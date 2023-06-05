×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

GÜNCEL KURBANLIK FİYATLARI 2023 | Kurban pazarları ne zaman kurulacak? Küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı kurbanlık kilogram fiyatları belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Kurbanlık Fiyatları 2023#Küçükbaş Hayvan Fiyatları Ne Kadar#Büyükbaş Hayvan Fiyatı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 07:02

Kurban Bayramı için sayılı günler kala Kurbanlık fiyatları 2023 netleşmeye başladı. Kurban Bayramı süresince kurulacak kurban pazarlarında büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık alacak olan vatandaşlar, ortalama fiyat bilgisine odaklandı. 28 Haziran tarihinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na günler kala Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan fiyatlarını açıkladı. Yardımcı, küçükbaş hayvanların 7 bin TL'den başlayacağı bilgisini aktardı. Koyun, kuzu, tosun ve dana fiyatları canlı hayvanın kilogramına göre değişecek. Peki, küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, kurbanlık fiyatları 2023 ile ilgili bilgiler.

1/5GÜNCEL KURBANLIK FİYATLARI 2023 | Kurban pazarları ne zaman kurulacak Küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları ne kadar, kaç TL Canlı kurbanlık kilogram fiyatları belli oldu

Kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatı kaç TL? gibi sorular yanıt bulmaya başladı. Her sene bayram öncesi kurbanlık fiyatları yetkililer tarafından açıklanıyor. Bu sene henüz Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarafından kurbanlık fiyatları hakkında bir açıklama gelmezken Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kurban fiyatları hakkında bilgi verdi. Dini vecibelerini yerine getirecek olan vatandaşlar piyasalardaki kurbanlık koç, koyun, dana fiyatları, kurban pazarına giderek fikir edinecekler. Yardımcı'nın açıklamasına göre küçükbaş hayvanların 7 bin TL, büyükbaşların ise 84 bin TL'den başlayacak.

2/5KÜÇÜKBAŞ (KOÇ, KOYUN) VE BÜYÜKBAŞ (TOSUN, DANA) KURBANLIK FİYATLARI 2023 NE KADAR

KÜÇÜKBAŞ (KOÇ, KOYUN) VE BÜYÜKBAŞ (TOSUN, DANA) KURBANLIK FİYATLARI 2023 NE KADAR?

Kurban Bayramı’na sayılı gün kala, Türkiye'deki küçükbaş ve büyükbaş varlığı ve fiyatları merak konusu oldu. Geçen yıl Kurban Bayramı’nda 1 milyona yakın büyükbaş, 22 milyon civarı da küçükbaş hayvan satışı gerçekleşti.

2023 yılı kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvan oranını değerlendiren Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, hayvan sayısının yeterli düzeyde olduğunu belirtti. Türkiye genelinde 20 milyon büyükbaş, 64 milyon küçükbaş hayvan olduğunu belirten Yardımcı, et fiyatlarına dikkati çekti. Fiyatların normal olduğunu da belirten Başkan Yardımcı, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının 140-160 TL arasında olduğunu söyledi.

3/5GÜNCEL KURBANLIK FİYATLARI 2023 | Kurban pazarları ne zaman kurulacak Küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları ne kadar, kaç TL Canlı kurbanlık kilogram fiyatları belli oldu

Yardımcı, “Fiyatlar biraz geçen seneyi aratıyor. Yem ve besicilik maliyetlerinden dolayı fiyatlar arttı, ancak anormal değil. Geçen sene ete hiç zam olmadı. Daha yeni yüzde 100 zam geldi. Piyasada canlı küçükbaş 140-160 TL arası, büyükbaş 150-160 TL arasında" dedi.

Osman Yardımcı, kilogram fiyatlarının yanı sıra vatandaşın cebinden kurbanlık almak için çıkacak asgari rakamı da açıkladı. Kurban pazarlarının yakın zamanda kurulmaya başlayacağını belirten Yardımcı, “Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak" diye konuştu.

Et fiyatlarının piyasa koşullarına göre normal olduğunu, Kurban Bayramı öncesinde yapılan spekülasyonlara vatandaşın inanmaması gerektiğini kaydeden Osman Yardımcı, aile işletmelerinin desteklenmesiyle bu sorunun ortadan kaldırılabileceğini söyledi. Avrupa'da aile işletmelerinin desteklendiğini kaydeden Yardımcı, bu yöntemin en hızlı şekilde hükümet tarafından desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

4/5BÜYÜKBAŞ HAYVAN HİSSE FİYATI

BÜYÜKBAŞ HAYVAN HİSSE FİYATI

Osman Yardımcı, kilogram fiyatlarının yanı sıra vatandaşın cebinden kurbanlık almak için çıkacak asgari rakamı da açıkladı. Kurban pazarlarının yakın zamanda kurulmaya başlayacağını belirten Yardımcı, “Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak" diye konuştu.

5/5GÜNCEL KURBANLIK FİYATLARI 2023 | Kurban pazarları ne zaman kurulacak Küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları ne kadar, kaç TL Canlı kurbanlık kilogram fiyatları belli oldu

Et fiyatlarının piyasa koşullarına göre normal olduğunu, Kurban Bayramı öncesinde yapılan spekülasyonlara vatandaşın inanmaması gerektiğini kaydeden Osman Yardımcı, aile işletmelerinin desteklenmesiyle bu sorunun ortadan kaldırılabileceğini söyledi. Avrupa'da aile işletmelerinin desteklendiğini kaydeden Yardımcı, bu yöntemin en hızlı şekilde hükümet tarafından desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kurbanlık Fiyatları 2023#Küçükbaş Hayvan Fiyatları Ne Kadar#Büyükbaş Hayvan Fiyatı