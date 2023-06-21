



Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Geçtiğimiz bayramda ikramiye ücreti 2.000 TL olarak belirlenmişti. 28 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemeleri hesaplara aktarılacak. Herhangi bir kurumdan emekli olanlar, yaşlılık aylığı alanlar, iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır. Bayram ikramiyelerinden yararlanmak isteyenler ise kimlere ödeme yapıldığını merak ediyor. Aile Destek programı kapsamında sosyal destek ödemeleri ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılıyor. Sosyal destek parası alanlar ise bu bayramda ikramiye ödemesi olup olmadığını merak ediyor. Peki Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi? İşte, Kurban Bayramında ikramiye alacaklar…