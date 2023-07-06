KPSS TERCİH KILAVUZU 2023 YAYIMLANDI || KPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM 2023 KPSS tercihleri başladı!

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 6 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.