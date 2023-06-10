MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI TABLOSU 2023 | Memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? 5 aylık memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu!

Temmuz ayı emekli memur zammı ne kadar olacak sorusu ilk beş ayın enflasyon rakamları ile ekonominin öne çıkan başlıklarından oldu. Asgari ücret zammı için çalışma tarihi netleşirken milyonlarca memur ve emekli de yılın 6 ayında alacakları zam oranlarını hesaplamaya başladı. Kamu kurumlarında farklı kategorilerde öğretmen, doktor, bekçi, zabıta, polis gibi görevlerde bulunanlar Temmuz ayı için bekleyişe geçti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarına ilişkin yaptığı son açıklamada en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söylemişti. Peki, emekli ve memur zammı kaç TL olacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.