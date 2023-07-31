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SGK BORÇ YAPILANDIRMA SON ÖDEME TARİHİ son dakika 2023 | SGK borç yapılandırma ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Vergi borcu ödemelerinde son tarih değişti…

Güncelleme Tarihi:

#Borç Yapılandırma#Borç Yapılandırma Uzatıldı Mı#Vergi Borcu Yapılandırma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 18:30

SGKK borç yapılandırma son ödeme tarihi son dakika açıklama ile değişti. Binlerce mükellefi ilgilendiren borç yapılandırma başvurusu için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) beklenen duyuruyu yaptı. Borç yapılandırma ödemeleri ile ilgili son tarih 31 Temmuz 2023 Pazartesi olarak belirlenmişti. Vatandaşlar SGK prim borcu ödeme ve 7440 yapılandırma kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sitesini ziyaret etti. Borç yapılandırma uzatıldı mı? sorusu da belirli sebepler sebebiyle ödeme yapamayan vatandaşlarca araştırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sosyal medya hesabından yaptığı son dakika duyurusu ile son tarihi açıkladı. Peki, Vergi borcu yapılandırma son gün ne zaman, hangi tarihte, uzatıldı mı? İşte detaylar…

1/5SGK BORÇ YAPILANDIRMA SON ÖDEME TARİHİ son dakika 2023 | SGK borç yapılandırma ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek Vergi borcu ödemelerinde son tarih değişti…

Vergi borcu yapılandırma son tarihi 31 Temmuz Pazartesi günü yeniden gündeme geldi.  Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasında birinci ve ikinci taksit ödemeleri 31 Temmuz 2023 tarihinde sona eriyordu. Borç yapılandırmasına 5 milyon 484 bin mükellef başvurdu. 8 milyon Yapılandırma dosyası oluşturuldu. 370 milyar 477 milyon liralık alacak yapılandırıldı. Konuyla ilgili SGK’dan açıklama geldi. Peki, Borç yapılandırma uzatıldı mı, son gün ne zaman?

2/5BORÇ YAPILANDIRMA UZATILDI MI, SON GÜN NE ZAMAN

BORÇ YAPILANDIRMA UZATILDI MI, SON GÜN NE ZAMAN?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre borç yapılandırma süresi uzatıldı. Yapılan açıklamada, “Son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23.59’a kadar uzatılmıştır” ifadelerine yer verildi. Buna göre son ödeme 31 Temmuz Pazartesi, yani bugün olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos saat 23.59'a kadar ödenebilecek.

 

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3/5SGK BORÇ YAPILANDIRMA SON ÖDEME TARİHİ son dakika 2023 | SGK borç yapılandırma ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek Vergi borcu ödemelerinde son tarih değişti…

Açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) internet sirtesinden yapıldı. Sigorta primi ve Yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesinden dolayı tahsilat sisteminde yoğunluk meydana geldiği belirtildi. Sigortalı ve işverenlerin mağduriyet yaşamaması için son ödeme tarihi 3 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatıldı. Bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacak.

4/5BORÇLAR, PEŞİN VEYA 48 AYA KADAR TAKSİTLER HALİNDE ÖDENEBİLİYOR

BORÇLAR, PEŞİN VEYA 48 AYA KADAR TAKSİTLER HALİNDE ÖDENEBİLİYOR

Vergi borcunu ödemek için vergi dairesine gitmek zorunluğu bulunmuyor. Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulamasından veya internet sitesinden de yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankaların şubelerinden veya mobil uygulamalarından da gerçekleştirilebiliyor. Yapılandıran borçlar, tercihe göre peşin veya 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.

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5/5SGK BORÇ YAPILANDIRMA SON ÖDEME TARİHİ son dakika 2023 | SGK borç yapılandırma ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek Vergi borcu ödemelerinde son tarih değişti…
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