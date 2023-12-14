Kaybettiği tahtın intikamını böyle alıyor: Dedikoducu kayınpeder gelinin başını yaktı

Haberin Devamı

Çok usta bir senaristin kaleminden çıkma, nefese nefese bir dizi hikayesine benzeyen olaylar birebir hem de gerçek hayatta yaşanıyor.

Madrid'dki Zarzuela Sarayı'nın kapalı kapıları ardında neler olup bittiğini uzaktan bakarak bilmek zor ama dışarıya sızanlar da kayıtsız kalınamayacak türden.

İspanya Kraliçesi Letizia ile ilgili olarak ortaya atılan önce eski sevgilisi sonra da kız kardeşinin kocası olan Jaime del Burgo ile yasak aşk iddialarını bilmeyen kalmadı büyük olasılıkla.

Kraliçe Letizia bir süredir piyasaya çıkan bir kitapta yer alan iddialarla gündemin ilk sıralarına yerleşti. Kitapta Kraliçe'nin kocasına eski sevgilisiyle ihanet ettiği ileri sürülüyor.

Haberin Devamı

Daha bunların gerçek olup olmadığı çözülmeden iddia üstüne başka iddialar da yağmur gibi yağıyor.

Bu sefer işin içine kendisi de karısını yıllar boyunca farklı kadınlarla aldatan eski kral Juan Carlos ve onun destekçileri de girdi.

İleri sürülenlere göre eski kral, şu anda tahtta oturan oğlu Kral Felipe'den çok acı bir şekilde intikam alıyor.

Haydi bir bakalım olanlara....

Gözden Kaçmasın Başkası olsa kocası çoktan boşamıştı: Onun namusunu korumak ülkenin namusunu korumaktır Haberi görüntüle

Deneyimli yazar Penafiel'in kitabındaki bu iddialar Letizia'nın eski sevgilisi ve eniştesi Jaime del Burgo'nun iddialarını temel alıyor.

Bilindiği gibi Kraliçe Letizia ile ilgili iddialar ilk olarak eski eniştesi ve eski sevgilisi Jaime del Burgo'ya dayanarak 91 yaşındaki tecrübeli yazar Jaime Penafiel'in kaleme aldığı kitapta yer almıştı.

Buna göre Letizia, sevgilisi Jaime'yi Felipe uğruna terk ettikten sonra da onunla ilişkisini bitirmemişti. Hatta Jaime onunla evlenemeyince gidip Letizia'nın kardeşi Telma ile kısa bir evlilik yapmıştı. İddialara göre eski sevgililerin ilişkisi o dönemde de gizlice devam etmişti.

Penafiel'in, del Burgo'nun iddialarına dayanarak kitabında yer verdiği iddiaların bu kısmını şimdiye kadar herkes öğrendi.

Haberin Devamı

Fakat bu konuda ortaya çıkan yeni bir iddia daha var. Buna göre bütün bu söylenenler eski Kral Juan Carlos ve onun yandaşları tarafından yayıldı.

Yeni iddiaya göre gelini hakkında bu yasak aşk iddialarını yayanlardan biri eski kral Juan Carlos... Amacı da oğlundan intikam almak.

Çünkü Juan Carlos, tahtı oğluna bırakmış olmaktan o kadar da memnun değil. Gelini hakkında bu tür ihanet iddialarını yayarak ve yayılmasına yardımcı olarak da oğlundan intikam almaya çalışıyor.

İspanya'nın tanımış radyo programcılarından Federico Jimenez Losantos'a göre bütün bu olaylar Kral Felipe'ye yönelik bir karalama kampanyasının bir parçası. Bunun arkasında da Juan Carlos ve onun çevresindeki yandaşları var.

Haberin Devamı

Eski kral Juan Carlos, ülkeyi 1975 ile 2014 arasında yönetmişti. Sonra tahtı oğluna bırakarak ülkeden gitmişti.

Bu geri çekilmeye dair açıklanan resmi neden Juan Carlos'un yaşlanmış olmasıydı... Ama arkasında yatan asıl nedenini monarşiyi korumak amacıyla Kral Juan Carlos'a tahtı bırakması için yapılan baskıydı.

Juan Carlos, tahtı 2014 yılında oğluna bırakıp Abu Dabi'ye taşındı. Fakat aileden dışlanmak canını çok sıktı iddialara göre.

Çünkü eski kralın adının karıştığı yolsuzluk iddiaları aileyi yeteri kadar zora sokmuş ve imajını da yerle bir etmişti.

Yakın çevresinin iddialarına göre Juan Carlos, tahtı bıraktıktan sonra Abu Dabi'ye taşındı Ama aileden bu kadar dışlanmış olmak onun canını sıkıyor.

Haberin Devamı

Bu arada hatırlamak gerekirse... O dönemde tahtta olan Kral Juan Carlos başta olmak üzere karısı Kraliçe Sofia, oğulları Felipe'nin Letizia ile evlenmesini istememişti.

Ülkesinde tanınmış bir TV gazetecisi ve sunucu olan Letizia Ortiz, Felipe'den önce de bir evlilik yapmıştı. Üstelik ileri sürülenlere göre bu evliliğinde de kocasını bir değil iki kez aldatmıştı.

Belki de bütün bunlar kulağına geldiği için Juan Carlos oğluna "Letizia ile evlenemezsin. Bunu yaparsan monarşiyi yıkacaksın "dedi.

Ancak Felipe aşkında direnip gerekirse onun uğruna tahttaki hakkından vazgeçeceğini söyleyince Kral ve Kraliçe boyun eğdiler.

Yani söylenenlere göre eski Kral sadece hem bu nedenle hem de tahtı bırakması için kendisine baskı yaptığına inandığı için oğlundan böyle intikam alıyor.