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KPSS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM 2023 KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? KPSS soru kitapçığı PDF görüntüleme ekranı

Güncelleme Tarihi:

#KPSS Soru Ve Cevapları#KPSS Soruları#KPSS Cevap Anahtarı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 12:49

KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları 2023 sınavın başlamasıyla birlikte takip ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 29-30 Temmuz'da gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarında 183 bin 252 aday katılacak. Adaylar ise sınav sonuçlarının birlikte açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. Adaylar sınavdan elde ettikleri puanlarla açılan kadrolara müracaat edebilecek. Kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerini içeren 2023-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1'nci oturumu 29 Temmuz cumartesi günü saat 10.15’te; hukuk, iktisat ve maliye testlerini kapsayan 2'nci oturum ise aynı gün saat 15.45'te gerçekleştirildi. İşletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan 3'üncü ve son oturum ise 30 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. Alan Bilgisi cevap anahtarı kitapçıkları PDF olarak ÖSYM.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar, Alan Bilgisi KPSS cevap anahtarı kitapçıklarını indirebilecekler. Peki, KPSS soru ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM 2023 KPSS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? KPSS soru kitapçığı PDF görüntüleme ekranı

1/4KPSS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI ÖSYM 2023 KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak KPSS soru kitapçığı PDF görüntüleme ekranı

Kamu kurumlarındaki iş fırsatını kaçırmak istemeyen binlerce aday KPSS oturumlarına katılım sağlıyor. Sınavların İşletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan 3'üncü ve son oturum ise 30 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te başladı. Adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını yanıtlayacak. Sınavda çoktan seçmeli 40'ar soru bulunacak. İstatistik testi için 60 dakika, diğer testler için ise 50 dakika süre verilecek. Ayrıca, kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Peki, KPSS soru ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM 2023 KPSS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? KPSS soru kitapçığı PDF görüntüleme ekranı

2/4KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM'den sınav sorularının yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Bu bilgilere göre 2023 KPSS Alan Bilgisi sınav sorularının, sınavlar bittikten sonra 30 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyor.

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3/4KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM olarak amaçlarının kamu kurumlarının ihtiyacı olan personeli yine bir kamu kurumu olan ÖSYM aracılığıyla sağlıklı ve adil bir şekilde yerleştirmek olduğunu belirten Ersoy, "Şimdiye kadarki süreç güzel geçti. Sınavın tamamı itibarıyla 2 milyon 200 bin civarında aday bu sınava başvurdu. 25 Ağustos civarlarında da ağustosun sonuna doğru sınav sonuçlarını ilan edeceğiz ve adaylarımızı beklemiş olduğu sonuç sonrasında da devletimizin kurumlarının talebi üzerine tercih ve yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız. Vatana millete hayırlı olsun, adaylarımıza da başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan sınavın hukuk, iktisat ve maliye testlerini kapsayan 2'nci oturumu ise saat 15.45'te başlayacak. İşletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan 3’ncü ve son oturum 30 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ise (ÖABT) 6 Ağustos'ta yapılacak ve 2023-KPSS süreci son bulacak.

4/4KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR

KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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