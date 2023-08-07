Lyme hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Bella Hadid Lyme hastalığı tedavi sürecini paylaştı!

Lyme hastalığı belirtileri nelerdir?

Lyme hastalığının belirti ve semptomları değişir. Genellikle aşamalar halinde ortaya çıkarlar, ancak aşamalar örtüşebilir.

Erken belirtiler ve semptomlar

Bir sivrisinek ısırığının yumrusuna benzer küçük, kırmızı bir yumru, genellikle bir kene ısırığı veya kene çıkarma yerinde ortaya çıkar ve birkaç gün içinde düzelir. Bu normal durum Lyme hastalığını göstermez.

Bununla birlikte, bu belirti ve semptomlar, enfekte olmanızdan sonraki bir ay içinde ortaya çıkabilir:

Döküntü: Enfekte bir kene ısırmasından üç ila 30 gün sonra, bazen merkezde temizlenen ve boğa gözü paterni oluşturan genişleyen kırmızı bir alan görünebilir. Döküntü (eritema migrans) günler içinde yavaş yavaş genişler ve 12 inç (30 santimetre) çapında yayılabilir. Genellikle kaşıntılı veya ağrılı değildir ancak dokunulduğunda sıcak gelebilir.

Eritema migrans: Lyme hastalığı olan herkeste döküntü geliştirmese de, Lyme hastalığının ayırt edici özelliklerinden biridir. Bazı insanlar bu döküntüyü vücutlarında birden fazla yerde geliştirir.

Diğer semptomlar: Döküntüye ateş, titreme, yorgunluk, vücut ağrıları, baş ağrısı, boyun sertliği ve şişmiş lenf düğümleri eşlik edebilir.