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Seçmen kaydı sorgulama e-Devlet | Seçmen kağıtları nereden alınır, ne zaman dağıtılacak 2023?

Güncelleme Tarihi:

#Seçmen Kaydı Sorgulama#Seçmen Kağıdı Nereden Alınır#Seçmen Kağıtları Ne Zaman Dağıtılacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 21:36

Seçmen kaydı sorgulama işlemleri, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere kısa süre kala hız kazandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan takvim belli oldu. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gideceği 14 Mayıs öncesi, nerede ve hangi sandıkta oy kullanılacağını gösteren seçmen kağıtları dağıtılacak. Peki, seçmen kağıtları nereden alınır, ne zaman dağıtılacak 2023? İşte, seçmen kaydı sorgulama e-Devlet ekranı ve konu hakkında bilgiler.

1/6Seçmen kaydı sorgulama e-Devlet | Seçmen kağıtları nereden alınır, ne zaman dağıtılacak 2023

Seçmen kağıtlarının ne zaman dağıtılacağı seçimlere günler kala gündeme geldi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimlerde yaklaşık 64 milyon kişinin oy kullanacağını açıkladı. 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, vatandaşların da Yüksek Seçim Kurulu yurt içi seçmen kaydı sorgulama işlemleri başladı. Seçim takvimine göre seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı 7 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanmış olacak. Öte yandan Vatandaşlar 14 Mayıs seçimleri için https://secmen.ysk.gov.tr internet adresinden seçmen kaydı sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

2/6SEÇMEN BİLGİ KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK

SEÇMEN BİLGİ KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

YSK tarafından paylaşılan seçim takvimine göre 7 Mayıs 2023 Pazar gününe kadar seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

3/6e-DEVLET İLE SEÇMEN BİLGİ NASIL ALINIR

e-DEVLET İLE SEÇMEN BİLGİ NASIL ALINIR?

Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.

4/6HANGİ SANDIKTA, OKULDA OY KULLANACAĞIM

HANGİ SANDIKTA, OKULDA OY KULLANACAĞIM?

Seçmen sandık sorgulama işlemi her seçim öncesi milyonlarca vatandaş tarafından gerçekleştiriliyor. Oy kullanacak seçmenler, e-devlet içerisinde yer alan YSK yurt içi seçmen kaydı sorgulama işlemlerini kullanabiliyor. Önümüzdeki günlerde aktif hale gelecek uygulamada kişiler hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecekler.

5/6E-DEVLET SEÇMEN SANDIK SORGULAMA İŞLEMİ 2023

E-DEVLET SEÇMEN SANDIK SORGULAMA İŞLEMİ 2023

Sandık sorgulama işlemini kolayca yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Sandık bilgisi sorgulama işlemi için kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir. Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz.

Site İçi Arama kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, yurt içi seçmen kaydınız varsa sandıkların belli olduğu dönemde aşağıdaki bilgiler görüntülenir.

6/6Seçmen kaydı sorgulama e-Devlet | Seçmen kağıtları nereden alınır, ne zaman dağıtılacak 2023

* T.C. Kimlik Numaranız

* Adınız

* Soyadınız

* İl

* İlçe

* Muhtarlık Adı

* Engellilik Durumunuz (Görme veya Ortopedik)

Ayrıca seçim tarihi, yapılacak seçimin adı ve oy kullanacağınız sandık bilgileri görüntülenir. Sizinle aynı hanede oturan seçmenlerin de oy kullanacağı sandık bilgileri tabloda görüntülenir. Ekranda Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirme görüntülenir. Lütfen ekranda yer alan bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz. “Seçmen Bilgi Kağıdını İndir” düğmesini kullanarak seçmen bilgi kağıdınızı “pdf” olarak indirebilirsiniz.

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