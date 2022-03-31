Trabzon - Zonguldak ve Bartın'da ilk iftar saat kaçta yapılacak? İşte 2 Nisan il il Ramazan iftar saatleri

Rahmet ve bereket ayı Ramazan 2 Nisan'da başlıyor. Ramazan’ın başlamasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın bir numaraları gündem maddesi iftar saatleri olacak. Bu yılın ilk iftarı saat kaçta yapacaklarını merak eden vatandaşlar da akşam ezanının kaçta okunacağını ve ilk iftar vaktini sorguluyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı Ramazan imsakiyesine göre, Trabzon - Zonguldak ve Bartın'da iftar saatleri ve Ramazan imsakiyesi...
Trabzon'da ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 20:15'de kılınacak.
Zonguldak'da ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 20:48'de kılınacak.
Bartın'da ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 20:46'da kılınacak.
Trabzon'da ilk iftar, 2 Nisan'da saat 18:53'da sahur ise 04:29'da gerçekleşecek.
Zonguldak'da ilk iftar, 2 Nisan'da saat 19:25'de sahur ise 05:00'de gerçekleşecek.
Bartın'da ilk iftar, 2 Nisan'da saat 19:23'de sahur ise 04:57'de gerçekleşecek.