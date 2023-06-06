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Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, ne zaman yatacak? Kurban Bayramı bayram harçlığı ne kadar, kaç TL?

Güncelleme Tarihi:

#Öğrencilere Bayram Harçlığı#Bayram İkramiyesi#Bayram Harçlığı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 17:33

Öğrencilere bayram harçlığı Kurban Bayramı öncesi en çok aranan konulardan biri oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından bayram harçlığı ile ilgili bir açıklama yapıldı. Konuyla ilgili iddialar bu yıl olduğu gibi geçtiğimiz yıl da sosyal medyada konuşulurken, İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede 'Açık Kapı' yardım başvurusu hakkında bilgiler paylaşıldı. Bu yıl yeniden Kurban Bayramı ile birlikte öğrencilere bayram ikramiyesi gündeme geldi. Peki, öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, ne zaman verilecek? Kurban Bayramı bayram harçlığı ne kadar, kaç TL? İşte öğrencilere bayram harçlığı başvurusu ile ilgili detaylar...

1/4Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, ne zaman yatacak Kurban Bayramı bayram harçlığı ne kadar, kaç TL

Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin yanı sıra gündemde son günlerde öğrencilere bayram ikramiyesi de geniş bir yer kaplıyor. AK Parti seçim beyannamesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız." ifadelerini kullanmasının ardından öğrencilere bayram ikramiyesi için beklentiler arttı. Kurban Bayramlarında senede iki kez emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin üniversite öğrencilerine de verilip verilmeyeceği gündeme geldi. Peki, öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi? Kurban Bayramı bayram harçlığı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

2/4ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI NE KADAR OLACAK

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI NE KADAR OLACAK?

Öğrencilere bayram harçlığı Ak Parti seçim beyannamesinde yer alıyordu. Beyannameye göre, üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın 1000 TL civarında olması öngörülüyor.

3/4BAYRAM HARÇLIĞI ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI

BAYRAM HARÇLIĞI ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Üniversite öğrencilerine verilmesi planlanan bayram harçlığıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Henüz ikramiye ücreti ve ödeme takvimi belli olmadı. Ancak emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde ödemeler yapılıyor.

Son olarak SSK ve Bağkur emeklileri için bayram ikramiyelerini 14 Nisan’da hesaplara yatırılmaya başlanacağı bilgisi paylaşıldı. Öğrencilere ödenecek bayram ikramiyesilerinin ise benzer şekilde Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yatırılması bekleniyor.

Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlayacak. Kurban Bayramı ise 29 Temmuz’da idrak edilecek. Bu tarihlerden 1 hafta önce ikramiyelerin hesaplara aktarılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

4/4BAYRAM HARÇLIĞI AÇIKLAMASI

BAYRAM HARÇLIĞI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı tarafından 'bayram harçlığı başvurusu' ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.

Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir.

Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.

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#Öğrencilere Bayram Harçlığı#Bayram İkramiyesi#Bayram Harçlığı