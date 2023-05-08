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Seçmen bilgi kağıdı zorunlu mu? 14 Mayıs seçimlerinde hangi kimlik belgeleri zorunlu? İşte oy verme işleminin detayları

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#14 Mayıs Seçimler#Oy Verirken Gerekli Belgeler#Seçmen Bilgi Kağıdı Zorunlu Mu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 09:42

14 Mayıs seçimleri için sayılı günler kaldı. Vatandaşlar 13. Cumhurbaşkanı ile 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandığa gidecek. YSK tarafından paylaşılan takvime göre 7 Mayıs Pazar günü seçmen bilgi kâğıtlarının dağıtımı tamamlanacak. Seçimler yaklaşırken oy kullanma işlemiyle ilgili ayrıntılar araştırılıyor. Peki seçmen bilgi kağıdı zorunlu mu? 14 Mayıs seçimlerinde hangi kimlik belgeleri zorunlu? İşte ayrıntı bilgiler...

1/5Seçmen bilgi kağıdı zorunlu mu 14 Mayıs seçimlerinde hangi kimlik belgeleri zorunlu İşte oy verme işleminin detayları

14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kaldı. Vatandaşlar 5 yıl süreyle görev yapacak 13. Cumhurbaşkanı ile 28. Dönem Parlamentosu’nu seçmek için oy kullanacak. YSK verilerine göre 60 milyon 697 bin 843’ü yurtiçi olmak üzere toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy verme işlemini yerine getirecek. Seçimler yaklaşırken bazı detaylar da merak konusu oldu. Bunlardan biri de oy verirken seçmen bilgi kağıdının zorunlu olup olmadığı ve gerekli belgeler. İşte ayrıntılar...

2/5OY VERİRKEN SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI ZORUNLU MU

OY VERİRKEN SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI ZORUNLU MU?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kâğıdı ile gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet, YSK’nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oyunu kullanabilecek.

3/5SEÇİMLERDE HANGİ KİMLİK BELGELERİ ZORUNLU

SEÇİMLERDE HANGİ KİMLİK BELGELERİ ZORUNLU?

Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak.

Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, “kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikteki belgeler.

4/5OY VERME İŞLEMİNİN DETAYLARI

OY VERME İŞLEMİNİN DETAYLARI

Seçmen kimlik kartını verecek. Seçmenin adı sandık seçmen listesinde bulunacak. Sandık kurulu başkanı, kanuna uygun biçimde hazırlanmış ve mühürlenmiş oy zarfı ile birleşik oy pusulasını, hiçbir tarafında herhangi bir işaret bulunmadığını ve arkasının sandık kurulu mührü ile mühürlü olduğunu, kurul üyelerine, müşahitlere ve seçmene gösterdikten sonra “TERCİH” veya “EVET” mührünü seçmene vererek kapalı oy verme yerini gösterecek.

Başkan tarafından seçmene kapalı oy verme yerine girmeden önce; birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle “TERCİH” veya “EVET” mührünü basması, “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında herhangi bir yerine imza atmaması veya işaret koymaması, aksi halde oyunun geçersiz sayılacağı, birleşik oy pusulasını düzgün bir şekilde katlayıp zarfa koyması ve yapıştırması gerektiği uyarısı yapılacak.

Seçmenin; cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesinin yasak olduğu ve cezasının bulunduğu, bu tür cihazlar varsa oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere bırakılması gerektiği, birleşik oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey koymaması, aksi halde oyun geçersiz olacağı, hata veya başka bir nedenle yeni bir birleşik oy pusulası verilemeyeceği, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi oy pusulalarının aynı zarfa konulacağı açıklanacak.

5/5Seçmen bilgi kağıdı zorunlu mu 14 Mayıs seçimlerinde hangi kimlik belgeleri zorunlu İşte oy verme işleminin detayları

Seçmen, sandık kurulu başkanının açıkladığı şekilde hareket ettikten sonra kapalı oy verme yerinden çıkıp, zarfı sandığa bizzat atacak.

Kurul başkanı oyunu kullanan seçmene kimlik kartını verirken seçmen listesindeki adı karşısına imza cetveli kullanarak imzasını attıracak.

Seçmen, imza atmasını bilmiyor veya herhangi bir engeli nedeniyle imza atacak durumda bulunmuyorsa, sol elinin başparmağını basacak. Sol elinin başparmağı olmayanların hangi parmağını bastığı listenin imza bölümüne ayrıca yazılacak.

Sandık kurulu başkanı, oyunu kullanmış, mührünü teslim etmiş ve sandık seçmen listesini imzalamış seçmenlerin, seçmen bilgi kâğıdının arka yüzünü imzalayıp mühürledikten sonra kimliği ile birlikte kendisine iade edecek.

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#14 Mayıs Seçimler#Oy Verirken Gerekli Belgeler#Seçmen Bilgi Kağıdı Zorunlu Mu