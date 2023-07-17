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Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü Muharrem ayının kaçında? İşte 2023 Muharrem ayı başlangıcı

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#Muharrem Ayı#Aşure Günü#Muharrem Ayı Aşure
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 10:34

Muharrem ayı aşure günü tarihi 2023 yılı araştırmaları arasında yer alıyor. Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayı Müslümanlar tarafından manevi huzur ve heyecanla bekleniyor. Paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olan aşure dağıtımları, aşure günü ile beraber gerçekleşecek. “Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” şeklinde Peygamberimiz tarafından buyurulan muharrem ayının onuncu günü olan aşure günü oruç tutmak bazı âlimlere göre sünnet olarak ifade ediliyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü Muharrem ayının kaçında? İşte, Muharrem ayı aşure günü tarihi!

1/5Muharrem ayı ne zaman başlıyor Aşure günü Muharrem ayının kaçında İşte 2023 Muharrem ayı başlangıcı

Diyanet 2023 dini günler takvimi ile Hicri yılın ilk ayı Muharrem ayı tarihi belli oldu. Muharrem ayı orucu yanı sıra aşure günü de bu ay içerisinde yer alıyor. Bu yıl Muharrem ayı Temmuz ayında başlayacak, aşure günü ise Muharrem ayı 10. gün ile başlıyor. Peki, aşure günü ve muharrem ayı ne zaman, hangi tarihte? İşte, Muharrem ayı başlangıcı...

2/5MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlayacak. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.

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3/5MUHARREM AYI AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN

MUHARREM AYI AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü ise 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

4/5MUHARREM AYI ORUCU TUTMANIN HÜKMÜ

MUHARREM AYI ORUCU TUTMANIN HÜKMÜ

“Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)?

Muharrem’in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, “Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim.” (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek “Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

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5/5Muharrem ayı ne zaman başlıyor Aşure günü Muharrem ayının kaçında İşte 2023 Muharrem ayı başlangıcı

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem’in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

 

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