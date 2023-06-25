Yarın ve arefe günü sağlık kurumları açık mı, kapalı mı? 26-27 Haziran hastane, eczane ve sağlık ocakları çalışıyor mu?





Resmi tatil günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalı oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28. dönemin ilk Kabine Toplantısı’nda 26-27 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına aldığını duyurdu. İdari izin sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsamaktadır. Bu yıl Kurban Bayramı ise 28 Haziran, 29 Haziran, 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. 2023 Kurban bayramı tatili 4 gün sürecek ve resmi tatil kapsamında olacak. Bayramın bir gün öncesi arefe günü öğleden sonra yarım gün olacak. Özellikle Aile Sağlığı Merkezlerinde rapor, tedavi vb. işlemler için daha öncesinde randevu oluşturanlar 26-27 Haziran tarihinde açık olup olmadığını merak ediyor. Sağlık Ocaklar cumartesi ve pazar günleri kapalı oluyor. Peki yarın ve arefe günü sağlık kurumları açık mı, kapalı mı? İşte, 26-27 Haziran eczane, sağlık ocağı ve hastanelerde son durum…