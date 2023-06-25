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Yarın ve arefe günü sağlık kurumları açık mı, kapalı mı? 26-27 Haziran hastane, eczane ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

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#Sağlık Kurumları 26-27 Haziran Açık Mı#Yarın Ve Arefe Günü Eczaneler Açık Mı#Yarın Ve Arefe Günü Hastaneler Çalışıyor Mu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 12:17

Kurban bayramı tatili kapsamında idari izinler 26-27 Haziran tarihinde başlıyor. Kamu kurumu çalışanları için bayram tatili 9 gün sürecek. Kurban Bayramı arefe günü ise Salı gününe denk geliyor. Bayram öncesinde eczane, hastane, Aile hekimliği gibi sağlık kurumlarının çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve 4 gün sürecek. Resmi tatil boyunca hastanelerin acil servisleri ve nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Ancak bayram boyunca sağlık ocakları olarak bilinen Aile Sağlığı Merkezleri kapalı olacak. Peki Yarın ve arefe günü sağlık kurumları açık çalışıyor mu? 26-27 Haziran Hastane, eczane ve sağlık ocakları kapalı mı, açık mı? İşte, konuyla ilgili detaylar…

1/6Yarın ve arefe günü sağlık kurumları açık mı, kapalı mı 26-27 Haziran hastane, eczane ve sağlık ocakları çalışıyor mu



Resmi tatil günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalı oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28. dönemin ilk Kabine Toplantısı’nda 26-27 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına aldığını duyurdu. İdari izin sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsamaktadır. Bu yıl Kurban Bayramı ise 28 Haziran, 29 Haziran, 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. 2023 Kurban bayramı tatili 4 gün sürecek ve resmi tatil kapsamında olacak. Bayramın bir gün öncesi arefe günü öğleden sonra yarım gün olacak. Özellikle Aile Sağlığı Merkezlerinde rapor, tedavi vb. işlemler için daha öncesinde randevu oluşturanlar 26-27 Haziran tarihinde açık olup olmadığını merak ediyor. Sağlık Ocaklar cumartesi ve pazar günleri kapalı oluyor. Peki yarın ve arefe günü sağlık kurumları açık mı, kapalı mı? İşte, 26-27 Haziran eczane, sağlık ocağı ve hastanelerde son durum…

2/6YARIN VE AREFE GÜNÜ SAĞLIK KURUMLARI AÇIK MI

YARIN VE AREFE GÜNÜ SAĞLIK KURUMLARI AÇIK MI?

Kurban Bayramı boyunca sağlık kurumları kapalı olacak. 28 Haziran’da başlayacak Kurban bayramı tatili hafta sonu da dahil olmak üzere 3 Temmuz Pazartesi günü sona erecek. İdari izinli olan memurlar için tatil toplam 9 gün sürecek.

26-27 Haziran tarihinde Aile Sağlığı Merkezleri olarak da bilinen Sağlık Ocakları kapalı olacak. 26 Haziran Pazartesi günü eczaneler açık olacak. Arefe günü ise öğleden sonra eczaneler kapalı olacak. Hastanelerin ise acil servisleri hizmet vermeye devam edecek.

 

3/626-27 HAZİRAN ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI

26-27 HAZİRAN ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

26 Haziran Pazartesi günü eczaneler sabah saat 09.00’da açılacak. Eczaneler saat 19.00’a kadar hizmet vermeye devam edecek. Salı günü (27 Haziran) arefe gününe denk geldiği için Eczaneler öğle saatine kadar çalışacak. Akşam saat 19.00’dan sonra nöbetçi eczaneler açık olacak.

4/626-27 HAZİRAN SAĞLIK OCAKLARI KAPALI MI

26-27 HAZİRAN SAĞLIK OCAKLARI KAPALI MI?

Aile Sağlığı Merkezi veya bilinen diğer bir adıyla Sağlık Ocakları idari izin kapsamında olacağından kapalı olacak. Sağlık Ocakları, Kurban Bayramı sonrasında 3 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek.

5/626-27 HAZİRAN HASTANELER ÇALIŞIYOR MU

26-27 HAZİRAN HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

26-27 Haziran tarihinde hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan hizmet vermeye devam edecek.

6/6NÖBETÇİ ECZANE NASIL ÖĞRENİLİR

NÖBETÇİ ECZANE NASIL ÖĞRENİLİR?

Türkiye genelindeki nöbetçi eczaneler e-Devlet üzerinden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" olarak sorgulanabilir. e-Devlet üzerinden şifre ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapan kullanıcılar buradan il ve ilçelerdeki nöbetçi eczane sorgulama işlemini gerçekleştirebilir.

 

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