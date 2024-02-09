Artık ne yapsa kimseye yaranamıyor... Babası kanser olunca hemen ona koşmuştu: Kendi imajını düzeltme peşinde

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Charles’ın küçük oğlu Prens Harry’nin Meghan Markle’la evlendikten sonra ailesiyle giderek arasının açılması ve en sonunda ABD’ye giderek kraliyet görevleri, unvanları ve daha birçok ayrıcalığından vazgeçtiği son birkaç yılın en çok konuşulan gündemlerinden biriydi. Prens Harry'nin babasının hastalığını duyar duymaz koşarcasına İngiltere'ye gelmesi sevinç yaratmıştı... ancak prensin alelacele geri dönmesi ve sergilediği tavırlar onun bu ziyaretinin bir "imaj cilalama" çabasından başka bir şey olmadığı yorumlarına yol açtı

SKANDAL PRENS ADETA AİLEYİ YIKTI GEÇTİ!

Verdiği röportajlarda İngiliz kraliyet ailesini karısına ırkçılık yapmakla suçlayan Harry, babası Charles, ağabeyi William, onun eşi Kate Middleton ve Kraliçe Camilla hakkında da yazdığı anı kitabında çok sert ifadeler kullanmış, hepsine büyük skandallara yol açan suçlamalarda bulunmuştu.

Kral Chalres, hastalığı öğrenildikten sonra halkın karşısına gülerek ve yüksek moralle çıktı... Kraliçe Camilla da eşinin durumuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı ve kralın halk tarafından gösterilen ilgiye ve geçmiş oldun dileklerine çok sevindiğini söyledi

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Tüm bu yaşananların ardından babası dahil ailedeki hemen herkesle küs olan Prens Harry’nin ağabeyi William’la ise deyim yerindeyse “kanlı bıçaklı” düşman haline geldiği biliniyor. İşte dünyanın en ünlü ailesi böyle bir iç karışıklık hatta iç savaş yaşarken gelen Charles’ın kanser olduğu haberi, üzücü olsa da küslükleri bitirebileceği düşünülerek umut yaratmıştı.

HERKES BU KÖTÜ HABER İYİ ŞEYLERE VESİLE OLACAK MI DİYE BEKLİYORDU

Sussex Dükü Prens Harry, haberi alır almaz hemen ABD’den İngiltere’ye uçtu. Hatta Kral Charles’ın, haber halka duyurulmadan önce uzaklarda yaşayan oğlunu arayıp durumu ona bizzat anlattığı iddia edildi. Harry de hiç vakit kaybetmeden babasını ziyarete geldi.

Charles'ın hastalığının küs olan kardeşler Harry ve William için bir barışma umuduğu doğurabileceği konuşuluyordu

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Kral ve oğlunun çarşamba günü 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiği, Harry’nin babası Charles’ı, hastaneye tedaviye gitmeden önce evinde ziyaret edip konuştuğu açıklandı. Bu görüşmenin ardından gözler küs kardeşler Harry ve William’a çevrildi; Kraliçe Elizabeth’in cenazesinden beri yan yana gelmeyen prenslerin görüşüp görüşmeyeceği merakla beklendi.

HEMEN GELDİ AMA 45 DAKİKALIK GÖRÜŞMEDEN SONRA KAÇAR GİBİ GİTTİ

Harry, Charles’ı sadece 45 dakika gördüğü, kraliyet saraylarında ve konutlarında kalamadığı için bir otel odası tutmak zorunda kaldığı Londra’dan 24 saat içinde ayrılıp hemen ABD’ye döndü. Tüm basın da bu haberi “Harry eşi Meghan ve çocuklarından ayrı kalmamak için hemen ABD’ye gitti” diyerek yayınladı.

Harry aceleyle ABD'ye giderken neşeli tavırları ve yüzünün sürekli gülmesi hem dikkat çekti hem de tepki topladı

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Harry’nin Charles’ın haberini alır almaz İngiltere’ye gelmesi hem onun küs olsalar da babasına ne kadar önem verdiğini göstergesi sayılmış hem de bu vesileyle William’la barışabilecekleri düşünülmüştü. Kral Charles’ın da çok kırgın olsa bile küçük oğlunu affetmek için fırsat kolladığı ve aileyi birleştirmeye çalıştığı biliniyor.

ACELESİ DİKKAT ÇEKTİ

Ancak Harry’nin acelesi ve ABD’ye döner dönmez güle oynaya etkinliklere katılması yine onu yerden yere vuran yorumlara sebep oldu. “Harry’nin 24 saatlik İngiltere macerası düşünceli ve endişeli bir evladın ziyareti sanılmasın. Bu Harry’nin bozulan imajını cilalama hamlesinden başka bir şey değildi” yorumları her yeri sardı… Harry ABD'ye döner dönmez ayağını tozuyla ABD Ulusal Futbol Ligi NFL'in onur ödüllerinin dağıtıldığı geceye katıldı... Ödül veren ve konuşma yapan prens, konuşmasında babası Charles'ın adını hiç anmadı

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DESTEK DE ALDI “ŞOV” DİYEN DE OLDU

Hükümdarın kanser teşhisini açıklamasından sadece bir gün sonra babasının yanına koşan Harry'nin desteği kraliyet uzmanları arasında hem olumlu hem de olumsuz olarak yorumlandı. Kimleri "Harry geldi, önemli olan da bu. Kraliyet ailesindeki çatlağın bu kadar derin olduğu bir dönemde karısı Meghan’ı bırakıp tek başına gelmesinin elzem olduğunu anladı" dedi.

Birçokları ise Harry’nin sergilediğinin bir “şov” olduğunu düşünüyor… "24 saat boyunca oradaydı, babasını 45 dakika gördü, kralın açıklaması yayınlandıktan sonra uçtu - ve basına duyurdu - Prens Harry, ağır bir ameliyat geçiren Kate Middleton'a geçmiş olsun dileği yollamazken ülkeden ayrılmadan önce ne onu ne de yeğenlerini ziyaret etti

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İMAJINI CİLALAYIP GİTTİ

"24 saat boyunca oradaydı, babasını 45 dakika gördü, kralın resmi açıklaması yayınlandıktan sonra da uçtu gitti” denilen Harry’nin ziyaretinin basına duyurulması konusunda özel çaba gösterdiği iddia edildi. Durumu bilmesine rağmen geçen ay ağır bir operasyon geçiren ve hâlâ evinde istirahat eden Kate Middleton’ı ziyaret etmemesi ve yeğenlerini de görmemesi eleştiri konusu oldu.

“Bunu Harry için bir imaj kurtarıcıdan başka bir şey olarak görmek zor” diyen kraliyet uzmanları ise “Durum üzücü çünkü bunun onu uyandırmak ve düzeltmek için ihtiyaç duyduğu haber olması umuyordu” yorumu yaptılar. Harry ABD'ye dönerken Prens William da babasının yokluğunda kraliyet görevleri için koşturmaya başladı... Tahtın varisi olan William kraliyet nişanlarını törenlere sahiplerine verdi... Normalde Buckingham Sarayı'nda yapılan tören muhtemelen William'ın evleri Adelaide Cottage'da iyileşmekte olan eşi Kate Middleton'a yakın kalabilmesi için Windsor Kalesi'nde yapıldı.

“HARRY KİNİNİ PARAYA DÖNÜŞTÜRÜYOR”

Prens Harry ve Prens William, bu süreçte görüşmedi. Umutlar bu yönde olsa da küçük prensin ağabeyiyle yeniden bir araya gelmek istemesine rağmen herhangi bir buluşmanın gerçekleşmeyeceğini de aslında bekleniyordu. William’ın Harry’ye ciddi şekilde kızgın olduğu, Meghan’la birlikte kraliyet ailesiyle olan “kinlerini paraya dönüştürme biçimlerini” acımasızca bulduğu söyleniyor.

William aynı akşam katıldığı hayır etkinliğinde babasının durumunu anlatıp halka destekleri için teşekkür etti ve geceye katılan Tom Cruise'la poz verdi