×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI TABLOSU 2023 | Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? 5 aylık memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Memur Zammı 2023#Enflasyon Farkı Ne Kadar#Emekli Memur Zammı Tablosu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 00:22

Memur ve emekli zam oranı hesaplama tablosu, enflasyon rakamlarının açıklanması ile netleşmeye başladı. TÜİK mayıs ayı enflasyon oranı ile temmuz ayı memur ve emekli zammı tablosu göründü. Buna göre Mayıs'ta TÜFE 39,59 oldu. Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra zam tutarları netleşecek. Son ayın enflasyon rakamı açıklanmadığı için tutarlar şuan varsayım olarak yer alıyor. Peki, Temmuz emekli ve memur zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı ne kadar? İşte, memur emekli zammı 2023 ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/18MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI TABLOSU 2023 | Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak 5 aylık memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Temmuz ayı emekli memur zammı ne kadar olacak sorusu ilk beş ayın enflasyon rakamları ile ekonominin öne çıkan başlıklarından oldu. Asgari ücret zammı için çalışma tarihi netleşirken milyonlarca memur ve emekli de yılın 6 ayında alacakları zam oranlarını hesaplamaya başladı. Kamu kurumlarında farklı kategorilerde öğretmen, doktor, bekçi, zabıta, polis gibi görevlerde bulunanlar Temmuz ayı için bekleyişe geçti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarına ilişkin yaptığı son açıklamada en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söylemişti. Peki, emekli ve memur zammı kaç TL olacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

2/18EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Yani yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek. Bu rakamlara refah payı dahil değil. Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra zam tutarları netleşecek, şu anki hesaplanan tutarlar son enflasyon rakamı açıklanmadığı için varsayım olarak yer alıyor.

3/18MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI TABLOSU 2023 | Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak 5 aylık memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Buna göre:

* 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

* 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

* Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

* Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

* 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

* 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

4/185 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ BELLİ OLDU

5 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Mayıs'ta TÜFE 39,59 oldu. Bununla beraber emekli zammı ve memur zammı için 5 aylık zam oranı belli oldu.

5/18ERDOĞAN MEMUR MAAŞINI 22 BİN LİRA OLARAK AÇIKLAMIŞTI

ERDOĞAN MEMUR MAAŞINI 22 BİN LİRA OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarına ilişkin yaptığı son açıklamada en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söylemişti.

6/18EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 12 BİN 632 LİRA

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 12 BİN 632 LİRA

En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak.

7/18TOPLU SÖZLEŞME, ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI

TOPLU SÖZLEŞME, ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI

Temmuz ayında zamlı maaş alacak olan memur ve memur emeklilerinin zamları toplu sözleşmeden elde ettikleri zam oranı, Ocak-Temmuz 2023 dönemini içeren enflasyon farkı ve refah payının eklenmesiyle bulunuyor.

8/18MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI TABLOSU 2023 | Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak 5 aylık memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu
9/18MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI TABLOSU 2023 | Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak 5 aylık memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu
10/18MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI TABLOSU 2023 | Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak 5 aylık memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu
11/18MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI TABLOSU 2023 | Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak 5 aylık memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu
12/18MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI TABLOSU 2023 | Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak 5 aylık memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu
13/18MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI TABLOSU 2023 | Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak 5 aylık memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu
14/18MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI TABLOSU 2023 | Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak 5 aylık memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu
15/18MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI TABLOSU 2023 | Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak 5 aylık memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu
16/18MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI TABLOSU 2023 | Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak 5 aylık memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu
17/18MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI TABLOSU 2023 | Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak 5 aylık memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu
18/18MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI TABLOSU 2023 | Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak 5 aylık memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu
Haberle ilgili daha fazlası:
#Memur Zammı 2023#Enflasyon Farkı Ne Kadar#Emekli Memur Zammı Tablosu