MEMUR ZAMMI 2023: Temmuz'da memur maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Enflasyon farkı belli oldu mu?

ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU MU?

Memur ve emekli maaşı zamları TÜİK tarafından açıklanan enflasyona göre belirleniyor. TÜİK verilerine göre, enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.



4 aylık enflasyon yüzde 15,21 olarak gerçekleşti. Bu rakam milyonlarca memur ve emeklinin zammı için belirleyici rol oynuyor.



Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak. Böylece memur ve emeklilerin zam oranı da netlik kazanacak.