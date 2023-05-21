NEREDE OY KULLANACAĞIM? YSK 2. tur Seçmen kaydı sorgulama ekranı 2023

Seçimlerin 2. tura kalmasıyla beraber seçmen bilgi kağıdının geçerli olup olmadığı merak konusu oldu. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi’nde, adaylar %50’ye ulaşamadığı için ikinci tur seçimler yapılacak. YSK ikinci tur seçimlerin 28 Mayıs tarihinde düzenleneceğini açıkladı. Oy kullanacak vatandaşlar ikinci tur için 28 Mayıs'ta sandığa gidecek. Seçmen bilgi kağıtları ikinci tur seçimlerde de geçerli olacak. İşte, YSK "nerede oy kullanacağım" seçmen kaydı sorgulama bilgileri...