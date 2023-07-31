BORÇ YAPILANDIRMA UZATILDI MI, SON GÜN NE ZAMAN?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre borç yapılandırma süresi uzatıldı. Yapılan açıklamada, “Son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23.59’a kadar uzatılmıştır” ifadelerine yer verildi. Buna göre son ödeme 31 Temmuz Pazartesi, yani bugün olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos saat 23.59'a kadar ödenebilecek.