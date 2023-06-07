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Mesai saatleri kısalacak mı? 2023 Çalışma mesai saatleri değişti mi, 6 saat mi olacak? Eski Bakan Bilgin duyurmuştu!

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 01:45

Mesai saatleri değişecek mi? sorusu milyonlarca çalışanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Çalışma saatleri konusu hakkında Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 6 saat mesai açıklaması ile gözler atılacak adımlara çevrildi. Bu açıklamanın akabinde pek çok kişi, dünyada örneklerine rastlanan kısa çalışma saatlerinin Türkiye'de de uygulanıp uygulanmayacağını merak etmeye başladı. Eski Bakan Bilgin, konuyla ilgili olarak verimlilik açısından yapılan akademik çalışmalara atıfta bulunmuştu. Peki, mesai saatleri kısalacak mı, 6 saat mi olacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/3Mesai saatleri kısalacak mı 2023 Çalışma mesai saatleri değişti mi, 6 saat mi olacak Eski Bakan Bilgin duyurmuştu

Çalışma saatlerinin kısalıp kısalmayacağı, son gelişmeler ile çalışanlar tarafından takip ediliyor. Çalışma saatleri değişiyor mu, çalışma saatleri kısalıyor mu soruları Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 6 saat mesai açıklamaları ile dikkat çekti. Dünyada örneklerinin görülmeye başlandığı kısa çalışma saatleri için açıklamada bulunan Eski Bakan Bilgin verimlilik açısından akademik çalışmalar yapıldığına değindi. Ancak konu hakkında henüz yeni bir açıklama gelmedi. İşte, o konu hakkında bilgiler.

2/3ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK MI

ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK MI?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuştu. Eski Bakan Bilgin, yaklaşık 100 yıl önce emekçilerin çalışma sürelerinin kısaltılması için yaptıkları eylemleri hatırlatarak, şöyle dedi:

3/3Mesai saatleri kısalacak mı 2023 Çalışma mesai saatleri değişti mi, 6 saat mi olacak Eski Bakan Bilgin duyurmuştu

"İlk eylem Chicago’da çalışma sürelerinin 10 saate indirilmesi konusundaydı. Fakat daha sonra eylemler büyüdü. Dünya çapında yayıldı ve 8 saat talepleri ortaya çıktı. Yaklaşık yine 100 yıla yakındır veya 100 yıldan biraz daha fazla da dünyanın çeşitli ülkelerinde Uluslararası Çalışma Örgütü kuruluşuyla çalışma süreleri 8 saate indirildi. Şimdi bir başka çağda yaşıyoruz. Bu 8 saat talebinin olduğu dönem hepimizin bildiği gibi sanayi çağının başladığı dönemdi. Şimdi soru şu; bundan 100 sene önce işçiler 1 saatte ne kadar, çalışanlar 1 saatte ne kadar ürün üretiyordular, hizmet üretiyordular, bugün 1 saatte ne kadar üretiyorlar? Herhalde araya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik devrimle işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışan emekçilerin ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır. Bunun için artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıslarda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz.

Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız. İngiltere’de bir pilot çalışma yapıldı ve 6 saat uygulamasına geçildi. 6 saatten sonra bunun da yetersiz olduğu için 5 saat denemesi yapılıyor. Dünyanın pek çok yerinde başta akademisyenler olmak üzere bu çalışmalar yapılıyor."

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