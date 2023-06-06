Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, ne zaman yatacak? Kurban Bayramı bayram harçlığı ne kadar, kaç TL?

BAYRAM HARÇLIĞI ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Üniversite öğrencilerine verilmesi planlanan bayram harçlığıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Henüz ikramiye ücreti ve ödeme takvimi belli olmadı. Ancak emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde ödemeler yapılıyor.

Son olarak SSK ve Bağkur emeklileri için bayram ikramiyelerini 14 Nisan’da hesaplara yatırılmaya başlanacağı bilgisi paylaşıldı. Öğrencilere ödenecek bayram ikramiyesilerinin ise benzer şekilde Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yatırılması bekleniyor.

Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlayacak. Kurban Bayramı ise 29 Temmuz’da idrak edilecek. Bu tarihlerden 1 hafta önce ikramiyelerin hesaplara aktarılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.