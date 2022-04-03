Teravih namazı saatleri 2022: Teravih namazı vakti bugün saat kaçta? İşte 3 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir ve il il teravih namazı saatleri

Teravih namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Mübarek ramazan ayında teravih namazını kılacak olanlar, yaşadıkları ilin namaz saatlerine riayet edecekler. Vatandaşlar, 'Teravih namazı saat kaçta? sorusunun yanıtını Diyanet'in 3 Nisan namaz saatleri takvimi üzerinden alacaklar. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il teravih namazı saatleri bilgisi...
Teravih namazı saati her gün farklılık gösteriyor. Bu nedenle namaz ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşların günlük olarak teravih namazı saatini takip etmesi gerekiyor.
2022 imsakiyesine göre İstanbul'da teravih namazı saat 20:59'de, Ankara'da 20:41'de İzmir'de ise 21:01'de kılınacak.