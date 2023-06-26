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Memur maaş zammı 2023 farklı meslek grupları son durum! Temmuz’da öğretmen, polis, hemşire, bekçi, düz memur ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Memur maaş zammı hesaplama tablosu

Güncelleme Tarihi:

#Memur Maaş Zammı#Memur Maaşı Ne Kadar Olacak#2023 Temmuz Zammı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 07:21

Memur maaş zammı için kritik günlere girildi. Temmuz ayına kısa bir zaman kala farklı meslek gruplarında çalışan öğretmen, polis, bekçi, hemşire, imam, vaiz, doktor, başkomiser, uzman öğretmenler maaş zammıyla ilgili son gelişmelere odaklandı. Son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde asgari ücret %34.04 artarken yeni ücret 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptıkları açıklamalarda en düşük memur maaşlarının 22 bin lira olacağını ifade etti. En düşük memur 12 bin lira maaş alırken bu maaşın 22 bin lira seviyesine çıkarılması için %70 üzerinde zam yapılması gerekiyor. Ek ödemeler hariç üniversite mezunu 5/1 hemşire 15 bin 611 lira, 1/4 öğretmen 15 bin 793 lira, uzman öğretmen ise 18 bin 246 lira, 8/1 derecesinde görev yapan polis memuru 18 bin 235 lira maaş alıyor. Memur maaşlarına yapılacak zam oranlarını enflasyon ve refah payı belirleyecek. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre toplam enflasyon 15.26 oldu. Peki Temmuz’da memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, memur maaş zammı tablosu hesaplama yöntemi…

1/8Memur maaş zammı 2023 farklı meslek grupları son durum Temmuz’da öğretmen, polis, hemşire, bekçi, düz memur ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak Memur maaş zammı hesaplama tablosu



Memur maaş zammı için geri sayım başladı. Memurlara yılda iki kez toplu sözleşme zammına göre zam yapılıyor. Yapılan sözleşme gereği enflasyonun yüksek çıkması durumunda memurlar aradaki enflasyon farkını alıyor. Geçtiğimiz yıl memur ve emeklilere enflasyon tutarının üzerinde refah payı da katılarak %30 zam yapılmıştı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre memurların alacağı enflasyon farkı şimdiden 7.26 oldu. Son olarak Temmuz’un ilk haftası açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile beraber memurların alacağı enflasyon farkı netlik kazanacak. Memur maaş zammıyla ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada Maliye Bakanlığı ile yaptıkları çalışmaları hatırlatarak memur ve emekli maaş zammının Temmuz ayında Meclis’ten geçeceğini ifade etti. Devlet dairelerinde farklı meslek gruplarında çalışanlar ise kendi maaş zamlarına ilişkin araştırmalara hız verdi. Kamu işçisi zammı, asgari ücret zammı ve en düşük emekli zammı sonrasında memur maaşlarına yapılacak artış merak ediliyor. Peki 2023 Öğretmen, polis, bekçi ve hemşire maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte, memur zammında son durum…

2/82023 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK

2023 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Memur maaş zammında bu yıl enflasyon farkının yanı sıra refah payı eklemesi de yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının Temmuz ayında Meclis’ten geçeceğini ifade etti. Işıkhan açıklamasında en düşük memur maaşının net 22 bin olacağını bir kez daha hatırlattı.

Temmuz ayında hiçbir memurun maaşı 22 bin liranın altında kalmayacak. Bakan Işıkhan açıklamasının devamında hedeflerinin torba yasa ile paydaşları memnun edecek bir düzenleme olduğunu vurguladı.

Memur maaşları için Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 6 aylık enflasyon verileri belirleyici olacak. Son olarak Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyonu toplam 15.26 oldu.

3/8Memur maaş zammı 2023 farklı meslek grupları son durum Temmuz’da öğretmen, polis, hemşire, bekçi, düz memur ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak Memur maaş zammı hesaplama tablosu

 2023’ün ikinci yarısında görevdeki memurlar ile emeklileri maaşlarını yüzde 6 zamlı alacak. 2023’ün Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyonun yüzde 8’i geçmesi halinde de aradaki fark maaş zamlarına eklenecek. Enflasyon maaşının yanı sıra maaşlara refah payı da eklenecek.

Henüz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı memur zammı çalışmalarını tamamlamadı. Son olarak Haziran ayı enflasyonun açıklanması ve refah payı eklemesiyle beraber yeni zamlı maaşlar hesaplanacak. Ancak zam ihtimallerine göre maaş hesaplamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

4/82023 TEMMUZ ÖĞRETMEN, POLİS,HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLACAK

2023 TEMMUZ ÖĞRETMEN, POLİS,HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı şu an 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu maaşının 22 bin liraya çıkarılması durumunda en düşük memur maaşına yaklaşık yüzde %74 oranında zam yapılmış olacak. Öğretmen, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarına %30, 40 ve 50 oranında zam yapılması durumunda olası maaşlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Hatırlatma: Maaş hesaplamalarına bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gşbş mdeneker dahşk edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği ise çalışmayan eş ve 2 çocuk esas alınarak hesaplanmıştır.

Üniversite mezunu bir memur 9/1 derecesinde Ocak zammı ile beraber 12 bin 632 lira alıyor. Maaşına %30 zam yapılması durumunda yeni maaşı 3789 TL artarak 16 bin 422 lira olacak. İşte, diğer tutarlar;

Üniversite mezunu memura % 40 zam yapılması durumunda 5052 TL artış yapılacak ve maaşı 17.685 TL olacak. Yüzde %50 zam yapılması durumunda ise maaşı 6316 lira artacak ve 18 bin 948 lira olacak.

5/8ÖĞRETMEN VE UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI

ÖĞRETMEN VE UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI

Öğretmenlik kariyer basamakları sınavlarına katılarak uzman öğretmen olanlar mevcut Ocak ayı zammıyla beraber 1/4 derecesinde 18 bin 246 lira maaş alıyor. Zam oranının %30 olması durumunda yeni maaşı 23 bin 720 lira olacak, %40 zam olması durumunda 7298 TL artarak 25 bin 544 TL olacak.

Normal öğretmen olarak 1/4 görev yapan öğretmenler 15 bin 793 lira maaş alıyor. %30 zam durumunda 20 bin 531 lira, %40 zam durumunda 22 bin 110 lira, %50 zam durumunda ise Temmuz’da maaşı 23 bin 690 lira olacak.

 

6/8POLİS VE BAŞKOMİSER MAAŞI

POLİS VE BAŞKOMİSER MAAŞI

8/1 derecesinde polis memur olanların güncel maaşı 18 bin 235 liradır. %30 zam yapılması durumunda 20 bin 531 lira, %40 zam yapılması durumunda 25.529 lira, %50 zam olması durumunda ise maaşı 27 bin 353 liraya çıkacak.

Başkomiser 3/1 derecesinde mevcut maaşlar 20 bin 873 TL olarak belirlendi. %30 zam olması durumunda 27 bin 135 lira, %50 zam olması durumunda ise maaş 31 bin 310 liraya yükselecek.

7/8HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLACAK

HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Üniversite mezunu 5/1 derecesinde bir hemşirenin mevcut maaşı ek ödemeler haricinde 15 bin 611 TL olarak biliniyor. Yüzde %30 zam yapılması durumunda 20 bin 294 lira, %40 zam olması durumunda 31 bin 855 lira, %50 zam olması durumunda ise 23 bin 417 TL maaş alacak. Diğer meslek gruplarının maaş hesaplamalarına tablo üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not: Memur maaşı zam oranları kesin olarak Temmuz ayı içerisinde belirlenecek. Hazırlanan hesaplamalar zam oranları ihtimaline karşı maaşlar yer almaktadır.

8/8HAZİRAN AYI ENFLASYONU BEKLENİYOR

HAZİRAN AYI ENFLASYONU BEKLENİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her yeni ayda bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklıyor. Mayıs enflasyonu son olarak 0.04 olarak duyuruldu. Memur ve emeklilerin alacağı enflasyon farkları Haziran ayı enflasyon rakamına göre netlik kazanacak. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz tarihinde açıklanacak.

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