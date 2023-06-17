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Öğrenci bayram harçlığı verilecek mi, ne zaman yatacak? Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvurusu var mı, doğru mu?

Güncelleme Tarihi:

#Öğrencilere Bayram Harçlığı#Öğrencilere 1000 TL Bayram Harçlığı#Üniversite Öğrencilerine Bayram Harçlığı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 12:35

Kurban Bayramı ikramiyeleri ile ilgili son dakika bilgiler gündemde yer alırken, öğrencilere bayram ikramiyesi de arastırılanlardan biri oldu. geçtiğimiz dönemlerde gündeme gelen öğrencilere bayram harçlığı başvuru detayları bu yıl da öğrenciler tarafından merak ediliyor. üniversite öğrencilerine bayram harçlığı verilip verilmeyeceğine dair sorular özellikle sosyal medyada hız kazandı. İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede bayram harçlığı başvurusu hakkında açıklama detaylarına dair açıklama yapılmıştı. Peki, öğrenci bayram harçlığı verilecek mi, ne zaman yatacak? Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvurusu var mı, doğru mu? İşte öğrenciye bayram ikramiyesi son durum...

1/4Öğrenci bayram harçlığı verilecek mi, ne zaman yatacak Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvurusu var mı, doğru mu

Öğrenci bayram harçlığı 2023 başvuru detayları, Kurban Bayramı öncesi aramalarda yer alıyor. Üniversite öğrencilerine bayram harçlığı başvurusu gençlerin son zamanlarda gündem maddelerinden biri oldu. AK Parti seçim beyannamesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız." ifadelerini kullanmasının ardından öğrencilere bayram ikramiyesi için beklentiler arttı. Peki, öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi? Öğrencilere bayram harçlığı başvuru detayları haberimizde...

2/4ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI VAR MI

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI VAR MI?

Üniversite öğrencilerine bayram harçlığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler haberimiz içerisine eklenecektir. Öğrencilere bayram harçlığı detaylarının Kurban Bayramı öncesi netleşmesi bekleniyor. Bayram harçlığının açıklanması dahiline 1000 TL olması öngörülüyor.

3/4ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU AÇIKLAMASI

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU AÇIKLAMASI!

İçişleri Bakanlığı tarafından 'bayram harçlığı başvurusu' ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.

Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir.

Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.

4/4ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ İNTERNET ERİŞİMİ

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ İNTERNET ERİŞİMİ!

Seçim öncesi Ak Parti seçim beyannamesinde "Üniversiteli gençlerimize 'Gençlik Kartı' uygulamasını başlatacağız. Bu karta sahip olan gençlerimize tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanma imkanı getireceğiz. Üniversiteli gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanı sağlayacağız." açıklaması yer aldı.

Ayrıca öğrencilere bir defaya mahsus vergisiz telefon satışı da Ak Parti seçim beyannamesi içerisinde bulunuyor.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-ogrenciye-vergisiz-telefon-satisi-basladi-mi-ne-zaman-baslayacak-universite-ogrencilerine-otvsiz-kdvsiz-cep-telefonu-ve-bilgisayar-satisi-son-durum-42284556

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