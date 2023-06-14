MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023 SON DURUM | Haziran ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi gün? Piyasalarda gözler Merkez Bankası PPK toplantı tarihinde

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR?

Hürriyet Yazarı Zeynel Balcı köşesinde Merkez Bankası faiz beklentisini değerlendirdi. Balcı yazısında şu ifadelere yer verdi;



"Seçim sonrası beklendiği üzere Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının ardından TCMB’nin başına Hafize Gaye Erkan’ın getirilmesi, piyasalarda olumlu yankı buldu. İlk refleks sonrası piyasalar şimdi icraatlara odaklandı. Bu çerçevede yeni ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalar yakından takip edilecek. Ancak 22 Haziran’daki TCMB toplantısı ve faiz kararı, ekonomi politikasında olası bir değişimin ilk eşiği olarak görülüyor. Beklentiler, faiz artırımlarının başlayacağı yönünde. Mehmet Şimşek’in sıkça bütçe disiplini, uluslararası normlara dönüş, istikrar ve şeffaflık vurguları yeni politika açısından bir sinyal veriyor. Ama piyasa bu adımları ve gerçekleşmeleri görmek istiyor. Borsa İstanbul ve tahvil faiz oranlarındaki sert yükselişle beklentiler fiyatlandı. Döviz kurlarındaki politikanın ise rekabetçi ve gerçekçi kur kapsamında müdahale edilmemesi yönünde olduğu anlaşılıyor."