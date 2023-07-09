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Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? 2023 Emekli (SSK-Bağkur), memur maaşları ve zam farkı ne kadar?

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#Zamlı Memur Maaşı#Zamlı Emekli Maaşı#Memur Maaşları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 10:05

Zamlı memur maaşı için gözler ödeme tarihlerine çevrildi. Memur ve emekli zam farkı ödeme tarihi 2023, memur zammı son gelişmeleri ile takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile memurların alacağı zam da belli oldu. Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaş zammı ve memur maaşına zam düzenlemesiyle ilgili " Meydanlarda söz verdiğimiz üzere en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz. Enflasyon farkı dahil seyyanen net 8 bin 77 liralık artış yapıyoruz. Ortalama memur maaşını 25 bin 15 liraya çıkarıyoruz." dedi. Diğer taraftan da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, memurlara yüzde 17,55 zam ve buna ek olarak 8077 lira seyyanen zam yapılacağını ifade etti. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam ise yüzde 19,77 oldu. Peki, Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? 2023 emekli (SSK-Bağkur), memur maaşları ve zam farkı hangi tarihlerde yatırılacak? İşte, zamlı memur ve emekli maaşı ödeme tarihleri hakkında bilgiler...

1/4Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak 2023 Emekli (SSK-Bağkur), memur maaşları ve zam farkı ne kadar

Zamlı memur ve emekli maaşı ne zaman yatacak? sorusu günün öne çıkan konularından oldu. Toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzdenin belirlenmesiyle birlikte zamlı memur maaşları belli oldu. Tüm memurlara yüzde 17,55 oranında enflasyon farkı zammı yapılacak ve bunun üzerinde 8077 lira seyyanen zam verilecek. Emekliler için herhangi bir artış şu anki düzenlemede öngörülmezken, refah payı ve seyyanen zamla beraber memur maaşlarının yatacağı tarih beklenmeye başlandı. Peki, zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? 2023 emekli (SSK-Bağkur), memur maaşları ve zam farkı ödeme tarihleri ile ilgili son gelişmeler...

2/4EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşlar ödenmeye başlanacak. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Normal zamanda emekli maaşı ödemeleri şöyle;

SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamı

9 olanlar her ayın 17’sinde,

7 olanlar 18’inde,

5 olanlar 19’unda,

3 olanlar 20’sinde,

1 olanlar ayın 21’inde maaşlarını alıyorlar.

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3/4ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK

ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Tüm memurlara yüzde 17,55 oranında enflasyon farkı zammı yapılacak ve bunun üzerinde 8077 lira seyyanen Zam verilecek. Emekliler için herhangi bir artış şu anki düzenlemede öngörülmedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, memurlara yüzde 17,55 zammın yanında 8077 lira da seyyanen zam yapılacağını söyledi. Memur Zammı ve ek vergilerle ilgili teklifin yasalaşmasının ardından memur zammı hesaplara geçecek.

Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

4/4EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Milyonlarca memurun beklediği zam enflasyon oranlarına göre netleşti. TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 17,55 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam ise yüzde 19,77 oldu.

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