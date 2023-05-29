Vergi affı uzatıldı mı? 2023 Borç yapılandırma son gün ne zaman? İşte yapılandırma ödeme planı

Vergi affı uzatıldı mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Borç yapılandırma düzenlemesi ile tüm kamu kurumları 2 bin liranın altındaki vergi borçlarından vazgeçti. 2 bin liranın üzerindeki borçlara ise 12, 18, 24,36 ve 48 ay eşit taksitler halinde ödeme imkanı tanındı. Yapılandırma kapsamında; tüm vergi, prim, Trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları ödenebiliyor. Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dahil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek. Peki vergi affı uzatıldı mı? Yapılandırmada son gün ne zaman? İşte konu hakkında bilgiler...