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PMYO taban puanları ve başvuru kılavuzu 2023 | Polislik başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte 2023 PMYO başvuru ekranı ve başvuru şartları!

Güncelleme Tarihi:

#PMYO Taban Puanları#Polislik Başvurusu Ne Zaman#PMYO Başvuru Şartları Neler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 19:52

Polislik PMYO başvuru kılavuzu ile taban puanlar, kontenjanlar ve başvuru tarihleri belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden yayınlanan duyuruda 2023 - 2024 eğitim - öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacağı bildirildi. E-Devlet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları sınav başvuru ücreti ödenmeden alınacak. Lise ve dengi okul mezunu olma şartının arandığı PMYO 2023 başvuruları http://www.pa.edu.tr internet adresinden gerçekleştirilecek. TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham puan koşulu adaylarda aranacak. Peki, 2023 PMYO başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, polislik başvuru şartları, taban puanları ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/5PMYO taban puanları ve başvuru kılavuzu 2023 | Polislik başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar İşte 2023 PMYO başvuru ekranı ve başvuru şartları

Polislik başvuru ekranı PMYO başvuru duyurusu ile gündeme geldi. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamaya göre (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı gerçekleşecek. 31 Temmuz tarihinde başlayan başvurular 9 Ağustos 2023 tarihine kadar devam edecek. 2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı aşamalarına katılmak için on katı kontenjana giren adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden yayımlanacak. İşte, 2023 PMYO taban puanları ve başvuruları hakkında bilgiler.

2/5PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2023 - 2024 eğitim - öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır.

Adaylar, 31 Temmuz - 09 Ağustos 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

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3/5TABAN PUANLAR AÇIKLANDI

TABAN PUANLAR AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olma şartı aranacak.

Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (a) bendinde belirlenen ham taban puanın en az % 80’i olan 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde puan almış olma koşulu göz önünde bulundurulacak.

4/5BAŞVURU ŞARTLARI NELER

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b)Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak.

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2023) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2023) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1998 – 01 Ekim 2005 tarihleri arasında doğmuş olmak),

d) Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

f) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

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5/5PMYO taban puanları ve başvuru kılavuzu 2023 | Polislik başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar İşte 2023 PMYO başvuru ekranı ve başvuru şartları

g) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,

2)Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

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#PMYO Taban Puanları#Polislik Başvurusu Ne Zaman#PMYO Başvuru Şartları Neler

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