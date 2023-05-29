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Vergi affı uzatıldı mı? 2023 Borç yapılandırma son gün ne zaman? İşte yapılandırma ödeme planı

Güncelleme Tarihi:

#Vergi Affı#Borç Yapılandırma#Kamu Borcu Yapılandırma Ödeme Planı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 17:39

Vergi affı borç yapılandırma süresiyle ilgili son durum merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme kapsamında vergi, prim, trafik, askerlik gibi birtakım borçlara yapılandırma imkanı gelmiş ve son başvuru tarihi 31 Mayıs olarak açıklanmıştı. Kamu borcu yapılandırma süresiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve son başvuru tarihinde değişikliğe gidildi. Peki vergi affı uzatıldı mı? 2023 Borç yapılandırma son gün ne zaman, ödemeler nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

1/4Vergi affı uzatıldı mı 2023 Borç yapılandırma son gün ne zaman İşte yapılandırma ödeme planı

Vergi affı uzatıldı mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Borç yapılandırma düzenlemesi ile tüm kamu kurumları 2 bin liranın altındaki vergi borçlarından vazgeçti. 2 bin liranın üzerindeki borçlara ise 12, 18, 24,36 ve 48 ay eşit taksitler halinde ödeme imkanı tanındı. Yapılandırma kapsamında; tüm vergi, prim, Trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları ödenebiliyor. Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dahil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek. Peki vergi affı uzatıldı mı? Yapılandırmada son gün ne zaman? İşte konu hakkında bilgiler...

2/4VERGİ AFFI UZATILDI MI

VERGİ AFFI UZATILDI MI?

Devlete olan borçların yapılandırılması için başvuru süreci 1 ay uzatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

3/4BORÇ YAPILANDIRMA NE ZAMAN SONA ERECEK

BORÇ YAPILANDIRMA NE ZAMAN SONA ERECEK?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 30 Mayıs'ta sona erecek devlete olan borçların yapılandırma başvuru tarihi 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Ayrıca, devlete olan borçların ilk taksit ödeme süresi de 30 Temmuz'a kadar uzatıldı.

4/4ÖDEMELER NASIL OLACAK

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar için peşin veya taksitli ödeme imkanı sağlanıyor. Peşin ödeme halinde, yapılandırılan borcun gecikme faizi ve cezasının yüzde 90'ına kadar olan kısmı ise silinebiliyor.

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#Vergi Affı#Borç Yapılandırma#Kamu Borcu Yapılandırma Ödeme Planı