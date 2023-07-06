KPSS TERCİH KILAVUZU 2023 YAYIMLANDI || KPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM 2023 KPSS tercihleri başladı!

KPSS-2023/1 tercih kılavuzu yayımlandı. KPSS-2023/1 Bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına 1. yerleştirme süreci ÖSYM takviminde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek. Adaylar, yayınlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre tercihlerini şekillendirecek. Ayrıca tercih kılavuzuyla beraber kadroların dağılımları, branş ve kontenjanları da belli oldu. Peki KPSS-2023/1 tercihleri ne zaman, hangi tarihte bitiyor? İşte 2023 KPSS tercih kılavuzu detayları...