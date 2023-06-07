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KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2023 | Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu, ne zaman? Özel sektörde bayram tatili kaç gün? Cumhurbaşkanı Erdoğan tatil günlerini duyurdu!

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 01:25

Kurban Bayramı tatili kaç gün 2023? sorusu yanıtını buldu. Milyonlarca kamu çalışanının günlerdir beklediği Kurban Bayramı tatili 2023 belli oldu. Müslümanların manevi heyecanla beklediği Kurban Bayramı, birinci günü ile beraber tam 4 gün idrak edilecek. Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz ile beraber Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Takvime göre bu sene Kurban Bayramı haziran ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı tatili 9 gün olması için beklentiler artarken, Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tatil günlerini duyurdu. Buna göre memurlar idari izin kapsamına alınacak. Peki, özel sektör için bayram tatili kaç gün, 9 gün oldu mu? 9 günlük bayram tatili ne zaman? İşte, Kurban Bayramı tatili günleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/4KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2023 | Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu, ne zaman Özel sektörde bayram tatili kaç gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tatil günlerini duyurdu

Bayram tatili ne zaman 2023? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? gibi konular gündemin öne çıkan başlıklarından olmuştu. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı tatili, arefe günü ile beraber 3,5 gün olmuştu. Kısa süren bayram tatilinde şehir dışına çıkamayan çalışanlar, Kurban Bayramı ne zaman? sorusuna yanıt aramaya başladı. 6 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili idari mi resmi tatil mi? İşte, o konular hakkında bilgiler.

2/4KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

6 Haziran tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatili hakkında şunları söyledi;

"Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. Bu kararımızın da tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

3/4KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

2023 Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı
28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün
29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün
30 Temmuz 2023 Cuma: Kurban Bayramı 3. gün
1 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün

 

4/4ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA BAYRAM İZNİ KAÇ GÜN

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA BAYRAM İZNİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı izinleri memur ve kamu çalışanları için belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre çalışanlar tatil boyunca idari izinli olacak. Ancak özel sektör çalışanlarının izin günleri şirket tarafından belirleniyor. Özel sektör bayram tatili idari izni özel sektör çalışanlarını kapsamıyor.

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