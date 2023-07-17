KPSS sınav tarihleri 2023: KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi sınavları ne zaman?





KPSS sınavları için heyecanlı geri sayım başladı. Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinden mezun olan milyonlarca aday ÖSYM tarafından belirlenen takvimde KPSS başvurularını tamamladı. KPSS sınav giriş belgeleri ÖSYM AİS üzerinden erişime açıldı. KPSS sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alıyor. Kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen adaylar ise sınavlara kaç gün kaldığını merak ediyor. Bu yıl sadece lisans bazında kamu kurumu seçme sınavı organize edilecek. 2024 yılında ise ön lisans, lisans ve ortaöğretim sınavları yapılacak. Peki 2023 KPSS sınavları ne zaman? İşte, güncel sınav takvimi…