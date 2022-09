ÃœnlÃ¼ oyuncunun taciz ettiÄŸi genÃ§ kadÄ±n kendini tutamadÄ±: Sizin de ondan farkÄ±nÄ±z yok

Haberin Devamı

BELGESEL YAPIMCILARINI DA KENDİSİNİ İSTİSMAR ETMEKLE SUÇLADI

Gerçek adını gizleyip takma bir isim kullanan genç kadının geçen yılın mart ayında ünlü aktör hakkında ortaya attığı bu iddialar hemen gündemin ilk sıralarına yerleşmişti. Şimdi aynı genç kadın, kendisini defalarca taciz eden ünlü oyuncu ve ailesi hakkında hazırlanan bir belgesele de ateş püskürdü. Film yapımcılarını, kendisine geçmişte yaşadığı kötü olayları anımsamakla suçlayıp onlar tarafından da istismar edildiğini öne sürdü.

ESKİ GÜNLERİ ARTIK ÇOK UZAKTA

Rol aldığı, başta Call Me By Your Name (Beni Adınla Çağır) olmak üzere birçok filmle iyi bir kariyer yolculuğu yapan Armie Hammer için her şey hakkında ortaya atılan taciz iddialarıyla tersine döndü. Birden çok kadın tarafından tacizle suçlanan, sonunda iki çocuğunun annesi olan karısından da boşanan Hammer için artık sinema dünyasındaki eski günleri çok uzakta.

KORKUNÇ ANILAR CANLANDI

Tam gözlerden biraz uzaklaşıp unutulmuşken, mensup olduğu zengin ailenin geçmişindeki kabarık suç dosyasını gün yüzüne çıkaran bir belgesel de hem Hammer'ı bir kez daha olumsuz yanıyla gündeme getirdi, hem de kurbanlarının o korkunç günleri tekrar hatırlamasına yol açtı. İşte bunlardan biri olan ve Effie takma adını kullanan genç kadın House of Hammer adlı belgesel filmin yapımcılarına tepki gösterdi. Effie, belgesel yapımcılarını "yaşadığı travmadan faydalanmakla" suçladı.

'İGRENÇ BİR DAVRANIŞ'

Geçen yıl Armie Hammer'ın kendisine defalarca tecavüz ettiğini ve şiddet uyguladığını ileri süren Effie, House of Hammer adlı belgelerin yapımcıları Elli Hakami ve Julian Hobbs'un yaptığını "iğrenç" olarak nitelendirdi. Los Angeles Times'a konuşan Effie adlı genç kadın, Hakami ve Hobbs'a "Birçok insanın hayatındaki böyle trajik, savunmasız bir zamanı, iyileşme sürecimizi ve mahremiyetimizi hiç dikkate almadan istismar etmeniz uygunsuz" diye seslendi.

BANA ARMIE'Yİ HATIRLATIYORLAR: Effie, belgeselle ilgili olarak "Travmamı kullanma biçimleri iğrenç" diye konuştu. Ardından da yapımcıların, kendisi "hayır" dediği halde yaşadığı travmayı, iznini bile almadan kullanmaya devam ettiklerini ekledi. Sonra da şu çarpıcı sözleri sarf etti: "Bana Armie'yi hatırlatıyorlar."





HAMMER'IN CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLARINI DA KULLANDILAR

House of Hammer adlı belgeselde, Armie Hammer'ın Effie'ye gönderdiği mesajların görüntüsüne yer veriliyor. Bu mesajlarda ise Hammer'ın yamyamlık başta olmak üzere çeşitli cinsel fantezileriyle ilgili olarak genç kadına yazdıkları yer alıyor. Yapımcılardan Hobbs "bunları belgeselde kullanmak için izin almak zorunda olmadıklarını" savundu. Bütün bunların bir editoryal tercih olduğunu da sözlerine ekledi.

'YOKSA ASLA FİLM ÇEKEMEZSİNİZ': Hobbs, Effie adlı genç kadının bu yaklaşımını benimsemediklerini belirtip "Hikayeleri anlatmakla yükümlü olduğumuzu hissediyoruz" dedi. Yapımcı "Eğer birileri hoşlanmadığı için film yapmayı bırakırsanız asla film çekemezsiniz" dedi.

'EN SONUNDA SINIRLARIMI AŞTI'

Effie adlı 24 yaşındaki genç kadın geçen yılın mart ayında Armie Hammer'a yönelik taciz suçlamalarında bulundu. Açıklamayı tanınmış kadın hakları avukatı Gloria Allred ile birlikte yapan Effie, Hammer ile 2016'da 20 yaşındayken Facebook üzerinden tanıştığını söyledi. Effie "Ona hemen aşık oldum" derken, ilişki ilerledikçe Hammer'ın "kendisi üzerinde manipülasyon taktikleri kullandığını" iddia etti. Effife, "Giddikçe şiddet dolu bir tutum takınırken, ona olan bağlılığımı sınamak için en sonunda sınırlarımı aştı" dedi.

'BANA SAATLERCE TECAVÜZ ETTİ': Kadın ayrıca, Hammer'ı "psikolojik, duygusal ve cinsel şiddet" uygulamakla suçlarken, 24 Nisan 2017'de tecavüze uğradığını iddia etti. Effie "Armie Hammer Los Angeles'ta bana saatlerce tecavüz etti, kafamı tekrar tekrar duvara vurup, yüzümü yaraladı. Bu arada kaçmaya çalıştım aam bana izin vermedi. Beni öldüreceğini düşündüm. Sonra bana ne olduğuna aldırmadan çekip, gitti. Tamamen şoke olmuştum ve sevdiğim birinin bana bunu yaptığına inanamıyordum" dedi. Effie iddia ettiği tecavüz olayının ardından, intiharı düşünmeye başladığını ve daha önce konuşmadığı için "büyük bir suçluluk duyduğunu" belirtti. Armie Hammer ise bütün bu iddiaları reddetti.





YAMYAMLIK İDDİASI

Armie Hammer'ın eski sevgililerinden Courtney Vucekovich de oyuncu hakkında benzer iddialarda bulundu. Hammer ile kısa bir ilişki yaşayan 34 yaşındaki Vucekovich, Hammer'ın cinsel içerikli fantezilerini kendisine de anlattığını belirterek "Bana kaburgalarımı kırıp mangal yapmak ve Yemek istediğini söyledi" dedi. Genç kadın, Hammer'ın, ilişkilerinin çok erken evresinde bu sözleri sarf ettiğini de ekledi. Bu arada Armie Hammer'ın çeşitli kadınlara "kanlarını içmek istediğini" belirttiği mesajları da basına yansıdı.

BİR BENZER SUÇLAMA DAHA GELDİ

Armie Hammer, kısa bir ilişki yaşadığı Paige Lorenze tarafından da şiddet uygulamakla suçlandı. İlişkileri sırasında Lorenze'nin annesiyle de tanıştı Hammer. Pagie Lorenzo daha sonra bir dergiye verdiği röportajda Hammer ile ilişkisi sırasında, aktörün kendisine doktora gidip kaburgasını aldırması çünkü onları yemek istediğini söylediğini iddia etti.