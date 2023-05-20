YSK seçmen kağıdı sorgulama nasıl yapılır 2023? İkinci turda yeni seçmen kağıdı verilecek mi? YSK'dan 28 Mayıs'taki seçim için yeni karar!

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ikinci tura kalmasıyla dikkatler seçmen kağıdının dağıtılacağı tarihe çevrildi. 60 milyondan fazla seçmen 28 Mayıs günü yapılacak Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenen seçmen kağıdında vatandaşların kimlik bilgileri, seçim tarihi, sandık yeri, sandık numarası ve sıra numarası gibi bilgiler ile birlikte seçmenin kütüğe kayıtlı adresi yer almaktadır. YSK kararına göre vatandaşların seçmen kağıtları yeniden dağıtılacak.