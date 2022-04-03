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Teravih namazı saatleri 2022: Teravih namazı vakti bugün saat kaçta? İşte 3 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir ve il il teravih namazı saatleri

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Teravih namazı vakitleri için araştırmalar akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Ramazan'a özel bir namaz olan teravih namazının saatleri illere göre farklılık gösteriyor. Peki, Teravih namazı bugün saat kaçta? İşte 3 Nisan teravih namazı saatleri...

1/4Teravih namazı saatleri 2022: Teravih namazı vakti bugün saat kaçta İşte 3 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir ve il il teravih namazı saatleri

Teravih namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Mübarek ramazan ayında teravih namazını kılacak olanlar, yaşadıkları ilin namaz saatlerine riayet edecekler. Vatandaşlar, 'Teravih namazı saat kaçta? sorusunun yanıtını Diyanet'in 3 Nisan namaz saatleri takvimi üzerinden alacaklar. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il teravih namazı saatleri bilgisi...

2/4Teravih namazı saatleri 2022: Teravih namazı vakti bugün saat kaçta İşte 3 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir ve il il teravih namazı saatleri

Teravih namazı saati her gün farklılık gösteriyor. Bu nedenle namaz ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşların günlük olarak teravih namazı saatini takip etmesi gerekiyor.

3/4BUGÜN TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA

BUGÜN TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

2022 imsakiyesine göre İstanbul'da teravih namazı saat 20:59'de, Ankara'da 20:41'de İzmir'de ise 21:01'de kılınacak.

4/4İL İL TERAVİH SAATLERİ

İL İL TERAVİH SAATLERİ

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