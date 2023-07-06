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KPSS TERCİH KILAVUZU 2023 YAYIMLANDI || KPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM 2023 KPSS tercihleri başladı!

Güncelleme Tarihi:

#KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu#KPSS Tercihleri#KPSS Tercih Kılavuzu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 11:51

ÖSYM 2023 KPSS/1 tercih kılavuzu yayımlandı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Sınava katılacak olan adaylar KPSS tercihleri ne zaman başlıyor, son gün ne zaman merak ediyor. 2023 KPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte, ÖSYM 2023 KPSS tercih kılavuzu...

1/3KPSS TERCİH KILAVUZU 2023 YAYIMLANDI || KPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır ÖSYM 2023 KPSS tercihleri başladı

KPSS-2023/1 tercih kılavuzu yayımlandı. KPSS-2023/1 Bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına 1. yerleştirme süreci ÖSYM takviminde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek. Adaylar, yayınlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre tercihlerini şekillendirecek. Ayrıca tercih kılavuzuyla beraber kadroların dağılımları, branş ve kontenjanları da belli oldu. Peki KPSS-2023/1 tercihleri ne zaman, hangi tarihte bitiyor? İşte 2023 KPSS tercih kılavuzu detayları...

2/3KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 6 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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3/3KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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