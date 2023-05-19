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KPSS BAŞVURU EKRANI 2023 (ÖSYM) || KPSS lisans (Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte ÖSYM 2023 KPSS başvuru ücreti

Güncelleme Tarihi:

#2023 KPSS#KPSS Başvuru#KPSS Lisans
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 16:33

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları 16 Mayıs 2023'te başladı. Kamu personeli olmak için Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT alanlarından sınava katılacak olan adaylar, 2023 KPSS lisans son başvuru tarihi için araştırmalara devam ediyor. ÖSYM'nin yayınladığı KPSS başvuru kılavuzu içerisinde, sınav ücreti, geç başvuru tarihleri, sınav tarihleri ve süreleri ile ilgili bilgiler yer alıyor. Peki, KPSS lisans başvurusu nereden, nasıl yapılır? KPSS başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? İşte ÖSYM 2023 KPSS başvuru ücreti, sınav saatleri ve süreleri...

1/5KPSS BAŞVURU EKRANI 2023 (ÖSYM) || KPSS lisans (Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman İşte ÖSYM 2023 KPSS başvuru ücreti

Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT alanlarından yapılacak olan KPSS lisans sınavı başvuruları devam ediyor. KPSS lisans başvuruları ÖSYM'nin adresinden online olarak ya da ÖSYM büroları aracılığı ile gerçekleştirilebilecek. KPSS başvuru kılavuzu ile sınav ücreti, başvuru tarihleri ve sınav tarihleri ile saatleri de netleşmiş oldu. KPSS lisans başvuruları nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte ÖSYM 2023 KPSS başvuru ücreti ve sınav süreleri...

2/52023 KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

2023 KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT: 16-29 Mayıs 2023 (Ücret ödeme için son gün, 30 Mayıs 2023). KPSS başvuruları ais.osym.gov.tr adresinden online olarak yapılabilecek.

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3/5KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ

KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT : 6-7 Haziran 2023

(Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde ödenir.)

4/5KPSS LİSANS SINAVI 2023 NE ZAMAN

KPSS LİSANS SINAVI 2023 NE ZAMAN?

Genel Yetenek-Genel Kültür: 23 Temmuz 2023, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri: 23 Temmuz 2023, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 29 Temmuz 2023, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye): 29 Temmuz 2023, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik): 30 Temmuz 2023, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 6 Ağustos 2023, Saat: 10.15

ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45

5/5KPSS SINAV ÜCRETLERİ 2023

KPSS SINAV ÜCRETLERİ 2023

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 150,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 100,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 150,00 TL

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#2023 KPSS#KPSS Başvuru#KPSS Lisans