yaÅŸayacak.

Â

Â

KENDÄ° MÃœCADELESÄ°NE BENZETÄ°YORDU

Bu arada ÅŸarkÄ±nÄ±n, Oasis'in 1994 tarihli Definitely Maybe adlÄ± albÃ¼mÃ¼nde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m. Noel Gallagher bu ÅŸarkÄ±nÄ±n sÃ¶zlerini 1991 yÄ±lÄ±nda, Oasis grubuna katÄ±lmadan Ã¶nce yazmÄ±ÅŸtÄ±. Five Forever'Ä±n esin kaynaÄŸÄ± ise Rolling Stones'un Shine a Light adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±. Bu ÅŸarkÄ±nÄ±n en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi 10990'larÄ±n Grunge gruplarÄ±nda yaygÄ±n olanÄ±n aksine daha iyimser bir ruha sahip olmasÄ±. BirÃ§ok mÃ¼ziksevere gÃ¶re de Live Forever, Oasis'in en iyi ÅŸarkÄ±sÄ±.

'SONSUZA KADAR YAÅžAYACAÄžIZ': ÅžarkÄ±nÄ±n etkileyici sözlerinden bir kÄ±smÄ± ÅŸöyle: Belki sadece uçmak istiyorum/ YaÅŸamak istiyorum, ölmek istemiyorum / Belki nefes almak istiyorum/ Belki de sadece inanmÄ±yorum /Belki sen de benim gibisin/ OnlarÄ±n göremeyeceÄŸi ÅŸeyler görüyoruz/ Sen ve ben sonsuza dek yaÅŸayacaÄŸÄ±z."

Tom Parker, 20 Nisan 2002 gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶reniyle son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. TÃ¶rende baÅŸta eÅŸi Kelsey Parker olmak Ã¼zere ailesi, yakÄ±nlarÄ± ve dostlarÄ±nÄ±n gÃ¶zyaÅŸlarÄ± sel oldu. HastalÄ±ÄŸÄ± boyunca onu yalnÄ±z bÄ±rakmayan eÅŸi ise cenaze tÃ¶reninde gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayakta durdu. BÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±nÄ± erkenden yitiren genÃ§ kadÄ±nÄ±n Ã¶nceden kaydedilen bir konuÅŸmasÄ± da yayÄ±nlandÄ±. GenÃ§ kadÄ±nÄ±n videoda yer alan "EÄŸer sadece aÅŸk seni koruyabilseydi, sonsuza kadar yaÅŸardÄ±n" sÃ¶zleri duyulduÄŸu anda da tÃ¶rene katÄ±lanlar gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±.

"EÄžER AÅžK SENÄ° KORUYABÄ°LSEYDÄ°"

EÅŸi Tom Parker'Ä± nadir rastlanan bir beyin tÃ¼mÃ¶rÃ¼ nedeniyle kaybeden Kelsey Hardwick Parker, mesajÄ±nda onun her hatÄ±rasÄ±nÄ± deÄŸerli bir hazine gibi saklayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. AcÄ±lÄ± kadÄ±n mesajÄ±nda ÅŸu sÃ¶zlere de yer verdi:" Seninle evlendiÄŸim gÃ¼n hayatÄ±mÄ±n en mutlu gÃ¼nÃ¼ydÃ¼. Biz ruh eÅŸiydik." Kelsey Hardwick Parker'Ä±n eÅŸine veda sÃ¶zleri ise tÃ¶rende yer alan herkesin gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ±n sel olmasÄ±na yol aÃ§tÄ±: "EÄŸer aÅŸk seni koruyabilseydi, sonsuza kadar yaÅŸardÄ±n!

KÄ°TABI Ã–LÃœMÃœNDEN SONRA PÄ°YASAYA Ã‡IKTI

Tom Parker, hayatÄ±ndan kesitler ve hastalÄ±kla mÃ¼cadelesini konu alan bir kitap da Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra piyasala Ã§Ä±ktÄ±.Â Parker'Ä±n hayattayken kaleme aldÄ±ÄŸÄ± anÄ±larÄ±nÄ± topladÄ±ÄŸÄ± Hope (Umut) adlÄ± kitapta, o ana kadar sadece yakÄ±n Ã§evresi tarafÄ±ndan bilinen bir gerÃ§ek de gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n son dÃ¶nemdeki en parlak yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olan Ed Sheeran'Ä±n, tedavi giderlerini Ã¶demesi konusunda kendisine maddi yardÄ±mda bulunduÄŸunu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

KÃ–TÃœ HABERÄ° ALIR ALMAZ PARKER' A ULAÅžMIÅž

Tom Parker'Ä±n kitabÄ±nda anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± Haber alan Ed Sheeran, kendisine ulaÅŸtÄ± ve "yardÄ±m etmek iÃ§in yapabileceÄŸi bir ÅŸey olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sordu. Sheeran'Ä±n bu Ã¶nerisinin hem kendisi hem de eÅŸi Kelsey iÃ§in "dÃ¼nyalara bedel" olduÄŸunu da satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼ Parker.Parker, Sheeran ile bir turne sÄ±rasÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve yÄ±llar iÃ§inde sÄ±k sÄ±k karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, aralarÄ±nda iyi bir iliÅŸki olduÄŸunu da anlattÄ± anÄ± kitabÄ±nda. Seeran'Ä±n, tedavi masraflarÄ±nÄ± Ã¶deme konusunda kendisine yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu kamuoyuna daha Ã¶nce aÃ§Ä±klamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da satÄ±rlarÄ±na ekledi Tom Parker. ArdÄ±ndan da ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: "Muhtemelen ÅŸimdi bunu yaptÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in deliye dÃ¶necek. Fakat Ed Ã§ok Ã¶zel bir adam. Tam da baÅŸka tedavi olanaklarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±p Ã¶zel baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k tedavisi alÄ±rken tÄ±bbi masraflarÄ±mÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in bana yardÄ±m etti."

'BU DÜNYALARA DEÄžER':Sheeran'Ä±n bütün bunlarÄ± yapmasÄ± için bir zorunluluÄŸu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Parker " KarÄ±m Kelsey ve ben onun desteÄŸi için minnettarÄ±z. Bu dünyalara deÄŸer" diye yazdÄ±. Tom Parker, anÄ±larÄ±nÄ± kaleme aldÄ±ÄŸÄ± kitabÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla da bugüne kadar bilinmeyen bu gerçeÄŸi yani Ed Sheeran'Ä±n tedavi masraflarÄ±na destek olduÄŸunu gözler önüne sermiÅŸ oldu.

Tom Parker, hastalÄ±ÄŸÄ±yla ilgili kÃ¶tÃ¼ haberi 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n ekim ayÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. HayatÄ±nÄ±n bir gecede alt Ã¼st olduÄŸunu ekledi mÃ¼zisyen ve ÅŸÃ¶yle devam etti: "HayatÄ±n deÄŸeri konusunda bir kez daha dÃ¼ÅŸÃ¼nmek zorunda kaldÄ±m. EÅŸi 35 haftalÄ±k hamile olan 32 yaÅŸÄ±ndaki bir babanÄ±n, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyasÄ±nÄ± sarsan bÃ¶yle bir haberi nasÄ±l vereceÄŸini kendime sorup durdum. Kesinlikle donup kalmÄ±ÅŸtÄ±m, Ã¶lÃ¼mÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden duramÄ±yordum."

Â

'BEBEK, BÄ°R IÅžIK GETÄ°RDÄ°'

Bir yandan tedavi gÃ¶rÃ¼rken bir yandan da yeni bir bebek sahibi oldu Tom Parker o sÃ¼reÃ§te. Bodhi Thomas Paris adÄ±nÄ± verdikleri oÄŸlunun, kendisine hastalÄ±k teÅŸhisi konulmasÄ±ndan Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re sonra dÃ¼nyaya geldiÄŸini yazdÄ± genÃ§ yaÅŸta hayata veda eden mÃ¼zisyen. O sÃ¼recin; bir yandan devam eden tedavileri, diÄŸer yandan giderek etkisini artÄ±ran Covid 19 pandemisi yÃ¼zÃ¼nden giderek daha zor bir hale geldiÄŸini satÄ±rlarÄ±na ekledi. BÃ¼tÃ¼n bunlar yÃ¼zÃ¼nden de oÄŸlu dÃ¼nyaya geldiÄŸinde onunla kÄ±zÄ± Aurelia kadar Ã§ok zaman geÃ§iremediÄŸini yazdÄ±. Fakat etraflarÄ±nÄ± saran bÃ¼tÃ¼n bu olumsuzluklara raÄŸmen Bodhi'nin dÃ¼nyaya gelmesinin her gÃ¼ne bir Ä±ÅŸÄ±k getirdiÄŸini de ekledi.

'HER ZAMAN BÄ°R UMUT OLDUÄžUNU GÖSTERDÄ°:' Parker kitabÄ±nda bütün bunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra yakalandÄ±ÄŸÄ± hastalÄ±ÄŸÄ±n olumlu yanlarÄ±nÄ± gördüÄŸünü de belirtti. "Muhtemelen birisinin size bunlarÄ± söylemesini beklemezsiniz ama bazen bir yanÄ±m, beyin kanseri olduÄŸum için minnet duyuyor. Bunun içinde bile bir güzellik var. Bu (hastalÄ±k) bana hayat hakkÄ±nda, her anÄ±n kÄ±ymetini bilmek hakkÄ±nda çok ÅŸey öÄŸretti. Ailemi ve arkadaÅŸlarÄ±mÄ± birbirleriyle yakÄ±nlaÅŸtÄ±rdÄ±, bütün dünyadaki ilham verici insanlarÄ± tanÄ±mamÄ± saÄŸladÄ±. En önemlisi de hayat bize ne getirirse getirsin her zaman bir umut olduÄŸunu gösterdi..." diye yazdÄ±.

FOTOÄžRAFLAR: INSTAGRAM, AVALON, SPLASH NEWS

Â