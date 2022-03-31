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Trabzon - Zonguldak ve Bartın'da ilk iftar saat kaçta yapılacak? İşte 2 Nisan il il Ramazan iftar saatleri

#Ramazan#İftar#2022 Ramazan

Trabzon - Zonguldak ve Bartın'da yaşayan vatandaşlar kentlerinde iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet edecek; Trabzon - Zonguldak ve Bartınlılar, akşam ezanının ne zaman okunacağını ve Trabzon’da ilk iftarın saat kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, ilk iftar Trabzon - Zonguldak ve Bartın'da saat kaçta açılacak? Trabzon - Zonguldak ve Bartın'da akşam ezanı ne zaman okunacak?

1/4Trabzon - Zonguldak ve Bartında ilk iftar saat kaçta yapılacak İşte 2 Nisan il il Ramazan iftar saatleri

Rahmet ve bereket ayı Ramazan 2 Nisan'da başlıyor. Ramazan’ın başlamasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın bir numaraları gündem maddesi iftar saatleri olacak. Bu yılın ilk iftarı saat kaçta yapacaklarını merak eden vatandaşlar da akşam ezanının kaçta okunacağını ve ilk iftar vaktini sorguluyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı Ramazan imsakiyesine göre, Trabzon - Zonguldak ve Bartın'da iftar saatleri ve Ramazan imsakiyesi...

2/4İLK TERAVİH NAMAZI

İLK TERAVİH NAMAZI

Trabzon'da ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 20:15'de kılınacak.

Zonguldak'da ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 20:48'de kılınacak.

Bartın'da ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 20:46'da kılınacak.

3/4İLK İFTAR VE SAHUR SAATİ

İLK İFTAR VE SAHUR SAATİ

Trabzon'da ilk iftar, 2 Nisan'da saat 18:53'da sahur ise 04:29'da gerçekleşecek.

Zonguldak'da ilk iftar, 2 Nisan'da saat 19:25'de sahur ise 05:00'de gerçekleşecek.

Bartın'da ilk iftar, 2 Nisan'da saat 19:23'de sahur ise 04:57'de gerçekleşecek.

4/42022 İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

2022 İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

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#Ramazan#İftar#2022 Ramazan