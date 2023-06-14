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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023 SON DURUM | Haziran ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi gün? Piyasalarda gözler Merkez Bankası PPK toplantı tarihinde

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 19:29

Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı için piyasalarda gözler toplantı takvimine çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine atanan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantı bu ay gerçekleşecek. Mayıs ayında faizi yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutan Merkez Bankası'nın haziran ayında vereceği faiz kararı piyasalara yön verecek. TCMB toplantısı ve faiz kararı, ekonominin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Öte yandan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz beklentisi de uzmanlar tarafından değerlendirilmeye başlandı. Peki, 2023 haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı hangi tarihte? İşte, Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih ve faiz beklentisi hakkında ayrıntılar.

1/4MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023 SON DURUM | Haziran ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi gün Piyasalarda gözler Merkez Bankası PPK toplantı tarihinde

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman sorusu, son gelişmeler ile gündemde yer almaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine Hafize Gaye Erkan'ın atanmasının ardından, piyasalarda tüm dikkatler Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının ardından TCMB’nin başına Hafize Gaye Erkan’ın getirilmesi, piyasalarda olumlu yankı buldu. Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı 22 Haziran tarihinde açıklanacak. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte, o konu hakkında bilgiler.

2/4MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı toplantısı 22 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. TCMB’de geçtiğimiz günlerde başkanlık görevine getirilen Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı sonrası faiz kararı saat 14:00’te duyurulacak.

3/4MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR?

Hürriyet Yazarı Zeynel Balcı köşesinde Merkez Bankası faiz beklentisini değerlendirdi. Balcı yazısında şu ifadelere yer verdi;

"Seçim sonrası beklendiği üzere Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının ardından TCMB’nin başına Hafize Gaye Erkan’ın getirilmesi, piyasalarda olumlu yankı buldu. İlk refleks sonrası piyasalar şimdi icraatlara odaklandı. Bu çerçevede yeni ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalar yakından takip edilecek. Ancak 22 Haziran’daki TCMB toplantısı ve faiz kararı, ekonomi politikasında olası bir değişimin ilk eşiği olarak görülüyor. Beklentiler, faiz artırımlarının başlayacağı yönünde. Mehmet Şimşek’in sıkça bütçe disiplini, uluslararası normlara dönüş, istikrar ve şeffaflık vurguları yeni politika açısından bir sinyal veriyor. Ama piyasa bu adımları ve gerçekleşmeleri görmek istiyor. Borsa İstanbul ve tahvil faiz oranlarındaki sert yükselişle beklentiler fiyatlandı. Döviz kurlarındaki politikanın ise rekabetçi ve gerçekçi kur kapsamında müdahale edilmemesi yönünde olduğu anlaşılıyor."

4/4TCMB MAYIS AYI FAİZ KARARI

TCMB MAYIS AYI FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. TCMB'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi.

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