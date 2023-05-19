KPSS LİSANS SINAVI 2023 NE ZAMAN?
Genel Yetenek-Genel Kültür: 23 Temmuz 2023, Saat: 10.15, 130 dakika
Eğitim Bilimleri: 23 Temmuz 2023, Saat: 14.45, 100 dakika
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 29 Temmuz 2023, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye): 29 Temmuz 2023, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik): 30 Temmuz 2023, Saat: 10.15
ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 6 Ağustos 2023, Saat: 10.15
ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45