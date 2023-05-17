Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Mayıs Merkez Bankası PPK Toplantısı hangi gün? MB toplantı tarihi!

NİSAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
Merkez Bankası (TCMB), Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi.
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.
Talep ve maliyet unsurlarının, "bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya" devam ettiğine işaret edilen açıklamada, "Mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşeceği öngörülmektedir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizini sabit tutarak sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir" denildi.