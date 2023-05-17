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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Mayıs Merkez Bankası PPK Toplantısı hangi gün? MB toplantı tarihi!

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#Merkez Bankası Faiz Kararı#Merkez Bankası Toplantı Tarihi#Merkez Bankası PPK Toplantısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 22:07

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, piyasalar tarafından bekleniyor. Ekonomi grafiklerini yeniden şekillendiren Merkez Bankası, geçen ay martta 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu. TCMB Para Politikası Kurulu, mayıs ayı faiz kararını belirlemek için yeniden bir araya gelecek. Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılacak olan Merkez Bankası PPK Toplantısı sonrası mayıs ayı faiz kararı kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Mayıs Merkez Bankası PPK Toplantısı hangi gün? İşte, mayıs ayı Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi hakkında bilgiler.

1/4Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023 Mayıs Merkez Bankası PPK Toplantısı hangi gün MB toplantı tarihi

Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı faiz kararının ne zaman açıklanacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Nisan ayında faizi sabit bırakan Merkez Bankası'nın mayısta hangi yönde karar vereceği ve ekonomistlerin Merkez Bankası faiz beklentisi merak ediliyor. Takvime göre TCMB'nin bir sonraki toplantısı 25 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. Toplantı sonrası MB faiz kararı belli olacak. Peki, MB Toplantısı ne zaman? İşte, ayrıntılar.

2/4MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 25 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Karar aynı gün saat 14:00’te duyurulacak.

3/4NİSAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU

NİSAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası (TCMB), Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.

Talep ve maliyet unsurlarının, "bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya" devam ettiğine işaret edilen açıklamada, "Mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşeceği öngörülmektedir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizini sabit tutarak sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir" denildi.

4/4MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ

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