Efsane oyuncuya şok taciz suçlaması: 'Sık sık arabasıyla gezdirdi, beni cinselliğe zorladı'

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TACİZ İDDİALARININ SONU GELMİYOR

İşte bunlara yeni ve şaşırtıcı bir halka daha eklendi. Dışarıdan bakıldığında Hollywood'un en uzun süredir evli olan ve mazbut bir hayat sürdüren ünlülerinden biri daha cinsel taciz suçlamalarının odağında.

HAKKINDA DAVA AÇILDI

Yıllar önce, henüz 30'lu yaşlarının ikinci yarısındayken, reşit olmayan bir kız çocuğunu taciz etmekle suçlanan kişi, deneyimli oyuncu Warren Beatty. 1992 yılından bu yana meslektaşı Annette Bening ile evli olan dört çocuk babası Beatty hakkında cinsel taciz suçlamasıyla dava açıldı. Davayı açan kişi ise Lousiana'da yaşayan Kristina Charlotte Hirsch adında bir kadın. Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde görülen davanın belgelerine göre Beatty, 1973 yılında bir film setinde tanıştığı Hirsh'e tacizde bulundu.

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EN ÜNLÜ FİLMİYLE TANIMLANIYOR

İşin aslına bakılırsa dava dosyasında Warren Beatty'nin adı doğrudan geçmiyor. Fakat yapılan tanımlama bu kişinin Beatty olduğuna kuşku bırakmayacak durumda. Dava dosyasında Warren Beatty "Bonnie ve Clyde adlı filmde Clyde'ı canlandıran ve en iyi aktör dalında Oscar adayı gösterilen oyuncu" olarak tanımlanıyor.

AŞIRI İLGİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Ünlü oyuncu aleyhine cinsel taciz davası açan Kristina Charlotte Hirsch'in iddiaları şöyle. Beatty ile Hirsch, 1973 yılında bir film setinde tanıştılar. Hirsch o sırada henüz 14 yaşındaydı. Beatty ise 36 yaşında bir yetişkindi. Suçlamayı yönelten kadının iddiasına göre Beatty, tanıştıktan sonra kendisine aşırı ilgi göstermeye başladı.

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DEFALARCA GEZMEYE ÇIKARDI, EV ÖDEVLERİNİ BİLE BİRLİKTE YAPTI

Dava dokümanlarına göre Warren Beatty, o sırada çocuk yaşta olan Hirsch'in görüntüsüne ve güzelliğine defalarca vurgu yaptı. Sonra ona telefon numarasını verdi ve kendisini aramasını istedi. İddialar, Beatty'nin bununla da yetinmediği yönünde. Buna göre aktör, genç kızı defalarca kendi otomobiliyle gezmeye çıkardı. Hirsch'in bekareti ile ilgili yorumlar yaptı. Hatta genç kızın ev ödevlerini yapmasına bile yardım etti.

CİNSEL EYLEMLERE ZORLADI

Beatty'nin kendisine yönelik bu tavırlarından fiziksel, psikolojik, duygusal ve ekonomik olarak olumsuz etkilendiğini ileri süren Kristina Charlotte Hirsch, aktörün sahip olduğu şöhreti ve nüfuzu kötüye kullandığını belirtti. Yasal belgelere göre Warren Beatty, o yıl boyunca Hirsch'i defalarca cinsel eylemlere yöneltmeye çalıştı, hatta bu tür bir temas için zorladı. Dava dosyasında Hirsch ile Beatty'nin sonunda bu tür eylemler içine girdikleri iddiası da yer aldı.

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MASRAFLARI ÜSTLENMESİNİ TALEP EDİYOR: Hirsch, uğradığı bu taciz nedeniyle Warren Beatty'nin cezalandırılmasını istiyor. Hatta davacının yani Hirsch'in gelecekte tıbbi ve psikolojik tedavi, terapi ve danışmanlık masraflarını da Beatty'nin üstlenmesi talep ediliyor.

İDDİALAR KARŞISINDA SESSİZLİĞİNİ BOZMADI: Şu anda 85 yaşında olan Warren Beatty, bütün bu iddialar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

KARDEŞİ DE ÜNLÜ BİR OYUNCU: Warren Beatty'nin Hollywood'un bir başka ünlü yıldızı Shirley MacLaine 'in kardeşi olduğunu da hatırlatalım.

BİR DÖNEME DAMGA VURAN FİLM

Dava dosyasında doğrudan adı geçmemesine rağmen Warren Beatty'yi tanımlamak için kullanılan Bonnie ve Clyde gerçekten de sinema tarihine damga vuran bir film. Esin kaynağını gerçek bir olaydan alan 1967 tarihli film, 'Yeni Hollywood Dönemi' olarak adlandırılan kuşağın ilk yapımı olarak biliniyor.

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KALABALIK KADRO

Arthur Penn'in yönetmenliğini üstlendiği Bonnie ve Clyde'da Warren Beatty ile Faye Dunaway başrolleri paylaşıyordu. Gene Hackman, Michaal J. Pollard, Gene Wilder, Estelle Parsons filmin kadrosunda yer alan diğer oyuncular.

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ÖYKÜLERİ FİLME ESİN KAYNAĞI OLDU

Yeri gelmişken bu filme esin kaynağı olan iki kanun kaçağını da hatırlayalım. 1910 ile 1934 arasında yaşayan Bonnie Parker ile 1909 ile 1934 arasında yaşayan Clyde Barrow, The Barrow adlı çetenin elemanlarıydı. Yola çıkış amaçları, kapitalizme karşı durup halkın gözünde bir tür Robin Hood'a dönüşmekti. Büyük bir aşk yaşayan Bonnie ve Clyde, soygun yaptıkları mağazalara işin sonunda çiçek bırakırlardı.

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PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜLER

Barrow ve Parker, 23 Mayıs 1934'te Louisiana'da, Bienville Parish'da, bir kırsal yolda, tarihinde polisler tarafından pusuya düşürülerek öldürüldü. Yıllar sonra hem İtalya'da Bonnie ve Clyde'ın öyküsünü anlatan iki farklı film çekildi.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON