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KPSS sınav tarihleri 2023: KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi sınavları ne zaman?

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#KPSS Sınavları Ne Zaman#2023 KPSS Sınav Tarihleri#KPSS Lisans
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 14:20

Kamu kurumlarında iş hayali olan milyonlarca üniversite mezunu KPSS lisans oturumlarına katılacak. ÖSYM tarafından organize edilen sınavların tam günü ve saati adaylar tarafından merak ediliyor. KPSS lisans oturumları Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarından oluşuyor. Ortaöğretim (Lise) ve ön lisans düzeyindeki KPSS sınavları bu yıl düzenlenmeyecek. Temmuz ayının ortaları geride kalırken gözler KPSS sınav tarihlerine çevrildi. Peki 2023 KPSS ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte, Kamu personeli seçme sınavı tarihleri…

1/3KPSS sınav tarihleri 2023: KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi sınavları ne zaman



KPSS sınavları için heyecanlı geri sayım başladı. Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinden mezun olan milyonlarca aday ÖSYM tarafından belirlenen takvimde KPSS başvurularını tamamladı. KPSS sınav giriş belgeleri ÖSYM AİS üzerinden erişime açıldı. KPSS sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alıyor. Kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen adaylar ise sınavlara kaç gün kaldığını merak ediyor. Bu yıl sadece lisans bazında kamu kurumu seçme sınavı organize edilecek. 2024 yılında ise ön lisans, lisans ve ortaöğretim sınavları yapılacak. Peki 2023 KPSS sınavları ne zaman? İşte, güncel sınav takvimi…

2/32023 KPSS SINAV TARİHLERİ

2023 KPSS SINAV TARİHLERİ

 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

3/3KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI

KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından duyuruldu. ÖSYM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“ 23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

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