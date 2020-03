Cuma mesajları Miraç Kandili dilekleri ile paylaşılıyor - Resimli Cuma mesajları

lmak istediğin yeri hayal et..

Ruhundaki melodiyi dinle..

Kalbini ferah tut.

Olumsuz olan her şeyi aklından sil.

Unutma hayat bir sınavdır.

İyi bir öğrenci olmaktan asla vazgeçme’

Allah var, gam yok.#hayırlıcumalar



Her Geceye Bir Sabah Veren Elbette Her Sabaha Bir Umut Verir...

Her Dile Dua Etme Kabiliyeti Veren

Elbette O Duayı Kabul Etme İradesini Gösterir...

Rabbim Dilimizi Duasız, Dualarımızı Cevapsız Bırakmasın...



Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. "Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru" derler.Âl-i imrân, 3/191Amin #HayırlıCumalar