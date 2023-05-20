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YSK seçmen kağıdı sorgulama nasıl yapılır 2023? İkinci turda yeni seçmen kağıdı verilecek mi? YSK'dan 28 Mayıs'taki seçim için yeni karar!

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#YSK#Seçmen Kağıdı Sorgulama#İkinci Tur Seçmen Kağıdı Gelecek Mi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 00:47

Seçmen kağıdı sorgulama 2023, ikinci tur seçimleri öncesi gündeme geldi. 14 Mayıs tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'ta ikinci tura kalmasıyla, gözler seçmen kağıtları ne zamana gelecek? sorusunun yanıtına çevrildi. İlk turda oy kullanan ve seçmen kağıdını kaybedenler yeni seçmen kağıdı düzenlenip düzenlenmeyeceği merak ederken, YSK'dan açıklama geldi. Peki, 28 Mayıs seçimleri için seçmen kağıdı dağıtılacak mı? YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? İşte, o konular hakkında bilgiler.

1/3YSK seçmen kağıdı sorgulama nasıl yapılır 2023 İkinci turda yeni seçmen kağıdı verilecek mi YSKdan 28 Mayıstaki seçim için yeni karar

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ikinci tura kalmasıyla dikkatler seçmen kağıdının dağıtılacağı tarihe çevrildi. 60 milyondan fazla seçmen 28 Mayıs günü yapılacak Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenen seçmen kağıdında vatandaşların kimlik bilgileri, seçim tarihi, sandık yeri, sandık numarası ve sıra numarası gibi bilgiler ile birlikte seçmenin kütüğe kayıtlı adresi yer almaktadır. YSK kararına göre vatandaşların seçmen kağıtları yeniden dağıtılacak.

2/3YENİ SEÇMEN KAĞIDI VERİLECEK Mİ

YENİ SEÇMEN KAĞIDI VERİLECEK Mİ?

AK Parti, 2'nci tur için seçmenlere tekrar bilgi kağıdı gönderilmesi için başvuruda bulundu. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'in verdiği dilekçede, "Ülkemizde ilk defa ikinci tur seçim yapılmaktadır. Seçmenler ilk defa yeni bir uygulama ile karşılaşmaktadırlar. İlk turda bile bazı art niyetli görevli görevsiz kişilerin 'eğer seçmen bilgi kağıdınız yoksa oy kullanamazsınız' gibi durumlarla karşılaşılmış, hatta okul bahçelerine seçmen bilgi kağıdı olmayanların alınmaması gibi durumlar da olmuştur.

Seçmene kolaylık olması ve katılımı en üst seviyede tutmak için 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimi için seçmenlere seçmen bilgi kağıtlarının basılarak dağıtılması için gerekli kurul kararının alınmasını saygılarımla arz ve talep ederim" denildi.

3/3SEÇMEN KAĞIDINI KAYBEDENLER NASIL ALACAK

SEÇMEN KAĞIDINI KAYBEDENLER NASIL ALACAK?

Seçmen kağıtlarını kaybedenler Yurttaşlar, oy kullanacakları yerlere e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından veya YSK çağrı merkezinden (444 9 975) öğrenebiliyor.

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#YSK#Seçmen Kağıdı Sorgulama#İkinci Tur Seçmen Kağıdı Gelecek Mi