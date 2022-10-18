Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ünlü oyuncu itiraf etti: Boşandığımdan bu yana cinsel perhizdeyim

Güncelleme Tarihi:

#Drew Barrymore#Will Kopelman#E.T.
Ünlü oyuncu itiraf etti: Boşandığımdan bu yana cinsel perhizdeyim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 11:02

Henüz küçücük bir çocukken kamera karşısına geçti ve daha o dönemde şöhreti buldu. Zaten sinema dünyasının içinde olan bir aileden geliyordu. Durum böyle olunca, çocuk yaşında başlayan kariyerini ilerleyen yıllarda da sürdürdü. Ama sadece bu yüzden değil, sürdürdüğü hızlı hayatla da gündemden düşmedi hiç. Üstelik kötü alışkanlıklar da edindi küçücük yaşında. Biraz da bu yüzden, gösteri dünyasında zaman zaman gündeme gelen "Erken şöhret kurbanları" arasında yer aldı hep.

Haberin Devamı

2016YILINDAN BU YANA HAYATINA KİMSE GİRMEDİ
Fakat sonra değişti. Şu anda 47 yaşında, iki çocuk annesi, boşanmış bir kadın olan ünlü oyuncu son iki gündür bambaşka bir nedenle gündemde. Bu da yaptığı açıklama ve bu konuda kaleme aldığı bir makale. Ünlü oyuncu, önce online olarak yayınlanan kendi programında çok konuşulan açıklamasını yaptı. 2016 yılında sona eren üçüncü evliliğinden bu yana kimseyle birlikte olmadığını, bir tür cinsel perhiz sürdürdüğünü belirtti. Sonra da bu konuda bir makale kaleme aldı. İşte bu açıklamaları yüzünden de gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Ünlü oyuncu itiraf etti: Boşandığımdan bu yana cinsel perhizdeyim

CİNSEL PERHİZDE
Bu ünlü oyuncu, henüz 7 yaşındayken rol aldığı Steven Spielberg imzalı E.T, adlı filmle, şöhreti çok erken bulan Drew Barrymore. Onu bu kadar gündeme taşıyan ise 2012 ile 2016 arasında evli kaldığı üçüncü eşi Will Kopelman'dan ayrıldıktan sonra sürdürdüğü yaşam tarzına ilişkin açıklaması. Barrymore, online olarak yayınlanan programında Kopelman'dan boşandıktan sonra hiç kimseyle birlikte olmadığını, romantik ilişki yaşamadığını, aynı zamanda cinsel perhizde olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu itiraf etti: Boşandığımdan bu yana cinsel perhizdeyim

'CİNSELLİĞE İHTİYACI OLAN VE BUNUN İÇİN ARAYIŞTA OLAN BİRİ DEĞİLİM'
Barrymore daha sonra kendine ait bloğunda bu konuda bir yazı kaleme aldı. Barrymore "Cinselliğe ihtiyacı olan ve dışarı çıkıp bu türden insanlarla iletişim kuran biri değilim" diye yazdı. Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: " Ben kızlarımın ve bir kadın olarak kendimin bu dünyadaki işlevini bulup bunu geliştirmeye derinden bağlı biriyim."

İKİ KIZIYLA VAKİT GEÇİRİYOR: Üçüncü eşinden, 10 yaşında Olive ve 8 yaşında Frankie adında iki kız çocuk annesi olan Drew Barrymore, bütün vaktini onlara ayırması nedeniyle boşandığı 2016 yılından bu yana romantik ilişkiler için vakit bulamadığını yazdı.

Ünlü oyuncu itiraf etti: Boşandığımdan bu yana cinsel perhizdeyim

'KİMSEYİ YARGILAMAM AMA BENİM İÇİN İŞE YARAMADI'
Ünlü oyuncu "Bazı insanlar bir evlilikten çıktıktan sonra, yakın zamanda yeni bir ilişkinin içine girebiliyorlar. Bunda bir sorun yok. Böyle yapanları yargılamam. Çünkü bu durum bazı insanlar için işe yarayabilir. Ama benim için yaramadı."

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Cinselliğimi öne çıkarıp arzulanan kadın olmamı istedilerCinselliğimi öne çıkarıp arzulanan kadın olmamı istedilerHaberi görüntüle

Ünlü oyuncu itiraf etti: Boşandığımdan bu yana cinsel perhizdeyim


GENÇLİK YILLARINDA FARKLI DÜŞÜNÜYORDU'
Barrymore, gençlik yıllarında bu konuda daha farklı düşündüğünü gizlemedi. Ama aradan geçen yıllar ve yaşadığı bütün tecrübelerden sonra "aşk ile cinselliğin aynı şey olmadığını" fark ettiğini belirtti. Yetişme ve gençlik çağlarında bu konularda şimdikinden daha farklı düşünmesini ise "Rol modeli ve annem ve babam yoktu" diyerek açıkladı.

KIZLARIYLA UĞRAŞMAKTAN KEYİF ALIYOR: Barrymore, gençlik yıllarında hayatını "zevk alma" üzerine şekillendirdiğini belirtip, iki çocuk annesi olduktan sonra bu konudaki düşüncesinin değiştiğini yazdı. Ünlü oyuncu satırlarını şöyle sürdürdü: "Bekar bir anne olduktan sonra özel ilişkiler için zaman bulamadım." Barrymore şimdi iki kızıyla meşgul olup hayatını sürdürmenin ise kendisi için büyük bir gurur ve memnuniyet kaynağı olduğunu ekledi.

Ünlü oyuncu itiraf etti: Boşandığımdan bu yana cinsel perhizdeyim

'KIZLARIMA KENDİLERİNİ SEVMELERİNİ ÖĞRETİYORUM'
Kızlarına öğretmeye çalıştığı en önemli noktanın "kendilerini sevmek" olduğunu vurgulayan Barrymore "Sonra da özel ilişkilerin bunun ardından geleceğini anlatmaya çalışıyorum" diye yazdı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Oysa düğününde ne kadar mutluydu: Üç ayda çöktüOysa düğününde ne kadar mutluydu: Üç ayda çöktü!Haberi görüntüle

Ünlü oyuncu itiraf etti: Boşandığımdan bu yana cinsel perhizdeyim

'AŞK VE CİNSELLİĞİN AYNI ŞEY OLMADIĞI KONUSUNDA AYDINLANMA YAŞADIM'
Drew Barrymore, cinsellikten nefret etmediğinin de altını çizdi: "Sonunda aşk ve cinselliğin aynı şey olmadığı konusunda bir aydınlanma yaşadım" diyerek satırlarını sonlandırdı.

Gözden Kaçmasın

Kaç yıl oldu görüşmeyeli Yanında çocuk gibi kaldıKaç yıl oldu görüşmeyeli! Yanında çocuk gibi kaldıHaberi görüntüle

Ünlü oyuncu itiraf etti: Boşandığımdan bu yana cinsel perhizdeyim

11 AYLIKKEN KÖPEK MAMASI REKLAMINDA OYNADI
Oyuncu John Drew Barrymore ile Jaid Barrymore'un kızı olarak dünyaya gelen Drew Barrymore'un dedesi John da döneminin tanınmış oyuncularından biriydi. O dünyaya geldikten kısa bir süre sonra anne ve babası boşandı. Barrymore, kariyerine 11 aylıkken bir köpek maması reklamıyla başladı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Dianadan yıllar önce o vardı: Keskin törpü, incecik belini saran korseyi geçti ve kalbine saplandıDiana'dan yıllar önce o vardı: Keskin törpü, incecik belini saran korseyi geçti ve kalbine saplandıHaberi görüntüle

Ünlü oyuncu itiraf etti: Boşandığımdan bu yana cinsel perhizdeyim

E.T. FİLMİYLE, KÜÇÜCÜK YAŞTA ŞÖHRET OLDU
1980 yılında yani 5 yaşındayken de Altered States adlı filmde oynadı. Ama küçük yaşta asıl şöhretini Steven Spielberg'in E.T. adlı filmiyle kazandı. 1984 tarihli Irreconcilable Differences filmiyle Altın Küre'ye aday gösterildi.

Ünlü oyuncu itiraf etti: Boşandığımdan bu yana cinsel perhizdeyim

9 YAŞINDAYKEN KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR EDİNDİ
Ama erken yaşta gelen şöhreti pek de başarılı bir şekilde yönetemedi. Henüz 9 yaşındayken sigara ve alkol kullanmaya başladı. Bir yıl sonra da artık uyuşturucu hayatına girmişti.12 yaşına geldiğinde ise kelimenin tam anlamıyla uyuşturucunun her türüne bağımlı hale geldi. O dönemde yani çocukluktan çıkıp genç kızlığa geçişte bu kötü alışkanlıklarıyla anıldı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntüEski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntüHaberi görüntüle

Ünlü oyuncu itiraf etti: Boşandığımdan bu yana cinsel perhizdeyim

YENİDEN DOĞUŞ DÖNEMİ
1995 yılında Çığlık adlı filmde rol aldı. Bu yapım, uzun süre sinema dünyasında başarıya hasret kalan Barrymore için yeniden doğuş oldu. Bu arada "The Wedding Singer", "Never Been Kissed", "50 First Dates", "Music and Lyrics" adlı romantik komedilerde oynadı. Ardından Charlie'nin Melekleri, Donnie Darko gibi yapımlarda hem rol aldı, hem de yapımcılığını üstlendi.

Ünlü oyuncu itiraf etti: Boşandığımdan bu yana cinsel perhizdeyim

İLK EVLİLİĞİ ÇOK KISA SÜRDÜ
Barrymore, Hollywood'un en kısa süren evliliklerinden birinin de kahramanı aynı zamanda. İlk evliliğini 1994 yılında Jeremy Thomas ile yapan Barrymore, aynı yıl boşandı.

Ünlü oyuncu itiraf etti: Boşandığımdan bu yana cinsel perhizdeyim

İKİNCİ EVLİLİĞİN SONU DA HÜSRAN OLDU
2001 ile 2002 arasında Tom Green ile evli kaldı.

Ünlü oyuncu itiraf etti: Boşandığımdan bu yana cinsel perhizdeyim

İKİ ÇOCUK SAHİBİ OLDU
Üçüncü ve şu ana kadarki son evliliğini ise 2012 ile 2014 arasında Will Kopelman ile yaptı. Bu evlilikten iki tane kızı bulunuyor.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, SPLASH NEWS 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Drew Barrymore#Will Kopelman#E.T.

BAKMADAN GEÇME!

Her şey bir eşek şakasıyla başladı... Honduraslı Maradonanın gerçek hikâyesi...

Her şey bir eşek şakasıyla başladı... Honduraslı Maradona'nın 'gerçek' hikâyesi...

#Alexander Lopez
Tolga Ciğerciden Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: En iyi dönemimi onunla geçirdim

Tolga Ciğerci'den Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: "En iyi dönemimi onunla geçirdim"

#Tolga Ciğerci
Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor!

#Biontech

BAKMADAN GEÇME!

Her şey bir eşek şakasıyla başladı... Honduraslı Maradonanın gerçek hikâyesi...

Her şey bir eşek şakasıyla başladı... Honduraslı Maradona'nın 'gerçek' hikâyesi...

#Alexander Lopez
Tolga Ciğerciden Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: En iyi dönemimi onunla geçirdim

Tolga Ciğerci'den Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: "En iyi dönemimi onunla geçirdim"

#Tolga Ciğerci
Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor!

#Biontech