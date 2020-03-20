Cuma mesajları Miraç Kandili dilekleri ile paylaşılıyor - Resimli Cuma mesajları

Cuma mesajları geleneği devam ediyor. Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili yarın idrak edilecek. Bu nedenle cuma mesajları aynı zamanda kandil dileklerini içeriyor. Müslümanların hem dilek ve dualarını ilettiği hem de ibadetlerini yerine getirdiği cuma gününde paylaşabileceğiniz cuma mesajları örneklerini derledik. Sizler de cuma mesajları örneklerinden birini seçerek sevdiklerinize iletebilirsiniz. İşte resimli cuma mesajları...
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1
Gece yarısı itibariyle cuma mesajı araştırmaya başlayan vatandaşlar, sabah saatlerinde de paylaşımlarına devam ediyor. Müslümanların toplanma günü olan cuma gününü bir kez daha karşılamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, tarihi yaklaşan Miraç Kandili dileklerini ve dualarını da cuma mesajları aracılığıyla iletiyor. Sizler de Cuma mesajı alternatiflerinden birini seçerek uzakta olan sevdiklerinize veya ailenize Facebook, Twitter veya Instagram yoluyla iletebilirsiniz.
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Rabbim; Seni zikredenlerden, Sıkıntılara sabredenlerden, Sana şükredenlerden eyle Gecenizin akıbeti hayr olsun.
Cuma'mız ve Cumartesi kutlayacağımız Miraç Kandilimiz siz ve sevdikleriniz için mübarek olsun. Dualarınızda unutulmama dileğiyle.
“Leyle-i Miraç, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. "
Allah'ım…Nasıl ki efendimize en sıkıntılı zamanında Miraç ile moral verdin Ümmetinin içine düştüğü şu sıkıntılı zamanlarda bir moral ver..
Büyüklüğünle muamele et Ve hepimizi bağışla..
Selam ve dua ile… Rasulullah (sav) şöyle buyurdular: Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür.
RABBİM… Bizleri yoklukla, sıkıntıyla, hastalıkla ve sevdiklerimizle imtihan etme...
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Kul dediğin sabretmeli ki Ersin kemale, Iyi değilim demek ne haddimize. Şükürler olsun her halimize...
Ya Rabbi! Birlik ve beraberliğimizi, sabır ve metanetimizi artır! Acılarımızı dindir, umudumuzu zafere eriştir! Âmin...! Hayırlı Sağlıklı Cumalar.
Yüreği güzel insanları yolumuzdan, sabrı ve şükrü dilimizden, sağlık ve sıhhati bedenimizden…Ve hayırlı olan ne varsa bizden ve sevdiklerimizden eksik etme.
Ey insanların Rabbi! Rahatsızlığı gider! Şifâ veren sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki ardında hiç hastalık izi bırakmasın. (Hadis-i Şerif) Rabb'im sen Şâfi isminin hürmetine ümmet-i Muhammed'i sağlıktan ayırma.
Ya Rabbim! Senden Şafi isminle sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz. Ülkemizi, milletimizi her türlü musibetten, hastalıktan, felaketten koru.
Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız o emanet Allah'ın kitabı kur'an'dır Peygamber Efendimiz SAV. Hayırlı cumalar..
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Allah'ım! Lütfundan bize rızk ver, bizi rızkından mahrum etme, bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap, mübarek Miraç Kandili'nde katında bulunan nimetlere rağbetimizi arttır ve bizi gönül zengini eyle... Hayırlı cumalar....
Rabbim sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri mübarek Miraç kandili hatırına affı mağfiret eyle. Amin! Hayırlı cumalar...
'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Miraç Kandiliniz ve cumanız mübarek olsun.
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lmak istediğin yeri hayal et.. Ruhundaki melodiyi dinle.. Kalbini ferah tut. Olumsuz olan her şeyi aklından sil. Unutma hayat bir sınavdır. İyi bir öğrenci olmaktan asla vazgeçme’ Allah var, gam yok.#hayırlıcumalar
Her Geceye Bir Sabah Veren Elbette Her Sabaha Bir Umut Verir... Her Dile Dua Etme Kabiliyeti Veren Elbette O Duayı Kabul Etme İradesini Gösterir... Rabbim Dilimizi Duasız, Dualarımızı Cevapsız Bırakmasın...
Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. "Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru" derler.Âl-i imrân, 3/191Amin #HayırlıCumalar
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Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.
Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.
Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
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Rabbimiz buyurdu ki;"Her nefis ölümü tadacaktır.Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz."
(Enbiyâ Suresi 35. Ayet)
“Andolsun, Biz, bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan (onları anlamadan) tartışmaya çok düşkündür.”Kehf, 18/54
"Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semada bulunan da size merhamet etsin... "Cuma'mız mübarek olsun.
De ki: “Ey insanlar! Muhakkak ki size, Rabbinizden hak gelmiştir. Her kim (hakka uyarak) hidayet bulursa kendi lehine hidayet bulmuştur. Kim de (haktan yüz çevirerek) sapıtırsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Ben sizin üzerinize bir vekil de değilim.” 10/Yûnus , 108
8
Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!
Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.
Ömrümüzün hikâyesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Âmin, hayırlı cumalar dilerim
9
Sevaplar içinde cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. (Ramuz) Cuma günü günah işlemeden geçerse, diğer günler de selametle geçer. (İ.Gazali)
Rabbim Cuma'yı nurlandırdığı gibi gönlünüzü de nurlandırsın. Cumanız mübarek olsun, hayırlı Cumalar!
Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...