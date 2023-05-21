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NEREDE OY KULLANACAĞIM? YSK 2. tur Seçmen kaydı sorgulama ekranı 2023

Güncelleme Tarihi:

#Nerede Oy Kullanacağım#YSK#Seçmen Kaydı Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 17:26

28 Mayıs 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala seçmen kağıtları ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. e-Devlet YSK yurt için seçmen kaydı sorgulama yapan bireyler nerede oy kullanabileceklerini kolayca sorgulayabiliyor. Nerede oy kullanacağım? sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu. 2. tur seçim için seçmen kağıtları yeniden dağıtılacak. Peki, seçim yerleri değişecek mi? İşte, YSK 2. tur Seçmen kaydı sorgulama ekranı 2023

1/3NEREDE OY KULLANACAĞIM YSK 2. tur Seçmen kaydı sorgulama ekranı 2023

Seçimlerin 2. tura kalmasıyla beraber seçmen bilgi kağıdının geçerli olup olmadığı merak konusu oldu. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi’nde, adaylar %50’ye ulaşamadığı için ikinci tur seçimler yapılacak. YSK ikinci tur seçimlerin 28 Mayıs tarihinde düzenleneceğini açıkladı. Oy kullanacak vatandaşlar ikinci tur için 28 Mayıs'ta sandığa gidecek. Seçmen bilgi kağıtları ikinci tur seçimlerde de geçerli olacak. İşte, YSK "nerede oy kullanacağım" seçmen kaydı sorgulama bilgileri...

2/3NEREDE OY KULLANACAĞIM

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.

Not: "Nerede Oy Kullanacağım" bölümü sadece seçim dönemlerinde kullanıma sunulmaktadır.

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3/3İKİNCİ TUR SEÇİMLERDE AYNI SANDIKTA MI OY KULLANILACAK

İKİNCİ TUR SEÇİMLERDE AYNI SANDIKTA MI OY KULLANILACAK?

İkinci defa sandık başına gidecek seçmenler, ilk seçimde oy kullandıkları sandıklarda oy verecek.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-2-turda-18-yasina-girenler-oy-kullanacak-mi-28-mayista-18-yasini-dolduranlar-oy-verecek-mi-ysk-baskani-acikladi-42270909

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#Nerede Oy Kullanacağım#YSK#Seçmen Kaydı Sorgulama