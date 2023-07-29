Harry gitti, kavga bitmedi: Asıl 'taht savaşı' şimdi başlıyor

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Ancak sanmayın ki Harry ile Meghan'ın ülkeden ayrılmasından sonra Mountbatten Windsor ailesi için hayat bir gül bahçesine döndü. İddialara göre ufukta daha ciddi bir sorun var. Hemen şöyle bir söyleyeyim: İddialara göre Kral 3. Charles ile oğlu Prens William'ın arası öyle dışarıdan göründüğü ya da onların göstermeye çalıştığı kadar iyi değil.

İleri sürülenlere bakılırsa Charles ile bir numaralı veliahtı Prens William arasında giderek daha fazla su yüzüne çıkan bazı anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Üstelik bu yeni gerilime neden olan kişi de Charles'ın eşi, yani ülkenin yeni kraliçesi Camilla. Hatta yine iddilara bakılırsa Camilla'nın, eşi Kate'e soğuk davranışları ve hakkında hoş olmayan sözler söylemesi William'ın da babasıyla arasını açıyor.

Konuyu böyle özetledikten sonra gelin, ortalıkta uçuşan iddialara biraz yakından bakalım.

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'ÜVEY ANNESİ YÜZÜNDEN BABASIYLA BAĞLARINI KOPARMAK ÜZERE'

Radar adlı internet sitesi başta olmak üzere bazı İngiliz ve ABD magazin sitelerinin, aileye yakın kaynaklara dayandırdığı bu iddiaya göre Charles ile büyük oğlu William arasında olup bitenler öyle dışarıdan göründüğü gibi değil.

Her ne kadar baba- oğul, özellikle Prens Harry'nin aileye yönelik eleştirilerinden sonra "ittifak" yapmış gibi görünse de kapalı kapılar ardında bambaşka gelişmeler oluyor.

Bu konuda ileri sürülenlere göre William, üvey annesi Camilla'nın yüzünden babası Charles ile bağlarını kopardı koparacak.

Bazılarına göre de onların arasında yaşandığı ileri sürülen bu gerilim de monarşinin geleceğini tehlikeye atıyor.

GERÇEK SAVAŞ BABA İLE OĞUL ARASINDA: ORTADA İKİSİNİN DE EŞLERİ VAR

Kaynaklara göre William'ın bu kadar öfkelenmesinin nedeni, üvey annesi Camilla'nın, karısı Kate hakkında kötü sözler söylediğini öğrenmiş olması.

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Yıllar boyunca, görevini ve konumunu ön plana alıp üvey annesi Camilla'ya karşı gerçek duygularını gizlemeyi tercih eden William, iddialara göre karısı Kate söz konusu olduğunda artık kendine hakim olamaz hale geldi.

Aile içinde yeni bir gerilim yaşandığını ileri süren kaynaklara göre bu yeni savaş, "tahtın arkasındaki gerçek güç" diye tanımlanan Camilla ile tahtın gelecekteki sahibi William arasında.

Buckingham'daki bu yeni kavgayla ilgili konuşan kaynaklara göre William, annesi Diana'nın ölümünden sonra babasının Camilla ile evlenmesini aslında hiç istemedi.

Bunun yanı sıra Prens Harry'nin aile dışında kalmasıyla sonuçlanan gerilimden de Camilla'yı sorumlu tutup onu suçluyor.

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Bu arada her ne kadar kral unvanı taşıyan Charles olsa da ve toplum karşısında sanki Camilla onun her tür kaprisini çekiyor gibi görüne de bunun tam tersi ileri sürülüyor bu kaynaklar tarafından .

Onlara göre Charles, karısının kaprislerine boyun eğmiş durumda ve herhangi bir aile kavgasında arada kalmak istemiyor.

WILLIAM'IN KATE İLE EVLENMESİNE SICAK BAKMAMIŞTI

Aslında daha evlilik yoluyla aileye katılmadan önce Camilla'nın Kate'e pek sıcak bakmadığı haberleri gündeme geliyordu sık sık.

O dönemde konuşulanlara göre Camilla, Kate'in halktan biri olduğunu ve aileye uygun olmadığını belirtmişti. William'ın onunla evlenmesine de sıcak bakmadığını gizlememişti.

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Bu iddialara bakılırsa da her ne kadar Camilla ile Kate toplum karşısında aynı ittifakın üyesi gibi bir görünüm sergilese deCamilla'nın gelinine karşı duygu ve düşünceleri tamamen değişmiş değil.

Charles ile William arasındaki gerilimin giderek arttığını belirten bu kaynaklar "William, Camilla'nın durmadan Kate'i iğnelemesinden ve hakkında olumsuz konuşmasından bıktı. Saraydaki bütün bu yalanların, ihanetlerin ve zehirli entrikaların artık sona ermesini istiyor" diye konuştu.

Aslına bakılırsa dışarıdan biri Prens Harry ile eşi Meghan Markle dışında İngiliz kraliyet ailesinin başka bir sorunu olmadığını düşünebilir.

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'O SİZİN BABAANNENİZ DEĞİL'

Çünkü özellikle de Charles'ın kral olmasından sonra ailenin en göz önünde üyeleri olan iki çift halk karşısında çok mutu ve uyumlu gibi görünüyor. Fakat, belli ki aslında aralarında derin bir çatlak önceden beri vardı ve giderek de ara açılıyor.

Bu konuda bazı iddialar daha önce de konuşulmuştu. Her ne kadar William, babası Charles ile Camilla'nın düğün törenine katılmış olsa da hatta gülümseyerek üvey kardeşlerine sevecen davransa da aslında Camilla'yı çok da benimsemedi.

Hatta bir iddiaya göre çocukları George, Charlotte ve Louis'ye Camilla'yı babaanneleri olarak tanıtmadı.

Bu konuda İngiliz basınının ileri sürdüğüne göre William çocuklarına "Camilla sizin babaanneniz değil, dedenizin karısı. Sizin üç tane büyük ebeveyniniz var. Biri Charles, diğerleri de anneniz Kate'in annesi Carole ile babası Michael "diye aile ilişkilerini anlattı.

Eğer bu söylentiler doğruysa İngiliz kraliyet ailesinde Prens Harry gerilimi bile unutulup gidecek. Çünkü görünüşe göre bu kez Kral Charles ile bir numaralı veliahtı Prens William ve tabii ki eşleri arasında gerçek "taht oyunları" yaşanacak.