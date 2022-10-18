Ünlü oyuncu itiraf etti: Boşandığımdan bu yana cinsel perhizdeyim

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2016YILINDAN BU YANA HAYATINA KİMSE GİRMEDİ

Fakat sonra değişti. Şu anda 47 yaşında, iki çocuk annesi, boşanmış bir kadın olan ünlü oyuncu son iki gündür bambaşka bir nedenle gündemde. Bu da yaptığı açıklama ve bu konuda kaleme aldığı bir makale. Ünlü oyuncu, önce online olarak yayınlanan kendi programında çok konuşulan açıklamasını yaptı. 2016 yılında sona eren üçüncü evliliğinden bu yana kimseyle birlikte olmadığını, bir tür cinsel perhiz sürdürdüğünü belirtti. Sonra da bu konuda bir makale kaleme aldı. İşte bu açıklamaları yüzünden de gündemin ilk sıralarına yerleşti.

CİNSEL PERHİZDE

Bu ünlü oyuncu, henüz 7 yaşındayken rol aldığı Steven Spielberg imzalı E.T, adlı filmle, şöhreti çok erken bulan Drew Barrymore. Onu bu kadar gündeme taşıyan ise 2012 ile 2016 arasında evli kaldığı üçüncü eşi Will Kopelman'dan ayrıldıktan sonra sürdürdüğü yaşam tarzına ilişkin açıklaması. Barrymore, online olarak yayınlanan programında Kopelman'dan boşandıktan sonra hiç kimseyle birlikte olmadığını, romantik ilişki yaşamadığını, aynı zamanda cinsel perhizde olduğunu söyledi.

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'CİNSELLİĞE İHTİYACI OLAN VE BUNUN İÇİN ARAYIŞTA OLAN BİRİ DEĞİLİM'

Barrymore daha sonra kendine ait bloğunda bu konuda bir yazı kaleme aldı. Barrymore "Cinselliğe ihtiyacı olan ve dışarı çıkıp bu türden insanlarla iletişim kuran biri değilim" diye yazdı. Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: " Ben kızlarımın ve bir kadın olarak kendimin bu dünyadaki işlevini bulup bunu geliştirmeye derinden bağlı biriyim."

İKİ KIZIYLA VAKİT GEÇİRİYOR: Üçüncü eşinden, 10 yaşında Olive ve 8 yaşında Frankie adında iki kız çocuk annesi olan Drew Barrymore, bütün vaktini onlara ayırması nedeniyle boşandığı 2016 yılından bu yana romantik ilişkiler için vakit bulamadığını yazdı.

'KİMSEYİ YARGILAMAM AMA BENİM İÇİN İŞE YARAMADI'

Ünlü oyuncu "Bazı insanlar bir evlilikten çıktıktan sonra, yakın zamanda yeni bir ilişkinin içine girebiliyorlar. Bunda bir sorun yok. Böyle yapanları yargılamam. Çünkü bu durum bazı insanlar için işe yarayabilir. Ama benim için yaramadı."

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KIZLARIYLA UĞRAŞMAKTAN KEYİF ALIYOR: Barrymore, gençlik yıllarında hayatını "zevk alma" üzerine şekillendirdiğini belirtip, iki çocuk annesi olduktan sonra bu konudaki düşüncesinin değiştiğini yazdı. Ünlü oyuncu satırlarını şöyle sürdürdü: "Bekar bir anne olduktan sonra özel ilişkiler için zaman bulamadım." Barrymore şimdi iki kızıyla meşgul olup hayatını sürdürmenin ise kendisi için büyük bir gurur ve memnuniyet kaynağı olduğunu ekledi.

Barrymore, gençlik yıllarında bu konuda daha farklı düşündüğünü gizlemedi. Ama aradan geçen yıllar ve yaşadığı bütün tecrübelerden sonra "aşk ile cinselliğin aynı şey olmadığını" fark ettiğini belirtti. Yetişme ve gençlik çağlarında bu konularda şimdikinden daha farklı düşünmesini ise "Rol modeli ve annem ve babam yoktu" diyerek açıkladı.

'KIZLARIMA KENDİLERİNİ SEVMELERİNİ ÖĞRETİYORUM'

Kızlarına öğretmeye çalıştığı en önemli noktanın "kendilerini sevmek" olduğunu vurgulayan Barrymore "Sonra da özel ilişkilerin bunun ardından geleceğini anlatmaya çalışıyorum" diye yazdı.

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'AŞK VE CİNSELLİĞİN AYNI ŞEY OLMADIĞI KONUSUNDA AYDINLANMA YAŞADIM'

Drew Barrymore, cinsellikten nefret etmediğinin de altını çizdi: "Sonunda aşk ve cinselliğin aynı şey olmadığı konusunda bir aydınlanma yaşadım" diyerek satırlarını sonlandırdı.

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11 AYLIKKEN KÖPEK MAMASI REKLAMINDA OYNADI

Oyuncu John Drew Barrymore ile Jaid Barrymore'un kızı olarak dünyaya gelen Drew Barrymore'un dedesi John da döneminin tanınmış oyuncularından biriydi. O dünyaya geldikten kısa bir süre sonra anne ve babası boşandı. Barrymore, kariyerine 11 aylıkken bir köpek maması reklamıyla başladı.

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E.T. FİLMİYLE, KÜÇÜCÜK YAŞTA ŞÖHRET OLDU

1980 yılında yani 5 yaşındayken de Altered States adlı filmde oynadı. Ama küçük yaşta asıl şöhretini Steven Spielberg'in E.T. adlı filmiyle kazandı. 1984 tarihli Irreconcilable Differences filmiyle Altın Küre'ye aday gösterildi.

9 YAŞINDAYKEN KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR EDİNDİ

Ama erken yaşta gelen şöhreti pek de başarılı bir şekilde yönetemedi. Henüz 9 yaşındayken sigara ve alkol kullanmaya başladı. Bir yıl sonra da artık uyuşturucu hayatına girmişti.12 yaşına geldiğinde ise kelimenin tam anlamıyla uyuşturucunun her türüne bağımlı hale geldi. O dönemde yani çocukluktan çıkıp genç kızlığa geçişte bu kötü alışkanlıklarıyla anıldı.

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YENİDEN DOĞUŞ DÖNEMİ

1995 yılında Çığlık adlı filmde rol aldı. Bu yapım, uzun süre sinema dünyasında başarıya hasret kalan Barrymore için yeniden doğuş oldu. Bu arada "The Wedding Singer", "Never Been Kissed", "50 First Dates", "Music and Lyrics" adlı romantik komedilerde oynadı. Ardından Charlie'nin Melekleri, Donnie Darko gibi yapımlarda hem rol aldı, hem de yapımcılığını üstlendi.

İLK EVLİLİĞİ ÇOK KISA SÜRDÜ

Barrymore, Hollywood'un en kısa süren evliliklerinden birinin de kahramanı aynı zamanda. İlk evliliğini 1994 yılında Jeremy Thomas ile yapan Barrymore, aynı yıl boşandı.

İKİNCİ EVLİLİĞİN SONU DA HÜSRAN OLDU

2001 ile 2002 arasında Tom Green ile evli kaldı.

İKİ ÇOCUK SAHİBİ OLDU

Üçüncü ve şu ana kadarki son evliliğini ise 2012 ile 2014 arasında Will Kopelman ile yaptı. Bu evlilikten iki tane kızı bulunuyor.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, SPLASH NEWS