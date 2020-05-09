Estergon Kalesi Nerede? Estergon Kalesi Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Estergon kalesi oldukça fazla araştırılan tarihi yapılardan biridir. Avrupa'da yer alan Estergon kalesi oldukça eski bir kaledir.

Estergon Kalesi Nerede?

Estergon kalesi Macaristan'ın Budapeşte kentinde yer almaktadır. Estergon kalesi Tuna nehri kıyısında yer alan bir kaledir.

Estergon Kalesi Tarihi

Estergon kalesinin yapımı Osmanlı imparatorluğuna kadar uzanmaktadır. Osmanlı Devleti döneminde Estergon kalesinin büyük bir önemi vardır. Estergon kalesi 13. yüzyılda inşa edilmiş bir yapıdır. Macaristan'ın en eski yapılarından biridir. Macaristan'da ayrıca ilk defa inşa edilen kale Estergon kalesidir. Osmanlı Devleti Mohaç muharebesinde Budapeşte'yi ele geçirdikten sonra Estergon kalesini zapt etmiştir. Estergon kalesi Osmanlı devletinin eline iki kere geçmiştir. Moğol istilası yaşanmadan önce Estergon kalesi bir dini merkez idi. 1256 yılında Macaristan başkenti Budin'e taşındıktan sonra Macar krallığı Estergon kalesini din adamlarına bırakmış oldu. Osmanlı devletinin 2. Viyana kuşatması başarısızlıkla sonuçlanınca kale tamamen Türk hakimiyetinden çıkmış oldu.

Estergon Kalesi Özellikleri

- Estergon kalesi pek çok savaş görmüş ve bu savaşların kalıntılarını taşımayı başarmıştır.

- Macarların ilk dini merkezi Estergon kalesi idi.

- Estergon kalesi uzun yıllar boyunca Osmanlı devletinde kalmış bir kaledir.

- Osmanlı döneminde kalan Estergon kalesi üzerinde cami, mahkeme ve hamam binaları bulunmaktadır.

- Estergon kalesinde Avrupa'nın en büyük katedrallerinden biri bulunmaktadır.

- Estergon kalesinin tepesinden Tuna nehri manzarası yer alıyor.

Estergon Kalesi Hakkında Bilgi

Estergon kalesi Türk tarihi bakımından en önemli kalelerden biridir. Estergon kalesi uzun yıllar boyunca Osmanlı devleti tarafından idare edildi. Günümüzde Estergon kalesi turistik bir tarihi yapı haline gelmiştir. Bu tarihi yapı yılda yaklaşık olarak 1 milyon turisti ağırlamıştır. Estergon kalesi adını Tuna nehrinin oldukça yakının da bulunan bir kaledir.

Budapeşte kentine yaklaşık olarak 60 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Türk ve Macar tarihi bakımından Estergon kalesi oldukça önemlidir. Estergon kalesi Macaristan'da ki ilk kiliselerden biri olarak da bilinmektedir. Macar besteciler Estergon kalesine özel besteler de oluşturmuşlardır. Aynı zamanda Estergon kalesi için de tören oluşturulmuştur.