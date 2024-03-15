BÃ¼yÃ¼k acÄ±sÄ±nÄ± kalbine gÃ¶mÃ¼p yeminine sadÄ±k kalacak... GÃ¼nÃ¼n birinde ismi bile deÄŸiÅŸecek

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Her ne kadar birÃ§ok kiÅŸi onlarÄ±n modern Ã§aÄŸlara ait olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nenler olsa da hatta bu fikirlerÂ yÃ¼ksek sesle dile getirilse de belli bir kesim onlarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesini istiyor.

Bunun nedenleri var elbette. BirÃ§ok kiÅŸi bu ailelerin Ã¼lke tanÄ±tÄ±mÄ±na katkÄ±da bulunduÄŸuna inanÄ±yor. Yani onlarÄ± bir tÃ¼r turizm elÃ§isi olarak gÃ¶rÃ¼yor.

Ama daha bÃ¼yÃ¼k bir Ã§oÄŸunluÄŸa gÃ¶re hayatÄ±n renkli sayfalarÄ±ndan biri onlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ giyimleri kuÅŸamlarÄ± bir yana sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri hayatlar, o hayatlarda olup bitenler, Ã¶zellikle de dedikodular milyonlarca kiÅŸiÂmagazin figÃ¼rÃ¼ olarak algÄ±lanÄ±yor.

Durum bÃ¶yle olunca da tabii ki bu ailelerin Ã¶zellikle de bazÄ± Ã¼yelerinin Hollywood Ã¼nlÃ¼sÃ¼ gibi takip edilmesi edilmesi gayet normal.

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KATE ORTADAN KAYBOLMASAYDI Ä°LGÄ° ONUN ÃœZERÄ°NDE KALACAKTI

Son gÃ¼nlerde herkes Ä°ngiliz kraliyet ailesini ve ailenin gelini kayÄ±p prenses Kate Middleton'Ä± konuÅŸsa da her ÅŸey normal seyrinde gitseydi onu gÃ¶lgede bÄ±rakacak olan biri var..

Kim bilir Kate belki eski hayatÄ±na dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde yine herkes bir sÃ¼re sonra onu bir kenara koyup bu genÃ§ kuÅŸak prensesle ilgilenmeye baÅŸlayacak.

HayranlarÄ±nÄ±n yakÄ±ndan takip ettiÄŸi gibi bu genÃ§ prenses Ä°spanya'nÄ±n gelecekteki kraliÃ§esi Leonor. GeÃ§en sene ekim ayÄ±nda gÃ¶steriÅŸli bir ÅŸekilde 18 yaÅŸÄ±na giren, Kral Felipe ile KraliÃ§e Letizia'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± baÅŸladÄ±ÄŸÄ± askerlik gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor ÅŸu sÄ±ralarda.

Bir zamanlar babasÄ±nÄ±n geÃ§tiÄŸi eÄŸitimden geÃ§en Leonor, zamanÄ± geldiÄŸinde de Ã¼lkesinin tahtÄ±na oturacak.

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BABA ACISINI KALBÄ°NE GÃ–MÃœP ETTÄ°ÄžÄ° YEMÄ°NE SADIK KALACAK

Tabii bu gerÃ§ekleÅŸtiÄŸinde -eÄŸer Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸiÅŸiklik olmazsa- Ã§ok sevdiÄŸi babasÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ olacak.

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Derin acÄ±sÄ±nÄ± kalbine gÃ¶mÃ¼p geÃ§en yÄ±l 18 yaÅŸÄ±na girerken ettiÄŸi yemine sadÄ±k kalÄ±p Ã¼lkesine daha "Ã¶n sÄ±radan" hizmet etmeye baÅŸlayacak.

Buraya kadar zaten bilinen bir durum.

Peki ya Leonor'un tahta geÃ§tiÄŸinde ismini deÄŸiÅŸtirmek zorunda kalacaÄŸÄ±nÄ± bunu yapmasa bile isminden sonra bir rakam ekleneceÄŸini ve o ÅŸekilde anÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± biliyor musunuz?

KRALÄ°YET AÄ°LELERÄ°NDE BÄ°R GELENEK

AslÄ±nda kraliyet ailelerini yakÄ±ndan takip edenler iyi bilir... SÃ¶z gelimi her ne kadar halk arasÄ±nda herkes kÄ±saca Kral Charles dese de onun resmi olarak kullandÄ±ÄŸÄ± isim Kral 3. Charles.

Leonor'un babasÄ± da Kral 6'ncÄ± Felipe!

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TÄ±pkÄ± onun gibi Leonor da tahta Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda ismi konusunda iki seÃ§eneÄŸi deÄŸerlendirmesi gerekecek. Ya 2'nci Leonor olarak anÄ±lacak ya da 1'nci Eleanor!

HayranlarÄ± yine onu Leonor diye ansa da kullanmasÄ± gereken isim bu ikisinden biri olacak.

Bunun nedenine gelirsek...

KENDÄ°SÄ°NDEN Ã–NCEKÄ°LERLE KARIÅžMASIN DÄ°YE

Åžu anda tahtÄ±n ilk sÄ±radaki veliahtlarÄ±nÄ±n taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Asturias Prensesi unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Leonor'un ismi, ailesinin daha Ã¶nce yaÅŸamÄ±ÅŸ olan Ã¼yelerinden esinlenilerek konuldu. Zaten bu durum da monarÅŸi ailelerinde bir gelenek.

FarklÄ± kuÅŸaklardan kiÅŸilere aile bÃ¼yÃ¼klerinin ismi verildiÄŸi iÃ§in de bu kiÅŸiler tahta Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda mutlaka isimleriyle birlikte bir rakam kullanmalarÄ± gerekiyor. BÃ¶ylece kendilerinden Ã¶nceki taht sahipleriyle karÄ±ÅŸmalarÄ± engelleniyor.

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SÃ¶z gelimi Leonon'un babasÄ± Felipe, Ã¼lkesinin bu ismi taÅŸÄ±yan altÄ±ncÄ± kralÄ±.Â Bu yÃ¼zden de isminin Ã¶nÃ¼nde 6'ncÄ± Felipe eki yer alÄ±yor.

Leonor, eÄŸer tahta Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda doÄŸum ismini deÄŸiÅŸtirmezse 2'nci Leonor olarak anÄ±lacak. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ondan yÃ¼zyÄ±llar Ã¶nce Leonor adÄ±nda bir kraliÃ§esi vardÄ± Ã¼lkenin.

BELKÄ° DE BAÅžKA BÄ°R Ä°SÄ°M KULLANACAK

GenÃ§ prenses iÃ§in isim konusunda bir baÅŸka seÃ§enek daha var: Eleanor. Bu durumda da yine isminin baÅŸÄ±nda bir rakam olacak: 1'nci Eleanor...

Ã‡Ã¼nkÃ¼ tÃ¼m Ä°spanya'yÄ± yÃ¶neten bu isimde bir kraliÃ§e daha Ã¶nce bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkeyi yÃ¶netmemiÅŸti. 1400'lÃ¼ yÄ±llarda sadece Navarre bÃ¶lgesini yÃ¶neten bu isimde bir kraliÃ§e olmuÅŸtu.

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Ama onun hÃ¼kmÃ¼ tÃ¼m Ã¼lkede geÃ§mediÄŸi iÃ§in eÄŸer Prenses Leonor Eleanor adÄ±nÄ± kullanÄ±rsa 1'nci Eleanor olarak anÄ±lacak.

HEM ANNESÄ°NÄ°N HEM BABASININ SOYADINI TAÅžIYOR

Elbette ÅŸu anda Leonor'un babasÄ± henÃ¼z 56 yaÅŸÄ±nda, gayet saÄŸlÄ±klÄ± ve gÃ¶revlerini de yerine getiriyor. Yani gÃ¼zel gÃ¶zlÃ¼ prensesin ÅŸu anda adÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesine ya da baÅŸÄ±na bir numara getirmesine gerek yok.

BÃ¼tÃ¼n bunlar, ÅŸu anda tahtta olan Felipe Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde ya da gÃ¼nÃ¼n birinde tÄ±pkÄ± kendi babasÄ± Juan Carlos'un yaptÄ±ÄŸÄ± gibi tahtÄ± erkenden kÄ±zÄ±na bÄ±rakÄ±rsa gerÃ§ekleÅŸecek.

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not... GenÃ§ Prenses'in tam adÄ± Leonor de Todos los Santos de BorbÃ³n y Ortiz....

Bu uzun soyadÄ±nÄ±n de Todos los Santos de BorbÃ³n kÄ±smÄ± babasÄ±nÄ±n tarafÄ±ndan sondaki Ortiz de annesinden geliyor.

Ä°spanyol tahtÄ±nÄ±n ÅŸimdiki ve gelecekteki sahipleri Kral Felipe ile veliaht kÄ±zÄ± Leonor'un birbirlerine olan sevgisi, birlikte katÄ±ldÄ±klarÄ± etkinliklerde sÄ±cacÄ±k bakÄ±ÅŸlarÄ±ndan da belli oluyor.