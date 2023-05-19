Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT alanlarından yapılacak olan KPSS lisans sınavı başvuruları devam ediyor. KPSS lisans başvuruları ÖSYM'nin adresinden online olarak ya da ÖSYM büroları aracılığı ile gerçekleştirilebilecek. KPSS başvuru kılavuzu ile sınav ücreti, başvuru tarihleri ve sınav tarihleri ile saatleri de netleşmiş oldu. KPSS lisans başvuruları nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte ÖSYM 2023 KPSS başvuru ücreti ve sınav süreleri...