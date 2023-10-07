Boşanırken her istediğini elde edemedi... Şimdi 'yatak odasıyla' intikam alıyor: Bencil bir kocayd!

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RESMEN BOŞANDILAR AMA...

Hatta Baumgartner, geçen hafta aktörle birlikte yaşadığı malikanede kalan son eşyalarını da almaya gitti. İki kişinin yardımıyla giysilerini ve ayakkabılarını alan Baumgartner, bu evlilikten dünyaya gelen üç çocuğuyla birlikte yeni bir hayata başlayacağı kiralık evine doğru yola çıktı.

Fakat artık eski çiftin cephesinde her şey 'süt liman' oldu sananların yanıldığı da kısa süre önce ortaya çıktı.

Çünkü ileri sürülenlere göre Baumgartner, eski eşi Kevin Costner'dan boşanırken maddi açıdan istediği her şeyi alamadı. Bunu da içine sindiremedi.

Avukatlarının ikna etmesi sonucu daha fazla maddi kayıp yaşamamak için boşanma anlaşmasını imzaladı Baumgartner. Fakat görünüşe göre eski eşi Kevin Costner'a olan öfkesi dinmiş değil.

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ESKİ EŞİNİ REZİL ETMEYE ÇALIŞIYOR

Çünkü iddialara göre ondan intikam almaya çalışıyor. Başka bir deyişle eski eşini herkesin önünde komik düşürüp rezil etmeye uğraşıyor.

Önceleri Baumgartner'a yakın kaynaklar onun boşanma dacası açtığı için pişmanlık duyduğunu ileri sürmüştü. Yeni iddialara göre ise bu duygu yerini intikam alma isteğine bıraktı.

İddialara göre Christine Baumgartner bunun için de onun hassas olduğu bir alanı seçti. Yani yatak odasını. Bir başka deyişle Christine Baumgartner eski eşi Kevin Costner'ın özel hayatlarındaki davranışlarını öne sürerek bu konuda olumsuz konuşarak onu utandırmaya çabalıyor. Amacı ise Costner'in Hollywood çevrelerinde rezil olmasını sağlamak.

Radar adlı internet sitesinde yer alan iddialara göre Christine Baumgartner, özellikle de belli kişilerin kulağına gidecek şekilde kocasını kötülüyor. Costner'ın "bencil bir koca" olduğunu ve kendisine bu konuda asla istediğini veremediğini anlatıyor.

Bazı kaynaklara göre bu durum Costner açıından biraz tuhaf. Çünkü aktör kendisini Bir Don Juan gibi görüyor ve bundan gurur duyuyor.

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HABER DUYULDUĞUNDAN BERİ HEP İLGİ ODAĞI OLDULAR

İlk haber geçtiğimiz mayıs ayında duyulmuştu.. 2004 yılından bu yana evli olan Kevin Costner ile Cristine Baumgartner boşanmaya karar vermişti.

Davayı açan kişi Costner'ın üç çocuğunun annesi Baumgartner oldu. Dava dilekçesinde "şiddetli geçimsizlik" gerekçe gösteriliyordu. İşte her şey böyle başladı.

Ama sonra olaylar beklenmeyen boyutlara ulaştı. Çift, çocuk nafakası için kelimenin tam anlamıyla yasalar önünde büyük bir savaşa girişti. Baumgartner, üç çocuğunun alışkın olduğu lüks hayatı sürdürebilmesi için yüksek miktarda aylık çocuk nafakası istedi.

Ama sonuç olarak zaten Costner tarafından ödenen miktarın yarısına razı olmak zorunda kaldı. Mahkeme heyeti Baumgartner'ın çocuklarının bakımı için istediği aylık miktarı makul bulmadı.

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İşin o kısmı öyle sonuçlandı ama henüz çift arasındaki çekişme tam bitmemişti. Herkes önümüzdeki kasım ve aralık ayında yapılması planlanan eş nafakası ve evlilik anlaşmasıyla ilgili duruşmaları bekliyordu.

İleri sürülenlere göre Baumgartner, ünlü yıldız Costner ile evlenmeden önce imzaladığı anlaşmanın bazı maddelerini o zaman anlamadığını ileri sürmüştü. Bunların değiştirilmesini istiyordu. Ayrıca davanın ikinci bölümünün hukuksal giderleri için de 800 bin doların üstünde para talep etmişti.

SÜRPRİZ SON!

Herkes yine Hollywood'un yakın tarihinin en olaylı boşanmasında ikinci bölümü izlemeyi bekliyordu. Ama hiç beklenmedik bir gelişme oldu.

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Kevin Costner ile Christine Baumgartner boşanması yasal olarak tamamlandı! Hem de beklenenden erken bir şekilde...

İşte bu durum bu işin uzamasını bekleyenleri şaşırttı. Kevin Costner ile Christine Baumgartner'ın 2004 yılında başlayan evliliği resmen sona erdi.

Bu sürpriz gelişmeyi TMZ adlı internet sitesi duyurdu ilk olarak. Eski çiftin dün gerçekleşen son duruşmada anlaşmaya vardığını haber verdi. Buna göre Costner ve Baumgartner üç sayfalık anlaşma metnini imzaladı.

Eski çiftin ortak açıklamasında "Kevin ve Christine Costner, boşanma davalarıyla ilgili tüm konularda dostane ve karşılıklı olarak mutabakata varılan bir çözüme ulaştılar" denildi.

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Anlaşmanın detayları henüz belli değil. Ama gelen haberlere göre Christine Baumgartner, evlilik anlaşmasında belirtilenden daha fazla miktarda para alacak eski eşinden. Ama tabii bu, başından beri istediğinin yanından bile geçemeyecek bir miktar.





ELİNDEKİNİ DE KAYBETMEKTEN KORKTU... TEK ÇARESİ İMZAYI ATMAKTI

Fakat işin herkesi şaşırtan yanı Baumgartner'ın evlilik anlaşmasının iptalini ve bazı maddelerin değiştirilmesini bu kadar isterken ve bu uğurda bir hukuk savaşına hazırken aniden karar değiştirmesi, kendisine verilenle yetinmesi oldu.

Bunun nedenine gelirsek... Dünkü duruşmada Baumgartner, bu ısrarının elindekini de yitirmesine neden olabileceğini anladı. Bu da zaten mahkeme heyeti tarafından kendisine açıklandı.

Heyet, Baumgartner'a evlilik anlaşmasında bazı değişiklikler yapılmasında ısrar etmesi durumunda sonucun kendi aleyhine çıkabileceğini söyledi. Hatta Baumgartner, bu işin sonunda Kevin Cotner'a 1 milyon doların yanı sıra oyuncunun mahkeme masraflarını da ödemek zorunda kalabileceğini hatırlattı.

Özetle bu olasılık Christine Baumgartner'ın elini kolunu bağladı. Üç çocuk annesi 49 yaşındaki kadın da üç sayfalık boşanma anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı.

Yine de söylenenlere göre Baumgartner, Costner ile evlenmeden önce yaptığı anlaşmada belirtilenden daha fazla miktarda bir maddi kazanım elde etti.

Çocuk nafakası için aylık 161 bin dolar isterken 63 bin dolarla yetinmek zorunda kalan Christine Baumgarner eski eşinden istediğini tam olarak alamadı. Ama yine de davayı büyük bir kayıpla bitirmekten kurtuldu. Fakat yine de 1 buçuk milyonun üzerinde bir kazanım elde ettiği konuşuluyor.