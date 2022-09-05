ÃœnlÃ¼ oyuncunun taciz ettiÄŸi genÃ§ kadÄ±n kendini tutamadÄ±: Sizin de ondan farkÄ±nÄ±z yok

Haberin DevamÄ±

BELGESEL YAPIMCILARINI DA KENDÄ°SÄ°NÄ° Ä°STÄ°SMAR ETMEKLE SUÃ‡LADIÂ

GerÃ§ek adÄ±nÄ± gizleyip takma bir isim kullanan genÃ§ kadÄ±nÄ±n geÃ§en yÄ±lÄ±n mart ayÄ±nda Ã¼nlÃ¼ aktÃ¶r hakkÄ±nda ortaya attÄ±ÄŸÄ± bu iddialar hemen gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yerleÅŸmiÅŸti. Åžimdi aynÄ± genÃ§ kadÄ±n, kendisini defalarca taciz eden Ã¼nlÃ¼ oyuncu ve ailesi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan bir belgesele de ateÅŸ pÃ¼skÃ¼rdÃ¼. Film yapÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±, kendisine geÃ§miÅŸte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kÃ¶tÃ¼ olaylarÄ± anÄ±msamakla suÃ§layÄ±p onlar tarafÄ±ndan da istismar edildiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

ESKÄ° GÃœNLERÄ° ARTIK Ã‡OK UZAKTA

Rol aldÄ±ÄŸÄ±, baÅŸta Call Me By Your Name (Beni AdÄ±nla Ã‡aÄŸÄ±r) olmak Ã¼zere birÃ§ok filmle iyi bir kariyer yolculuÄŸu yapan Armie Hammer iÃ§in her ÅŸey hakkÄ±nda ortaya atÄ±lan taciz iddialarÄ±yla tersine dÃ¶ndÃ¼. Birden Ã§ok kadÄ±n tarafÄ±ndan tacizle suÃ§lanan, sonunda iki Ã§ocuÄŸunun annesi olan karÄ±sÄ±ndan da boÅŸanan Hammer iÃ§in artÄ±k sinema dÃ¼nyasÄ±ndaki eski gÃ¼nleri Ã§ok uzakta.

Haberin DevamÄ±

KORKUNÃ‡ ANILAR CANLANDI

Tam gÃ¶zlerden biraz uzaklaÅŸÄ±p unutulmuÅŸken, mensup olduÄŸu zengin ailenin geÃ§miÅŸindeki kabarÄ±k suÃ§ dosyasÄ±nÄ± gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karan bir belgesel de hem Hammer'Ä± bir kez daha olumsuz yanÄ±yla gÃ¼ndeme getirdi, hem de kurbanlarÄ±nÄ±n o korkunÃ§ gÃ¼nleri tekrar hatÄ±rlamasÄ±na yol aÃ§tÄ±. Ä°ÅŸte bunlardan biri olan ve Effie takma adÄ±nÄ± kullanan genÃ§ kadÄ±n House of Hammer adlÄ± belgesel filmin yapÄ±mcÄ±larÄ±na tepki gÃ¶sterdi. Effie, belgesel yapÄ±mcÄ±larÄ±nÄ± "yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± travmadan faydalanmakla" suÃ§ladÄ±.Â

'Ä°GRENÃ‡ BÄ°R DAVRANIÅž'

GeÃ§en yÄ±l Armie Hammer'Ä±n kendisine defalarca tecavÃ¼z ettiÄŸini ve ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren Effie, House of Hammer adlÄ± belgelerin yapÄ±mcÄ±larÄ± Elli Hakami ve Julian Hobbs'un yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± "iÄŸrenÃ§" olarak nitelendirdi. Los Angeles Times'a konuÅŸan Effie adlÄ± genÃ§ kadÄ±n, Hakami ve Hobbs'a "BirÃ§ok insanÄ±n hayatÄ±ndaki bÃ¶yle trajik, savunmasÄ±z bir zamanÄ±, iyileÅŸme sÃ¼recimizi ve mahremiyetimizi hiÃ§ dikkate almadan istismar etmeniz uygunsuz" diye seslendi.

Haberin DevamÄ±

BANA ARMIE'YÄ° HATIRLATIYORLAR: Effie, belgeselle ilgili olarak "TravmamÄ± kullanma biçimleri iÄŸrenç" diye konuÅŸtu. ArdÄ±ndan da yapÄ±mcÄ±larÄ±n, kendisi "hayÄ±r" dediÄŸi halde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± travmayÄ±, iznini bile almadan kullanmaya devam ettiklerini ekledi. Sonra da ÅŸu çarpÄ±cÄ± sözleri sarf etti: "Bana Armie'yi hatÄ±rlatÄ±yorlar."





HAMMER'IN CÄ°NSEL Ä°Ã‡ERÄ°KLÄ° MESAJLARINI DA KULLANDILAR

House of Hammer adlÄ± belgeselde, Armie Hammer'Ä±n Effie'ye gÃ¶nderdiÄŸi mesajlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne yer veriliyor. Bu mesajlarda ise Hammer'Ä±n yamyamlÄ±k baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli cinsel fantezileriyle ilgili olarak genÃ§ kadÄ±na yazdÄ±klarÄ± yer alÄ±yor. YapÄ±mcÄ±lardan Hobbs "bunlarÄ± belgeselde kullanmak iÃ§in izin almak zorunda olmadÄ±klarÄ±nÄ±" savundu. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n bir editoryal tercih olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.

'YOKSA ASLA FÄ°LM ÇEKEMEZSÄ°NÄ°Z': Hobbs, Effie adlÄ± genç kadÄ±nÄ±n bu yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± benimsemediklerini belirtip "Hikayeleri anlatmakla yükümlü olduÄŸumuzu hissediyoruz" dedi. YapÄ±mcÄ± "EÄŸer birileri hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ± için film yapmayÄ± bÄ±rakÄ±rsanÄ±z asla film çekemezsiniz" dedi.

Â

'EN SONUNDA SINIRLARIMI AÅžTI'

Effie adlÄ± 24 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kadÄ±n geÃ§en yÄ±lÄ±n mart ayÄ±nda Armie Hammer'a yÃ¶nelik taciz suÃ§lamalarÄ±nda bulundu. AÃ§Ä±klamayÄ± tanÄ±nmÄ±ÅŸ kadÄ±n haklarÄ± avukatÄ± Gloria Allred ile birlikte yapan Effie, Hammer ile 2016'da 20 yaÅŸÄ±ndayken Facebook Ã¼zerinden tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Effie "Ona hemen aÅŸÄ±k oldum" derken, iliÅŸki ilerledikÃ§e Hammer'Ä±n "kendisi Ã¼zerinde manipÃ¼lasyon taktikleri kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" iddia etti. Effife, "GiddikÃ§e ÅŸiddet dolu bir tutum takÄ±nÄ±rken, ona olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ± sÄ±namak iÃ§in en sonunda sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ± aÅŸtÄ±" dedi.

Haberin DevamÄ±

'BANA SAATLERCE TECAVÜZ ETTÄ°': KadÄ±n ayrÄ±ca, Hammer'Ä± "psikolojik, duygusal ve cinsel ÅŸiddet" uygulamakla suçlarken, 24 Nisan 2017'de tecavüze uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Effie "Armie Hammer Los Angeles'ta bana saatlerce tecavüz etti, kafamÄ± tekrar tekrar duvara vurup, yüzümü yaraladÄ±. Bu arada kaçmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m aam bana izin vermedi. Beni öldüreceÄŸini düÅŸündüm. Sonra bana ne olduÄŸuna aldÄ±rmadan çekip, gitti. Tamamen ÅŸoke olmuÅŸtum ve sevdiÄŸim birinin bana bunu yaptÄ±ÄŸÄ±na inanamÄ±yordum" dedi. Effie iddia ettiÄŸi tecavüz olayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, intiharÄ± düÅŸünmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve daha önce konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ± için "büyük bir suçluluk duyduÄŸunu" belirtti. Armie Hammer ise bütün bu iddialarÄ± reddetti.





YAMYAMLIK Ä°DDÄ°ASIÂ

Armie Hammer'Ä±n eski sevgililerinden Courtney Vucekovich de oyuncu hakkÄ±nda benzer iddialarda bulundu. Hammer ile kÄ±sa bir iliÅŸki yaÅŸayan 34 yaÅŸÄ±ndaki Vucekovich, Hammer'Ä±n cinsel iÃ§erikli fantezilerini kendisine de anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Bana kaburgalarÄ±mÄ± kÄ±rÄ±p mangal yapmak ve Yemek istediÄŸini sÃ¶yledi" dedi. GenÃ§ kadÄ±n, Hammer'Ä±n, iliÅŸkilerinin Ã§ok erken evresinde bu sÃ¶zleri sarf ettiÄŸini de ekledi. Bu arada Armie Hammer'Ä±n Ã§eÅŸitli kadÄ±nlara "kanlarÄ±nÄ± iÃ§mek istediÄŸini" belirttiÄŸi mesajlarÄ± da basÄ±na yansÄ±dÄ±.

Haberin DevamÄ±

BÄ°R BENZER SUÃ‡LAMA DAHA GELDÄ°

Armie Hammer, kÄ±sa bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Paige Lorenze tarafÄ±ndan da ÅŸiddet uygulamakla suÃ§landÄ±. Ä°liÅŸkileri sÄ±rasÄ±nda Lorenze'nin annesiyle de tanÄ±ÅŸtÄ± Hammer. Pagie Lorenzo daha sonra bir dergiye verdiÄŸi rÃ¶portajda Hammer ile iliÅŸkisi sÄ±rasÄ±nda, aktÃ¶rÃ¼n kendisine doktora gidip kaburgasÄ±nÄ± aldÄ±rmasÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ onlarÄ± yemek istediÄŸini sÃ¶ylediÄŸini iddia etti.