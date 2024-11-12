Beş yıllık evlilikte üçüncü bebek geldi... Ünlü çift mutluluktan uçuyor

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Yıllar önce karıştığı bir skandal yüzünden eşi Maria Shriver ile evliliği olaylı bir şekilde biten Schwarzenegger yine de toparlanıp hayatını yoluna koydu. Hatta birkaç gün önce çocuklarının birinden mutlu bir haber geldi.

Schwarzenegger ile eski eşi Shriver'ın dört çocuğundan biri Katherine ile kendisi gibi oyuncu olan damadı Chris Pratt'ın bir çocuğu daha dünyaya geldi.

2018 yılında flört etmeye başlayan, bir yıl sonra da evlenen Katherine ve Chris, üçüncü çocuklarını geçtiğimiz 8 Kasım'da kucaklarına aldı.

İKİ KIZA BİR DE ERKEK KARDEŞ GELDİ

Mutlu çift, ailelerinin genişlediğini ortak bir Instagram paylaşımıyla duyurdu.

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Katherine ve Chris bir erkek bebeklerinin doğduğunu ve adının da Ford Fitzgeralr Schwarzenegger Pratt olduğunu takipçilerine ilan etti.

Ailelerine yeni katılan bu üye sayesinde hem kendilerinin hem de iki büyük çocuklarının sevincinin büyük olduğunu ve minnettarlık hissettiklerini de eklediler.

Bu arada küçük bir not...

Her ne kadar bu erkek bebek çiftin üçüncü çocuğu olsa da Chris Pratt'in dördüncü babalık sevinci. 45 yaşındaki Pratt, eski eşi Anna Faris'ten de Jack adında bir erkek evlat sahibi.

AŞK ÇOK HIZLI İLERLEDİ

Chris Pratt, eski eşi Faris'ten boşandıktan sonra Katherine Schwarzenegger ile flört etmeye başladı. Bundan bir yıl sonra da evlenme teklif etti. Fazla vakit geçirmeden de evlendiler.

Sonra ardı ardına iki tane kızları dünyaya geldi. Lyla adlı kızları 2020'de, Eloise adını verdikleri küçük kızları da 2022 yılında doğdu.

Çiftin üçüncü bebeklerini beklediği de bu yılın haziran ayında duyuldu. Zaten kendisi de sosyal medya sayfasından bir kez daha hamile olduğunu ilan etti.

Her ne kadar ünlü bir babanın kızı ve onun gibi ünlü bir oyuncunun karısı da olsa Katherine Schwarzenegger, özel hayatını çok fazla göz önünde yaşamak istemiyor.

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Katıldığı bir sohbet programında bunun nedenini de çocuklarına normal bir hayat verme isteği olarak açıklamıştı.

DAMADIN EK İŞİ HAYVANCILIK

Kendileri tam tersi için çaba harcasa da Katherine Schwarzenegger ile Chris Pratt'ın özel hayatı da çok ilgi çekiyor. Bunun nedeni de seçtikleri yaşam biçimi. Çünkü Pratt'in ek işi çiftçilik.

Chris Pratt, oyunculuğun yanı sıra hayvancılığa da gönül verdi. Hatta karısı ve çocuklarıyla hayatını da buna göre kurdu.

Kayınpederi gibi oyuncu olan Pratt ile Katherine Schwarzenegger'ın elbette Los Angeles bölgesinde gösterişli bir evleri var.

Hatta çift Pacific Pelisades'te bulunan malikanelerini geçen yılın son döneminde satışa çıkardı. Sonra da arsa alıp zevkine göre bir ev inşa ettirmeye başladı.

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ONUN İÇİN AYRI BİR GELİR KAPISI

Ama bu kadar değil. Genç çiftin bir de Washington yakınlarındaki San Juan Adası'nda Still Water (Durgun Su) adını verdikleri bir çiftliği de var.

Ama sanmayın ki Pratt ile Schwarzenegger orada sadece doğanın kollarında dinginlik içinde yaşıyorlar. Tam tersine o çiftlik Chris Pratt için bir tür ek iş. Zaten eski eşi Anna Faris ile evliyken de bu çiftlikle ilgileniyordu.

Pratt, orada bir sürü küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriyor. Ünlü oyuncunun yün elde etmek için yetiştirilen Angora keçileri bile var. Pratt'ın çiftliğinde inekleri ve koyunları da bulunuyor.

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Oyuncu, bu konuda da iddialı... Bu koyunlarından biri olan Kakao, geçtiğimiz yıl katıldığı bir yarışmada ödül bile kazandı.

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ÇİFTLİKTE SEBZE VE MEYVE DE YETİŞTİRİYOR

Bu arada Chris Pratt, beslediği hayvanlardan bazılarının etinden de faydalanıyor. Bir süre önce yaptığı bir paylaşımda vejetaryenlerden özün dileyerek "Onlar bu dünyadaki en mutlu kuzular" diye yazmıştı Instagram hesabından.

Pratt ile Schwarzenegger'ın çiftliğinde sebze ve meyve de yetiştirildiğini buraya not düşelim. Bir çiftliğin olmazsa olmazı tavuklar da Still Water adlı bu çiftliğin sakinlerinden.

Yeri gelmişken Chris Pratt'ın çiftliğinin yeni olmadığını 2000'li yılların ikinci yarısından beri işlettiğini de hatırlatalım.

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GELİNİN ANNESİNE YAKIN ARSA ALDILAR, İNŞAAT YAPTIRIYORLAR

Bu arada Chris Pratt ile Katherine Schwarzenegger, elbette Los Angeles ile bağlarını tam olarak koparmadı. Pacific Palisades'teki malikanelerini, geçen yılın eylül ayında satışa çıkaran çift, Los Angeles'ta bir arsa aldı.

Bu arsa Katherine'in annesi Maria Shriver'ın yaşadığı malikaneye çok yakın bir yerde. Çift, orada yeni evlerini inşa ettiriyor. Sık sık da gidip inşaatı geziyorlar.

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BUGÜNLERE KOLAY GELMEDİ

Bugün hem güzel bir evi hem de çiftliği olan Chris Pratt bu noktaya kolay gelmedi.

Her ne kadar karısı Katherine, varlıklı ve ünlü bir ailenin kızı olsa da kendisi için durum öyle değildi.

Norveç kökenli annesi bir markette çalışıyordu, babası ise madenciydi. Chris, 7 yaşına geldiğinde ailesi Washington Lake Stevens'a taşındı.

Orada Pratt, lisede okurken bir yandan da okulun güreş takımına girdi.. O dönemde güreş antrenörü ona gelecekte ne yapmak istediğini sorduğunda ona "Bilmiyorum, ünlü olmak ve tonla para kazanmak istiyorum" diye yanıt verdi.

Liseden sonra ise zor dönemler geçirdi. Okurken bir yandan bilet satıcısı olarak çalıştı bir dönem de striptizci olarak. Sonunda bir anda kendini Hawai'de evsiz bir genç adam olarak buldu. Sahildeki bir karavanda uyuduğu dönemler oldu.

'BURASI EVSİZ KALMAK İÇİN HARİKA BİR YER'

Ama verdiği röportajda o bölgenin evsiz kalmak için harika bir yer olduğunu söylemeyi de ihmal etmedi.

19 yaşına geldiğinde Hawai, Maui'de oyuncu ve yönetmen Rae Dawn Chong tarafından keşfedildi. Cursed Part 3 adlı yapımda ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirdi. Sonra The O.C adlı dizide oynadı. James McAvoy ile Angelina Jolie'nin başrollerini üstlendiği Wanted adlı filmde küçük bir rol üstlendi.

Çıkış rolünü ise 2009 yılında Parks and Recreation adlı yapımla gerçekleştirdi. Moneyball adlı filmin yanı sıra Zero Dark Thirty, Her gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti.

Birçok ünlü gibi zorluklarla başlayan serüveni bugünlere kadar uzandı.