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MEMUR ZAMMI 2023: Temmuz'da memur maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Enflasyon farkı belli oldu mu?

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#Memur Maaş Zammı#Memur Maaşı Ne Kadar Olacak#Enflasyon Farkı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 13:43

Memur maaşı Temmuz zammı son gelişmelerle yakından takip ediliyor. 2023 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranları memur maaşlarına yapılacak zamlar da belirleyici olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklama en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseleceğini belirtmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla da Temmuz zammı belli olacak. Peki memur maaşları Temmuz ayında ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte konu hakkında ayrıntılar...

1/3MEMUR ZAMMI 2023: Temmuzda memur maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek Enflasyon farkı belli oldu mu

Memur maaşı hesaplama tablosu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Memur ve emekli maaşları 6 aylık enflasyon verilerine göre netleşiyor. Ayrıca özel sektör çalışanlarını etkileyen asgari ücret dolaylı olarak memur ve emekli zamlarını da etkileyecek. Ödemeler çalışan yıla oranla kıdeme göre değişiklik gösterebilir. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla zam oranı da netlik kazanacak. Peki Temmuz ayında en düşük memur aylığı ne kadar olacak? İşte 2023 memur zammı hakkında ayrıntılı bilgiler...

2/3MEMUR MAAŞI TEMMUZ AYINDA NE KADAR OLACAK

MEMUR MAAŞI TEMMUZ AYINDA NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamada enflasyona karşı gerekli adımları atacaklarını ifade ederek en düşük emekli maaşının 7.500 TL’ye çıkardıklarına vurgu yaptı.

Maaşları daha da arttırmanın çalışmalarını yaptıklarına dikkat çeken Erdoğan “Memurların en düşük maaşını Temmuz'da 22 bin liraya yükseltme sözünü verdik.” dedi. Açıklamasının devamında ise “ Emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alacağız gereken adımları atacağız.” ifadelerini kullandı.

3/3ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU MU

ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU MU?

Memur ve emekli maaşı zamları TÜİK tarafından açıklanan enflasyona göre belirleniyor. TÜİK verilerine göre, enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.

4 aylık enflasyon yüzde 15,21 olarak gerçekleşti. Bu rakam milyonlarca memur ve emeklinin zammı için belirleyici rol oynuyor.

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak. Böylece memur ve emeklilerin zam oranı da netlik kazanacak.

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