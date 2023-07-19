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ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (Milli Piyango Online) | 19 Temmuz 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı; 1.882.812,64 TL devretti! İşte çıkan numaralar

Güncelleme Tarihi:

#Şans Topu Çekiliş Sonuçları#Şans Topu Sonuçları#Sisal Şans
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 20:55

Şans Topu çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar belli oldu. Heyecanla beklenen Şans Topu canlı çekilişi, Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edilen çekilişin ardından bu akşamki Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar ilan edildi. Çekilişte 5+1 bilen çıkmayınca tam 1.882.812,64 TL'lik ikramiye devretti. Canlı çekiliş sonrası gözler Şans Topu sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da çevrildi. Peki, hangi numaralar çıktı? İşte, 19 Temmuz 2023 Şans Topu sonuçları ve online ikramiye sorgulama sayfası...

1/3ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (Milli Piyango Online) | 19 Temmuz 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı; 1.882.812,64 TL devretti İşte çıkan numaralar

19 Temmuz 2023 Şans Topu sonuçları için geri sayım sona erdi. Sisal Şans tarafından haftada iki gün gerçekleşen Şans Topu'nda yeni bir çekiliş heyecanı daha yaşandı. Zengin olmak isteyenlerin ilgi odağı olan Şans Topu canlı çekilişi 19 Temmuz Çarşamba akşamı noter huzurunda yapıldı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 20:00'da yayınlanan çekilişin hemen ardından Şans Topu sorgulama ekranı erişime açıldı. Merakla beklenen çekilişte büyük ikramiye devretti. 5 bilenler ve 4+1 bilenler ise diğer ikramiyelerin sahibi oldu. Milli Piyango Online platformlarından oynanan bu akşamki Şans Topu çekiliş sonuçlarını aşağıda yer alan millipiyangoonline.com ekranı üzerinden sorgulayabilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

19 Temmuz 2023 Çarşamba günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası sonuçlar belli oldu. Çekilişte büyük ikramiye devretti.

3/3ŞANS TOPU NASIL OYNANIR

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekiliyor. Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve (0+1) olarak sıralanıyor. Şans Topu oyununda, oyunseverler üst bölümde bilemeyip alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. Ayrıca Milli Piyango web sitesi ve mobil uygulama üzerinden online olarak da oynayabiliyorlar. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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