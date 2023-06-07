KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2023 | Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu, ne zaman? Özel sektörde bayram tatili kaç gün? Cumhurbaşkanı Erdoğan tatil günlerini duyurdu!

Bayram tatili ne zaman 2023? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? gibi konular gündemin öne çıkan başlıklarından olmuştu. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı tatili, arefe günü ile beraber 3,5 gün olmuştu. Kısa süren bayram tatilinde şehir dışına çıkamayan çalışanlar, Kurban Bayramı ne zaman? sorusuna yanıt aramaya başladı. 6 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili idari mi resmi tatil mi? İşte, o konular hakkında bilgiler.