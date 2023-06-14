MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023 SON DURUM | Haziran ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi gün? Piyasalarda gözler Merkez Bankası PPK toplantı tarihinde

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman sorusu, son gelişmeler ile gündemde yer almaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine Hafize Gaye Erkan'ın atanmasının ardından, piyasalarda tüm dikkatler Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının ardından TCMB’nin başına Hafize Gaye Erkan’ın getirilmesi, piyasalarda olumlu yankı buldu. Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı 22 Haziran tarihinde açıklanacak. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte, o konu hakkında bilgiler.