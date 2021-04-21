Niyet etmeden oruç tutulur mu? Diyanet bilgisi

İçerisinde olduğumuz Ramazan ayı boyunca oruç tutmak isteyen ancak uyuya kalan vatandaşlar, niyet etmeden oruç tutulur mu merak ediyorlar. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’na her yıl Ramazan ayında en çok yöneltilen sorulardan biri olan “Niyet etmeden oruç tutulur mu?” sorusuna işte, Diyanet’in yanıtı…
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1
Ramazan ayında oruç tutmak için mümkünse su ile niyet edilir. Ve niyet ettikten sonra da oruç başlamış olur ve bir şeyler yenip içilmez. Peki herhangi bir nedenden dolayı niyet etmeyi unutmuş ya da uyuyakalmış olan vatandaşlar yine de o gün oruca devam edebilir mi? Uyandıktan sonra da niyet edilir mi? Konuyla ilgili Diyanet bilgisini paylaşıyoruz.
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Niyet etmeden oruç tutulur mu?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir.
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Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, kefaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
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Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).