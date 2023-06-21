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Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi? 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Bayram ikramiyesi kimler alabilir, sosyal yardım alanlara verilecek mi? Takvim belli oldu…

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#Bayram İkramiyesi#Kurban Bayram İkramiyesi Kimlere Verilecek#Bayram İkramiyesi Şartları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 09:24

İhtiyaç sahibi haneleri desteklemek amacıyla devlet tarafından sosyal yardım ödemeleri yapılıyor. Kurban Bayramına kısa bir zaman kala bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. Aile destek ödemesi, engelli maaşı, dul ve yetim aylığı ve diğer ödemelerden yararlananlar ikramiye alıp alamayacağını merak ediyor. 65 yaş maaşı alanlar ile dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. 2023 yılında geçtiğimiz bayramda bayram ikramiyesi 2.000 lira olarak hesaplara yatırılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bayram ikramesi için tarihleri duyurdu. Peki Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi, ne kadar olacak? Kurban Bayramı ikramiyesi şartları nelerdir, kimler alabilir? İşte, Bayram ikramiyesi ödemelerinde son durum

1/5Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL Bayram ikramiyesi kimler alabilir, sosyal yardım alanlara verilecek mi Takvim belli oldu…



Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Geçtiğimiz bayramda ikramiye ücreti 2.000 TL olarak belirlenmişti. 28 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemeleri hesaplara aktarılacak. Herhangi bir kurumdan emekli olanlar, yaşlılık aylığı alanlar, iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır. Bayram ikramiyelerinden yararlanmak isteyenler ise kimlere ödeme yapıldığını merak ediyor. Aile Destek programı kapsamında sosyal destek ödemeleri ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılıyor. Sosyal destek parası alanlar ise bu bayramda ikramiye ödemesi olup olmadığını merak ediyor. Peki Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi? İşte, Kurban Bayramında ikramiye alacaklar…

2/5SOSYAL YARDIM ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENECEK Mİ

SOSYAL YARDIM ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENECEK Mİ?

 Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılmamaktadır. 65 yaş maaşı olarak da bilinen yaşlılık maaşı alanlar ile birlikte dul ve yetim aylığı alanlar bayram ikramiyesinden yararlanacak.

Ancak engelli maaşı olarak da bilinen evde bakım parası, Aile destek programından yararlananlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılmamaktadır.

 

3/5BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Bayram ikramiyeleri, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenmektedir.

Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

 

4/5Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL Bayram ikramiyesi kimler alabilir, sosyal yardım alanlara verilecek mi Takvim belli oldu…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 17-23 Haziran tarihleri arasında emekli aylığı ve ikramiyelerin ödemeleri tamamlanacak.

4A SSK Bendi kapsamında gelir/aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günü;

17-18 Haziran olanların 17 Haziran 2023 tarihinde,

19-20 Haziran olanların 18 Haziran 2023 tarihinde,

21-22 Haziran olanların 19 Haziran 2023 tarihinde,

23-24 Haziran olanların 20 Haziran 2023 tarihinde,

25-26 Haziran olanların 21 Haziran 2023 tarihinde ödenecek.

5/5Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL Bayram ikramiyesi kimler alabilir, sosyal yardım alanlara verilecek mi Takvim belli oldu…

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 22 Haziran 2023 tarihinde ödenecek.

Emekli Sandığı kapsamında Aylık alanların 2023 Temmuz aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 23 Haziran 2023 tarihinde ödenecek.

 

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