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MEMUR EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2023 SON DURUM | Memur ve emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte maaş hesaplama tablosu!

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#Memur Zammı 2023#Enflasyon Farkı Ne Kadar#Memur Emekli Temmuz Zammı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 19:00

Memur emekli zammı temmuz 2023 son durum gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon oranı ile memur ve emekli maaşı hesaplama tablosu görüldü. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söyledi. Öğretmen, doktor, polis, başkomiser, uzman öğretmen, hemşire, ön lisan, lisans ve ortaöğretim mezunu memurlar yeni dönemde alacakları zam oranları Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak. Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Peki, memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Memur emekli maaşı zamları ne zaman açıklanacak? İşte, maaş hesaplama tablosu ile ilgili bilgiler.

1/18MEMUR EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2023 SON DURUM | Memur ve emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak Zam oranı ne zaman açıklanacak İşte maaş hesaplama tablosu

Temmuz emekli ve memur zammı ne kadar olacak? sorusu enflasyon oranlarının açıklanmasına günler kala, vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu. Asgari ücret temmuz zammının belirlenmesinin ardından memur emekli temmuz zammı 2023 için beklentiler arttı. Kamu kurumlarında farklı kategorilerde öğretmen, doktor, bekçi, zabıta, polis gibi görevlerde bulunanlar Temmuz ayı için bekleyişe geçerken, Bakan Işıkhan, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemenin hangi safhada olduğuyla ilgili, "Bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile iş birliği halinde çalışıyoruz." demişti. Son olarak Temmuz’un ilk haftası açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile beraber memurların alacağı enflasyon farkı netlik kazanacak. Peki, memur ve emekli zammında son durum ne? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

2/182023 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK

2023 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Memur maaş zammında bu yıl enflasyon farkının yanı sıra refah payı eklemesi de yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının Temmuz ayında Meclis’ten geçeceğini ifade etti. Işıkhan açıklamasında en düşük memur maaşının net 22 bin olacağını bir kez daha hatırlattı.

Temmuz ayında hiçbir memurun maaşı 22 bin liranın altında kalmayacak. Bakan Işıkhan açıklamasının devamında hedeflerinin torba yasa ile paydaşları memnun edecek bir düzenleme olduğunu vurguladı.

Memur maaşları için Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 6 aylık enflasyon verileri belirleyici olacak. Son olarak Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyonu toplam 15.26 oldu.

3/18MEMUR EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2023 SON DURUM | Memur ve emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak Zam oranı ne zaman açıklanacak İşte maaş hesaplama tablosu

 2023’ün ikinci yarısında görevdeki memurlar ile emeklileri maaşlarını yüzde 6 zamlı alacak. 2023’ün Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyonun yüzde 8’i geçmesi halinde de aradaki fark maaş zamlarına eklenecek. Enflasyon maaşının yanı sıra maaşlara refah payı da eklenecek.

Henüz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı memur zammı çalışmalarını tamamlamadı. Son olarak Haziran ayı enflasyonun açıklanması ve refah payı eklemesiyle beraber yeni zamlı maaşlar hesaplanacak.

4/18EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI HESAPLAMASI

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI HESAPLAMASI

Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Yani yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek. Bu rakamlara refah payı dahil değil. Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra zam tutarları netleşecek, şu anki hesaplanan tutarlar son enflasyon rakamı açıklanmadığı için varsayım olarak yer alıyor.

5/18MEMUR EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2023 SON DURUM | Memur ve emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak Zam oranı ne zaman açıklanacak İşte maaş hesaplama tablosu

Buna göre:

* 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

* 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

* Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

* Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

* 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

* 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

6/185 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ BELLİ OLDU

5 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Mayıs'ta TÜFE 39,59 oldu. Bununla beraber emekli zammı ve memur zammı için 5 aylık zam oranı belli oldu.

7/18EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 12 BİN 632 LİRA

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 12 BİN 632 LİRA

En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak.

8/18TOPLU SÖZLEŞME, ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI

TOPLU SÖZLEŞME, ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI

Temmuz ayında zamlı maaş alacak olan memur ve memur emeklilerinin zamları toplu sözleşmeden elde ettikleri zam oranı, Ocak-Temmuz 2023 dönemini içeren enflasyon farkı ve refah payının eklenmesiyle bulunuyor.

9/18MEMUR EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2023 SON DURUM | Memur ve emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak Zam oranı ne zaman açıklanacak İşte maaş hesaplama tablosu
10/18MEMUR EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2023 SON DURUM | Memur ve emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak Zam oranı ne zaman açıklanacak İşte maaş hesaplama tablosu
11/18MEMUR EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2023 SON DURUM | Memur ve emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak Zam oranı ne zaman açıklanacak İşte maaş hesaplama tablosu
12/18MEMUR EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2023 SON DURUM | Memur ve emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak Zam oranı ne zaman açıklanacak İşte maaş hesaplama tablosu
13/18MEMUR EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2023 SON DURUM | Memur ve emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak Zam oranı ne zaman açıklanacak İşte maaş hesaplama tablosu
14/18MEMUR EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2023 SON DURUM | Memur ve emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak Zam oranı ne zaman açıklanacak İşte maaş hesaplama tablosu
15/18MEMUR EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2023 SON DURUM | Memur ve emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak Zam oranı ne zaman açıklanacak İşte maaş hesaplama tablosu
16/18MEMUR EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2023 SON DURUM | Memur ve emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak Zam oranı ne zaman açıklanacak İşte maaş hesaplama tablosu
17/18MEMUR EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2023 SON DURUM | Memur ve emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak Zam oranı ne zaman açıklanacak İşte maaş hesaplama tablosu
18/18MEMUR EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2023 SON DURUM | Memur ve emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak Zam oranı ne zaman açıklanacak İşte maaş hesaplama tablosu
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