Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Mayıs Merkez Bankası PPK Toplantısı hangi gün? MB toplantı tarihi!

Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı faiz kararının ne zaman açıklanacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Nisan ayında faizi sabit bırakan Merkez Bankası'nın mayısta hangi yönde karar vereceği ve ekonomistlerin Merkez Bankası faiz beklentisi merak ediliyor. Takvime göre TCMB'nin bir sonraki toplantısı 25 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. Toplantı sonrası MB faiz kararı belli olacak. Peki, MB Toplantısı ne zaman? İşte, ayrıntılar.