Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? 2023 Emekli (SSK-Bağkur), memur maaşları ve zam farkı ne kadar?

ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Tüm memurlara yüzde 17,55 oranında enflasyon farkı zammı yapılacak ve bunun üzerinde 8077 lira seyyanen Zam verilecek. Emekliler için herhangi bir artış şu anki düzenlemede öngörülmedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, memurlara yüzde 17,55 zammın yanında 8077 lira da seyyanen zam yapılacağını söyledi. Memur Zammı ve ek vergilerle ilgili teklifin yasalaşmasının ardından memur zammı hesaplara geçecek.

Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.