Karısı uyurken yan odada hayat kadınıyla alem yapmıştı: Biz birçok pisliği birlikte aştık

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Hatta işe taraflardan birinin annesi bile karıştı. Arkadaşının eşini elinden almalar, karısı yan odada uyurken hayat kadınıyla alem yapıp sonra onu dolaba kitlemeler...

Yani skandalın ne türünü ararsanız vardı hayatlarında. Tabii ki o sırada yaşları küçük olan çocukları da bütün bunlardan etkileniyordu.

Ama aradan yıllar geçti... Köprülerin altından çok sular aktı. Bir zamanlar skandaldan skandala koşan o eski çift, artık gayet arkadaşça görüşür hale geldi.

Hatta içlerinden biri verdiği röportajda geçmişinin muhasebesini bile yaptı. Ne kadar da değiştiklerini anlattı.

Charlie Sheen, ilk evliliğini yaptığı Denise Richards ile olaylı bir şekilde boşandı. Ardından da skandaldan skandala koştu.

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SKANDALDAN SKANDALA KOŞTU

2000'lerin ilk yarısında magazin sitelerini ya da gazetelerin magazin sayfalarını yakından takip edenler bilir Denise Richards ile Charlie Sheen'in eski defterlerini açtığımızı.

2002'de, iki yıllık bir flörtün ardından evlenen Charlie Sheen ile Denise Richards üç yıl sonra boşanma kararı aldı.

Üstelik o sırada Richards'ın ikinci çocuklarına hamile olması bile ünlü çifti durduramadı. Çünkü evlilikleri artık yolun sonuna gelmişti. Çok olaylı bir boşanma sürecinin ardından da yolları resmi olarak ayrıldı.

Ama o dönem hem Sheen hem de Richards için gerçekten de karmaşık ve skandallarla doluydu. Bunlara birazdan değineceğiz.

Charlie Sheen, artık eski karısı Denise Richards ile aralarındaki bütün gerilimi tamamen çözdüklerini söyledi. Artık ikisinin de bu tür şeylere harcayacak enerjisi kalmadığını da sözlerine ekledi.

ARTIK ÇOCUKLARI ÖNCELİKLİ

Ama 58 yaşındaki Sheen cephesinden bakıldığında artık her şey düzenine girmiş, taşlar yerine oturmuş durumda. Bunu da aktör, People dergisine verdiği röportajda anlattı.

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Eski karısı Denise Richards ile birçok "pisliğin" üstesinden geldiklerini belirten Charlie Sheen, "Birlikte o kadar çok şey yaşadık ki artık bir daha böyle şeylere enerjimizin kalmadığını düşünüyorum" dedi.

O dönemde yaratığı skandallar yüzünden başrolde olduğu Two And a Half Men adlı diziden de kovulan Sheen artık eski eşi için de kendisi için de önceliklerinin çocukları 19 yaşındaki Sami ve 18 yaşındaki Lola olduğunu anlattı.

"Bizim için artık önemi olan tek şey çocuklar. Tüm pisliklerimizi bir kenara bırakıp çocuklarımıza odaklanmamız gerektiğini o zaman da biliyorduk. Çünkü onlar bu işlerin hiçbirine dahil değil" diye sürdürdü sözlerini.

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Sheen'in, Denise Richards ile evliliğinden iki tane genç kızı bulunuyor. Brooke Mueller ile evliliğinden de şu anda 14 yaşında olan iki tane erkek çocuk sahibi oldu.

BİR ARA İKİ HAYAT KADINIYLA BİRLİKTE YAŞADI

O en karmaşık günlerde bile yani kendi deyimiyle cehennemin en derinlerinde bile çocuklarının öncelikli olması gerektiğini bildiklerini söyledi Sheen.

Sonra da artık eski eşi Denise Richards ile birlikte bütün o yaşadıklarını mizah konusu bile yapabildiklerini sözlerine ekledi

Denise Richards, Charlie Sheen'den boşandıktan sonra şu anda 12 yaşında olan Eloise adı bir kız çocuğunu evlat edindi. 2011 yılında da Aaron Phypers ile elendi.

O sırada Charlie Sheen de bir ara iki hayat kadınıyla aynı evde yaşadı. Sonra da 2008 yılında Brooke Mueller ile evlendi.

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Bu evlilikten şu anda 14 yaşlarında ola ikizleri Max ve Bob dünyaya geldi. Ama çift 2011 yılında boşandı.

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Sheen, 2010 yılında boşandığı eşi Denise ve iki kızı yan odada uyurken, bir hayat kadını çağırdı. Sabaha karşı da onu dolaba kilitledi. Otel odasını kırdı, döktü. Özetle büyük bir skandalın kahramanı oldu.

GENÇ KADINI ÇIPLAK HALDE DOLABA KİLİTLEDİ

Bu arada Charlie Sheen ile Denise Richards bir ara büyük bir skandalın başrolünde yer almışlardı. Aslında Richards'ın bu işte hiçbir dahli yoktu. Ama skandalın yaşandığı aynı otelde bulunuyordu.

Hollywood'un en büyük skandallarından biri olarak nitelendirilen bu skandal 2010 yılında meydana geldi.

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O sıralarda dünyanın en çok kazanan oyuncularından biri olarak bilinen Sheen, ayrıldığı eşi ve kızlarıyla New York'ta buluştu. Bütün gün birlikte vakit geçirdiler. Sonra da aynı otele döndüler. Ama ayrı odalarda kalıyorlardı.

Denise Richards, iki küçük kızıyla yan odada uyurken Charlie Sheen odasına bir hayat kadını aldı. Zaten ne olduysa ondan sonra oldu.

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2015'te magazin basınına yansıyan haberlere göre Sheen, o yıl hayat kadınları için 1. 6 milyon dolar harcamıştı.

ODADAKİ BÜTÜN EŞYALARI KIRIP DÖKTÜ

Bu arada... İleri sürülenlere göre Sheen, o genç kadına kendisiyle bir gece vakit geçirmesi için 12 bin dolar ödemişti.

Alkol duvarını aşan Charlie Sheen, hayat kadınını darp etti. Sonra da onu çıplak halde dolaba kilitledi. Ardından da odada ne varsa kırıp dökmeye başladı.

Onun dolaba kilitlediği hayat kadını korku dolu çığlıklarla yardım isteyince önce otel yetkilileri sonra da polis olaya el koydu. Bütün bu olayların gecenin 02:00'sinde meydana geldiğini de hatırlatalım.

Otel yetkililerini ileri sürdüğüne göre Charlie Sheen, odada 5 bin dolarlık hasara neden oldu.

Sheen, önemli rollerinden birini üstlendiği ve bölüm başına hatırı sayılır bir ücret aldığı Two And a Half Men adlı diziden de yarattığı skandallar nedeniyle kovulmuştu.

DİZİDEN KOVULDU

Sheen ilerleyen yıllarda katıldığı TV programında AIDS virüsü kaptığını açıkladı. Bütün bu skandalların ardından rol aldığı ve bölüm başına rekor para kazandığı Two and a Half Men adlı dizinin kadrosundan çıkarıldı.

Bunun ardından bir süre sonra maddi zorluklar yaşamaya başladı. Hatta bir ara lüks malikanesini satışa çıkardı. Kimse almayınca fiyatı düşürmeyi bile göze aldı.

Sheen, People dergisine verdiği röportajda altı yıldan bu yana kötü alışkanlıklarından kurtulmuş bir şekilde yaşadığını da sözlerine ekledi.

Charlie Sheen, deneyimli oyuncu Martin Sheen'in, kendisiyle aynı mesleği seçen iki oğlundan biri. Sheen'in erkek kardeşi Emilio Estevez de bir oyuncu.

PLATOON FİLMİYLE ÜNE KAVUŞTU

Deneyimli oyuncu Martin Sheen oğlu olan Charlie Sheen genç yaşında sinema dünyasına adım attı Charlie Sheen. O zamana kadar birçok yapımda oynamış olsa da 1986 tarihli Platoon (Müfreze) filmindeki performansı, geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı.

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Charlie Sheen, 2003 iles 2011 arasında Two and a Half Men dizisinde rol aldı. 2011 yılında ise çalkantılı hayatı ve dizinin yapımcısı Chuck Lorre'a hakaret ettiği için diziden kovuldu. Sonra da 2012 ile 2014 arasında Anger Management için kamera karşısına geçti.