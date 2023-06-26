2023 TEMMUZ ÖĞRETMEN, POLİS,HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
En düşük memur maaşı şu an 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu maaşının 22 bin liraya çıkarılması durumunda en düşük memur maaşına yaklaşık yüzde %74 oranında zam yapılmış olacak. Öğretmen, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarına %30, 40 ve 50 oranında zam yapılması durumunda olası maaşlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Hatırlatma: Maaş hesaplamalarına bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gşbş mdeneker dahşk edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği ise çalışmayan eş ve 2 çocuk esas alınarak hesaplanmıştır.
Üniversite mezunu bir memur 9/1 derecesinde Ocak zammı ile beraber 12 bin 632 lira alıyor. Maaşına %30 zam yapılması durumunda yeni maaşı 3789 TL artarak 16 bin 422 lira olacak. İşte, diğer tutarlar;
Üniversite mezunu memura % 40 zam yapılması durumunda 5052 TL artış yapılacak ve maaşı 17.685 TL olacak. Yüzde %50 zam yapılması durumunda ise maaşı 6316 lira artacak ve 18 bin 948 lira olacak.