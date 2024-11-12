Ne kadar iyi bir eski eş olduğunu herkes biliyordu... Bir de hayırlı evlat çıktı... Bizi ne emeklerle büyüttün, şimdi elini tutma sırası bizde!

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Ama bir de bunun tam tersi var.

Büyüyüp artık kendi ailelerini kurmuş, çoluk çocuğa karışmış olsalar da yine de onları bugünlere getiren anne ve babalarını hiç unutmayanlar, onları hayatlarından hiç çıkarmayanlar var.

Oscar töreninde bile kırmızı halıya bir eliyle sevgilisinin diğeriyle annesinin elini tutan Bradley Cooper bunlara en çarpıcı örnek. Ya da özel gecelerde annesini yanından eksik etmeyen Keanu Reeves ile Leonardo DiCaprio…

Hatta gençlik yıllarında yoksulluk nedeniyle yaşayamadığı güzel hayatı annesine 99'lı yaşlarında yaşatan Pierce Brosnan da böyle hem ünlü hem de hayırlı birer evlat olarak anılıyor.

Hollywood'da böylesine ailesine bağlı, iyi günde kötü günde onları hiç yalnız bırakmayan bir de "kız çocuğu" var...

Kendisi çoktan iki tane evliliği geride bıraktı ve boyunca üç tane çocuk sahibi oldu. Ama kendi ailesini de hiç geri plana itmedi. Babasını bir süre önce kaybettiği için de annesinin hayata tutunmasına elinden gelen desteği sağlamak için çırpınıyor.

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Hatta son sosyal medya paylaşımıyla bu konuda bir kez daha taktir topladı... Takipçileri de onu çoktan "dünyadaki en tatlı insan" olarak ilan etti bile.

Peki kim bu ünlü sizce?





KENDİ ANNE OLDU... AİLESİNİ HİÇ BIRAKMADI

Elbette kendilerini bin bir emekle büyütüp bugünlere getiren anne ve babalarını bağırlarına basan birçok ünlü kız evlat sayabiliriz.

Ama bu kez sözünü ettiğimiz kişi Jennifer Garner'ın ta kendisi...

Ben Affleck ile biten evliliğinden 18 yaşında Violet, 15 yaşında Finn ve 12 yaşında Samuel adında ikisi kız biri erkek üç çocuk annesi olan Jennifer Garner, kendini hala "annesinin ve babasının kızı" olarak görüyor.

Bulduğu her fırsatta soluğu aile evinde alan Garner, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir Instagram paylaşımıyla da çok konuşuldu.

Söz konusu pozda Garner, annesi Patricia ve ablası Melissa ile birlikte görülüyor.

Birkaç ay önce babası William John Garner'ı kaybeden Jennifer Garner, o zamandan bu yana da kız kardeşleriyle birlikte annesinin hayata tutunmasına destek veriyor.

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ANNESİYLE EL ELE SONBAHAR GEZİNTİSİNDE

İşte o karede de bunun örneklerinden biri sergileniyor. Yaşından dolayı yürümekte zorlanan Patricia'nın bir elinden küçük kızı Garner, diğerinden de büyük kızı Melisa tutuyor.

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı. Hatta bazıları 52 yaşındaki Garner'ı "dünyanın en tatlı insanı" ve "en hayırlı evlat" olarak bile ilan etti.

Aslına bakılırsa Jennifer Garner'ın anne ve babasına olan bu düşkünlüğü öteden beri biliniyor. Bu yıl içinde hayata veda eden babasına, bu acı olaydan kısa bir süre önce yaptığı sürpriz de çok konuşulmuştu.

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Garner, geçen yılın eylül ayında babasını mutlu etmek için ora erken bir doğum günü sürprizi hazırladı.

BABASININ ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

İşini gücünü bıraktı ve ailesinin yaşadığı Batı Virgina'nın yolunu tuttu.

Garner, o sırada hastalığıyla mücadele eden babasına çocukluğundan beri en sevdiği araba olan 1948 model bir Studebaker ile bir gezinti hediye etti.

Garner, babasını mutlu görmekten kendisi de öylesine mutlu olmuş ki hediyesini verdiği anlarda çekilen görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Jennifer Garner paylaşımında " Babamın erken doğum günü sürprizi: Çocukluğunun otomobilinde bir gezi " diye yazdı.

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ACI HABERİ KENDİSİ DUYURDU

Fakat güzel oyuncu bu mutlu günün üzerinden yaklaşık 7 ay geçmişti ki bu kez de babasıyla ilgili kötü haberi paylaştı sosyal medya sayfasından. Baba Garner'ın hayata veda ettiğini duyurdu.

Onun ardından da duygusal bir mesaj kaleme aldı. Jennifer Garner, acı haberi, babasıyla çekilen bir dizi fotoğrafı eşliğinde verdi.

Babasının da kaçınılmaz kadere teslim olduğunu belirten Garner, "Babamın nazik tavrı ve güçlü duruşu izin minnettarız. Bizimle muzip bir gülümsemeye şakalaşması ve sabırlı bir kız babası olduğu için minnettarız. İş ahlakı liderliği ve inancı için minnettarız" diye yazdı.

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Geçen nisan ayında babasını kaybettiğini duygusal bir sosyal medya mesajıyla duyurdu Garner.





DOĞDUĞU TOPRAKLARI HİÇ BIRAKMADI

Tam adıyla Jennifer Anne Garner, 1972 yılında Charleston, Batı Virginia'da dünyaya gözlerini açtı. Denison Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi gördü. Yani daha ilk gençlik yıllarında mesleğine çoktan karar vermişti.

Sonra da mesleğini yapabilmek için Batı Virginia'dan New York'a taşındı. 1995 yılında Danielle Steele uyarlaması olan Zoya ile ilk TV deneyimini yaşadı. Sonra da zaten bir yandan sinema ve TV derken kariyerini bugünlere getirdi.

Garner'ın babası Wililam John bir kimya mühendisi. İngiliz olan annesi de bir ara liselerde öğretmenlik yaptı.

Garner yıllar sonra çocukluğunu anlatırken "tipik bir çocukluktu" diye konuşmuştu. Bir ablası olan Garner, Hollywood'un mutlu ailede büyüyen ünlülerinden biri olarak da biliniyor.

Jennifer Garner anne ve babadan yana böylesine mutluyken eşi Ben Affleck ile pek de umduğu gibi gitmedi işler.

Çift, 10 yıl süren üç çocuklu evliliklerini biraz gürültülü bir şekilde bitirdi. O sıralarda Affleck'in karısını, çocuklarının dadısıyla aldattığı bile konuşuldu

Fakat boşandıktan sonra Garner ile Affleck çocuklarının hatırına sık sık bir araya geliyorlar. Göründüğü kadarıyla da aralarında belirgin bir sorun yok.

AİLE ÇİFTLİĞİNİ DE SATIN ALDI

Garner, eski kocası Ben Affleck'in Jennifer Lopez ile boşanması sırasında da ona çok büyük destek verdi.

Bu arada ünlü yıldızın vefakar olduğu tek konu da bu değil. Yıllar önce ailesine ait olan bir çiftliği satın aldı.

Anlattığına göre büyükbabası Birinci Dünya Savaşı'nda orduda yer aldığı için burayı savaştan sonra verilen ikramiye ile satın aldı.

Sonra orada hayvan büyütüp sebze ve meyve yetiştirdiler. İlk satın aldıkları küçük araziyi de giderek genişlettiler.

Sonra bu çiftlik Jennifer Garner'ın dayıları arasına el değiştirdi. Sonunda Garner çocukluğundan beri çok sevdiği bu çiftliği satın aldı.

İşte İşte şimdi orası Garner'ın toprakla bütünleştiği, ekip diktiği ve huzuru bulduğu, her fırsatta kaçıp kafasını dinlediği bir yer haline geldi.

Güzel oyuncu zaten sık sık orada çekilen video ve fotoğraflarını da sosyal medya sayfasından paylaşıyor.

Jennifer Garner 'ın kendisinden büyük Melissa adında bir ablası ile birkaç yaş küçük Susannah adında bir de kardeşi bulunuyor. Garner ailesinin kızları babaları hayattayken de aileleriyle sık sık görüşüyordu. Baba Garner'ın ölümünden sonra annelerini hiç yalnız bırakmadılar.





Garner zaman zaman aile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.