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Lyme hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Bella Hadid Lyme hastalığı tedavi sürecini paylaştı!

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 10:31

Podyumların en başarılı modellerinden biri olan Bella Hadid yakalandığı Lyme Hastalığı yüzünden çok uzun yıllardır büyük sıkıntılar çekiyor. Bella Hadid hastalığı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tedavi sürecinden bahsetti. Bella Hadid'in hastalığı bu paylaşımla yeniden gündeme geldi. Lyme hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Bella Hadid Lyme hastalığı ile ilgili son paylaşımı...

1/5Lyme hastalığı nedir, belirtileri nelerdir Bella Hadid Lyme hastalığı tedavi sürecini paylaştı

Bella Hadid bir süredir Lyme hastalığı ile mücadele ediyor. 15 yıldır Lyme hastalığıyla mücadele eden ünlü modelin hastalığı günlük tedavi gerektirecek kadar ilerledi ve Bella Hadid'in normal yaşantısını artık sürdürememesine neden oldu. Ünlü model son olarak “Küçüklük halim şimdiki beni ve kendimden her şeye rağmen kendimden vazgeçmediğimi görse çok gurur duyardı” sözlerinin yer aldığı paylaşımıyla hayranlarını duygulandırdı. Bella Hadid'in hastalığı bu paylaşımla yeniden gündeme geldi. Peki, Lyme hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Lyme hastalığı tedavisi hakkında bilgiler...

2/5Lyme hastalığı nedir

Lyme hastalığı nedir?

Lyme, enfekte kenelerin ısırması sonucunda vücuda taşınan Borrelia burdorferi bakterisi sebebiyle ortaya çıkar. İlk önce kenenin ısırdığı bölgede oluşan kızarıklıklarla ilk sinyali veren hastalık sonrasında çok daha şiddetli belirtilerle kendini belli eder.

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3/5Lyme hastalığı belirtileri nelerdir

Lyme hastalığı belirtileri nelerdir?

Lyme hastalığının belirti ve semptomları değişir. Genellikle aşamalar halinde ortaya çıkarlar, ancak aşamalar örtüşebilir.

Erken belirtiler ve semptomlar

Bir sivrisinek ısırığının yumrusuna benzer küçük, kırmızı bir yumru, genellikle bir kene ısırığı veya kene çıkarma yerinde ortaya çıkar ve birkaç gün içinde düzelir. Bu normal durum Lyme hastalığını göstermez.

Bununla birlikte, bu belirti ve semptomlar, enfekte olmanızdan sonraki bir ay içinde ortaya çıkabilir:

Döküntü: Enfekte bir kene ısırmasından üç ila 30 gün sonra, bazen merkezde temizlenen ve boğa gözü paterni oluşturan genişleyen kırmızı bir alan görünebilir. Döküntü (eritema migrans) günler içinde yavaş yavaş genişler ve 12 inç (30 santimetre) çapında yayılabilir. Genellikle kaşıntılı veya ağrılı değildir ancak dokunulduğunda sıcak gelebilir.

Eritema migrans: Lyme hastalığı olan herkeste döküntü geliştirmese de, Lyme hastalığının ayırt edici özelliklerinden biridir. Bazı insanlar bu döküntüyü vücutlarında birden fazla yerde geliştirir.

Diğer semptomlar: Döküntüye ateş, titreme, yorgunluk, vücut ağrıları, baş ağrısı, boyun sertliği ve şişmiş lenf düğümleri eşlik edebilir.

4/5Lyme hastalığı nedir, belirtileri nelerdir Bella Hadid Lyme hastalığı tedavi sürecini paylaştı

Daha sonraki belirti ve semptomlar

Tedavi edilmezse, takip eden haftalar veya aylar içinde Lyme enfeksiyonunun yeni belirti ve semptomları ortaya çıkabilir. Bunlar şunları içerir:

Eritema migrans: Döküntü vücudunuzun diğer bölgelerinde görünebilir.

Eklem ağrısı: Şiddetli eklem ağrısı ve şişme nöbetleri özellikle dizlerinizi etkiler, ancak ağrı bir eklemden diğerine geçebilir.

Nörolojik problemler: Enfeksiyondan haftalar, aylar hatta yıllar sonra beyninizi çevreleyen zarlarda iltihaplanma (menenjit), yüzünüzün bir tarafında geçici felç (Bell felci), uzuvlarınızda uyuşma veya güçsüzlük ve kas hareketlerinde bozulma gelişebilir.

 

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5/5Lyme hastalığı tedavisi

Lyme hastalığı tedavisi

Lyme hastalığı tedavisi evresine göre değişiklik gösterir. Eğer hastalık ilk evrede ise antibiyotik tedavisi uygulanır. Ancak ileri evrelerde hastalığın etki alanı daha fazla olduğundan farklı antibiyotikler ve Nonsteroidik Anti-Enflamatuar ilaçlar kullanılır. Hastalığın 3.evresinde ise artan kalp ve eklem şikayetlerini önlemek için antibiyotik ve diğer tedavi yöntemleri tercih edilir.

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