19 yıl önce öpüşmeleri olay olmuştu: Bu ne kadar candan bir sarılma böyle!

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Ama öte yandan seyircinin birbirine böyle yakıştırdığı o iki kişinin hayatlarında başkaları vardır. Yine de onları kamera karşısında birlikte görenler günün birinde gerçekten birbirleri için aşka düşeceklerine inanır.

İşte böyle bir ikili geçtiğimiz günlerde hayranlarını heyecanlandıracak şekilde birlikte görüntülendi.

Bir yürüyüşe çıkan ikilinin birlikte güzel vakit geçirdiği uzaktan çekilen paparazzi görüntülerinden bile belliydi.

Üstelik onlar sadece gülerek sohbet etmekle kalmayıp birbirlerine sımsıkı sarıldılar da yürürken. Vedalaşırken de öyle bir kucaklaşmaları vardı ki!

Bütün bu görüntüler de "acaba aralarında bir aşk mı doğdu?" sorusuna neden oldu. Hem de tam 19 yıl sonra!

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Geçtiğimiz gün çıktıkları yürüyüşte böylesine samimi görüntüler sergileyenler, ünlü oyuncu Colin Farrell ile bundan 19 yıl önce The New World adlı filmde birlikte kamera karşısına geçtiği Q'orianka Kilcher'dan başkası değildi.

47 yaşındaki Farrell ile 33 yaşındaki Kilcher, spor giysileri içinde Los Angeles'ta yürüyüşe çıktı. İkili bir yandan yürürken bir yandan da neşeyle sohbet etti. Sık sık da gülerek birbirlerine sarıldıkları görüldü.

Yürüyüşün sonunda otoparka ulaşan Farrell ile Q'orianka Kilcher orada da birbirlerine sımsıkı sarıldı. Sonra da vedalaşarak evlerinin yolunu tuttu.

İki eski rol arkadaşı, ayrılırken de birbirlerine sımsıkı sarıldı.





SEVİŞME SAHNELERİ DAHA 'TERBİYELİ' ŞEKİLDE YENİDEN ÇEKİLMİŞTİ

Colin Farrell ile Q'orianka Kilcher, 2005 yılında The New World adlı filmde birlikte kamera karşısına geçmişlerdi. Farrell o filmde John Smith karakterine hayat veriyordu.

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Q'orianka Kilcher ise Pocahontas rolündeydi. Film çekildiğinde Farrell 29, Kilcher ise 14 yaşındaydı.

The New World ile ilgili çok tartışılan bir ayrıntı da vardı. Farrell, henüz reşit olmayan rol arkadaşıyla bir aşk sahnesinde kamera karşısına geçtiği için eleştirilmişti.

O dönemde filmin yapımcıları bu aşk sahnesinin sorunlu olmadığını savunmuştu. Fakat iddialara göre yapım şirketinin avukatları o sahneleri izlediklerinde neredeyse kalp krizi geçireceklerdi.

Çocuk pornografisi yasalarından endişelenen avukatların isteği üzerine o sahneler sonradan daha 'terbiyeli' bir şekilde yeniden çekildi.

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BEŞ YILLIK SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

Colin Farrell ile Q'orianka Kilcher'ı böylesine samimi bir şekilde gören hayranları da heyecanlandı. Çünkü Colin Farrell, beş yıllık sevgilisi Kelly MacNamara ile geçtiğimiz mart ayında yollarını ayırmıştı.

Q'orianka Kilcher ile samimiyeti de aktörün yıllar önceki rol arkadaşıyla aralarında özel bir ilişki mi doğduğu sorusunun kafalarda oluşmasına yol açtı.

Öte yandan Farrell ile 19 yıl önceki rol arkadaşının ilk kez bu kadar samimi şekilde görüntülenmediğini hatırlatalım.

İkili, geçen yıl da benzer şekilde Los Angeles sokaklarında bir yandan yürüyüp bir yandan sürekli birbirlerine samimi şekilde sarılırken görüntülenmişti. İkiliye yakın kaynaklara göre ise aralarında romantik bir ilişki yok. İkili, birbirleriyle çok iyi arkadaş.

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Bu arada... Colin Farrell'ı tanımayan yoktur elbette. Ama biz genç meslektaşı Q'orianka Kilcher'a biraz daha yakından bakalım. 1990 doğumlu Q'orianka Kilcher, kariyerindeki ilk önemli çıkışını Farrell ile birlikte oynadığı Terrence Malick imzalı The New World filmindeki Pocahontas rolüyle yaptı.

Almanya doğumlu olan Q'orianka Kilcher karışık bir aileden geliyor. Annesi Alman- İsviçreli karması bir aileden. Babası ise Peru kökenli. Zaten genç yıldızın adı da Peru yerlileri tarafından konuşular Quechua (Keçuva) dilinde Altın Kartal anlamına geliyor.

Babasıyla küçüklüğünden beri çok iletişimi olmayan genç oyuncu Kilcher, çocukluğunun bir bölümünü Hawai'de geçirdi Orada da küçük yaşta dans ile ilgilenmeye başladı. Ayrıca şarkıcılık da yaptı.

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O dokuz yaşına geldiğinde ie annesiyle birlikte Los Angeles'a taşındılar. Orada turistlere şarkı ve dans gösterileri sergileyerek bir anlamda profesyonel kariyerine başladı genç oyuncu.

FARRELL İLE OYNADIĞI FİLM ONA ŞANS GETİRDİ

Dokuz yaşındayken Ron Howard'ın yönettiği How the Grinch Stole Christmas filminde oynadı. 12 yaşında tam burslu olarak Hollywood Müzik Enstitüsü'ne girdi. Müzik teorisi, şarkı sözü yazımı ve vokal performans dallarında eğitim gördü.

14 yayındayken de Colin Farrell ile birlikte kamera karşısına geçtiği The New World'de rol aldı. Genç oyuncu son olarak da Yellow Stone adlı yapımda oynadı.